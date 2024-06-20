Два Гран-при, 10 победителей и один выбор редакции: «Доктор Питер» наградил лучшие частные клиники Петербурга

Путь к победе был долгим и начался в марте. На первом этапе читатели портала «Доктор Питер» выдвигали своих претендентов на выход в финал по 10 номинациям. Кто набрал больше голосов — тот прошел в следующий этап, голосование. Все клиники, попавшие в ТОП-10, получили дипломы на торжественной церемонии.
Голосование продолжалось до 16 июня — на сайте премии, а также в соцсетях «Доктора Питера» и «Фонтанки». В результате определили 10 победителей в каждой из номинаций. И мы рады огласить этот список клиник, которых наши читатели посчитали самыми достойными:
В номинации «Лабораторная диагностика» — ХЕЛИКС.
В номинации «Многопрофильные клиники» — СКАНДИНАВИЯ.
В номинации «Инструментальная диагностика» — АМИ.
В номинации «Офтальмология» — ЗРЕНИЕ.
В номинации «Эстетическая медицина (Центры косметологии)» — ЛАЗЕРНЫЙ ДОКТОР.
В номинации «Пластическая хирургия» — КЛИНИКА ПИРОГОВА.
В номинации «Стоматология» — МЕДИ.
В номинации «Детские клиники» — НЕМЕЦКАЯ СЕМЕЙНАЯ КЛИНИКА.
В номинации «Центры репродукции (Клиники ЭКО)» — СКАНДИНАВИЯ АВА-ПЕТЕР.
В номинации «Специализированные клиники» — ДИНАСТИЯ.
В этом году премия проводилась в четвертый раз — и есть клиники, которые все годы побеждали в своих номинациях и в этом году также стали лучшими. Оргкомитет премии принял решение отметить их ГРАН-ПРИ премии «Доктор Питер — частная медицина».
Это клиники:
ЭКСИМЕР — номинация «Офтальмологические клиники».
ГЕНЕЗИС — номинация «Центры репродукции (Клиники ЭКО)».
Еще одна номинация в этом году была дополнительно учреждена командой «Доктора Питера» — «Выбор редакции» для клиники-рекордсмена по числу экспертных комментариев на страницах интернет-издания. Награду получила СМ-КЛИНИКА.
Подробнее о том, как проходила церемония награждения и что говорили победители и гости — читайте в ближайшее время на нашем сайте.