Кто поможет определить победителей премии «Доктора Питера»? Представляем экспертный совет

Сейчас
В этом году в
СЕРГЕЙ АНУФРИЕВ — директор Петербургского медицинского форума, кандидат медицинских наук
ЕЛЕНА БУЛАТОВА — главный специалист по питанию детей Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга, главный внештатный педиатр Минздрава России в Северо-Западном федеральном округе, вице-президент Санкт-Петербургского отделения Союза педиатров России, доктор медицинских наук, профессор
ВЛАДИСЛАВ КОРСАК — президент Российской ассоциации репродукции человека (РАРЧ), доктор медицинских наук, профессор
АЛЕКСЕЙ КУЗНЕЦОВ — председатель комитета по медицинскому страхованию Союза страховщиков Петербурга и Северо-Запада, генеральный директор страховой группы «Капитал-полис»
АЛЕКСЕЙ КУЛИКОВ — главный внештатный специалист офтальмолог Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга, доктор медицинских наук, профессор
СТАНИСЛАВ МАКАРЕНКО — главный внештатный специалист по медицинской реабилитации Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга, кандидат медицинских наук
АЛЕКСАНДР СОЛОНИН — директор Ассоциации частных клиник Петербурга, кандидат экономических наук
ТАТЬЯНА ТРОФИМОВА — главный внештатный специалист по лучевой и инструментальной диагностике СЗФО РФ и Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, доктор медицинских наук, профессор.
АНДРЕЙ ЯРЕМЕНКО — главный внештатный специалист-стоматолог Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга, доктор медицинских наук, профессор