МОЖНО рассказывать своим пациентам о том, что клиника вышла в финал, и предлагать проголосовать за нее. Чем больше людей узнают о премии, тем более объективным будет результат!

МОЖНО попросить каждого сотрудника клиники, включая администраторов, врачей, лаборантов, медсестер, уборщиц и гардеробщиц, проголосовать за учреждение, где они работают. Важен каждый голос! Да и кому хочется победы больше, чем тем, кто работает в клинике?

МОЖНО скачать стикеры , которые мы подготовили по каждой номинации, разместить их в своих соцсетях, на сайте или распечатать и повесить в фойе клиники.

МОЖНО разместить рекламную статью на портале «Доктор Питер», чтобы наши читатели больше узнали о том, чем уникальна клиника и чем она выделяется из остальных финалистов. И даже если это не поможет победить в премии в этом году, у вас наверняка станет больше пациентов.