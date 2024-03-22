Кто поможет определить победителей премии «Доктора Питера»? Представляем экспертный совет

Сейчас на сайте премии «Доктор Питер — частная медицина» любой читатель может выдвинуть свои любимые частные клиники по 10 номинациям. После завершения первого этапа экспертный совет примет участие в формировании топ-10 в каждой номинации. Эксперты подскажут, насколько клиники, которые называли чаще всего на этапе номинирования, соответствуют всем необходимым критериям и достойны продолжить участие на следующем этапе — в голосовании.