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Кто поможет определить победителей премии «Доктора Питера»? Представляем экспертный совет

Уже четвертый год подряд экспертный совет, состоящий из признанных профессионалов медицинской сферы, помогает определить финалистов премии «Доктор Питер — частная медицина». В этом году в него вошли 9 человек.

22 марта 20241
Кто поможет определить победителей премии «Доктора Питера»? Представляем экспертный совет
Источник:

iStock.com/michaeljung

Сейчас на сайте премии «Доктор Питер — частная медицина» любой читатель может выдвинуть свои любимые частные клиники по 10 номинациям. После завершения первого этапа экспертный совет примет участие в формировании топ-10 в каждой номинации. Эксперты подскажут, насколько клиники, которые называли чаще всего на этапе номинирования, соответствуют всем необходимым критериям и достойны продолжить участие на следующем этапе — в голосовании.

В этом году в экспертный совет премии вошли:

СЕРГЕЙ АНУФРИЕВ — директор Петербургского медицинского форума, кандидат медицинских наук

ЕЛЕНА БУЛАТОВА — главный специалист по питанию детей Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга, главный внештатный педиатр Минздрава России в Северо-Западном федеральном округе, вице-президент Санкт-Петербургского отделения Союза педиатров России, доктор медицинских наук, профессор

ВЛАДИСЛАВ КОРСАК — президент Российской ассоциации репродукции человека (РАРЧ), доктор медицинских наук, профессор

АЛЕКСЕЙ КУЗНЕЦОВ — председатель комитета по медицинскому страхованию Союза страховщиков Петербурга и Северо-Запада, генеральный директор страховой группы «Капитал-полис»

АЛЕКСЕЙ КУЛИКОВ — главный внештатный специалист офтальмолог Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга, доктор медицинских наук, профессор

СТАНИСЛАВ МАКАРЕНКО — главный внештатный специалист по медицинской реабилитации Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга, кандидат медицинских наук

АЛЕКСАНДР СОЛОНИН — директор Ассоциации частных клиник Петербурга, кандидат экономических наук

ТАТЬЯНА ТРОФИМОВА — главный внештатный специалист по лучевой и инструментальной диагностике СЗФО РФ и Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, доктор медицинских наук, профессор.

АНДРЕЙ ЯРЕМЕНКО — главный внештатный специалист-стоматолог Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга, доктор медицинских наук, профессор

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