Чтобы получить как можно больше голосов и победить в своей номинации, клиники готовы приложить максимум усилий. Тут главное — не перестараться, так как все накрутки будут замечены и пойдут не в плюс, а в минус от общего количества голосов.
3 мая 2024
Голосование за победителей премии «Доктор Питер — частная медицина» началось 15 апреля. В каждой из десяти номинаций читатели выбирают лучшую из 10 клиник, вышедших в финал. Есть всего лишь 5 простых правил, которые необходимо соблюдать, чтобы не заработать «красную карточку» и не лишиться голосов.
МОЖНО рассказывать своим пациентам о том, что клиника вышла в финал, и предлагать проголосовать за нее. Чем больше людей узнают о премии, тем более объективным будет результат!
МОЖНО попросить каждого сотрудника клиники, включая администраторов, врачей, лаборантов, медсестер, уборщиц и гардеробщиц, проголосовать за учреждение, где они работают. Важен каждый голос! Да и кому хочется победы больше, чем тем, кто работает в клинике?
МОЖНО скачать стикеры, которые мы подготовили по каждой номинации, разместить их в своих соцсетях, на сайте или распечатать и повесить в фойе клиники.
МОЖНО разместить рекламную статью на портале «Доктор Питер», чтобы наши читатели больше узнали о том, чем уникальна клиника и чем она выделяется из остальных финалистов. И даже если это не поможет победить в премии в этом году, у вас наверняка станет больше пациентов.
НЕЛЬЗЯ покупать голоса, накручивать их с помощью ботов, привлекать какие-то другие ресурсы, обеспечивающие массовый приток голосов. Велика вероятность того, что ваши усилия не останутся незамеченными, но вряд ли это принесет вам победу, ведь все голоса, которые покажутся нам подозрительными, мы вычтем из общей суммы. И в зачет пойдут только оставшиеся — честные — голоса.