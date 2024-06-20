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Два Гран-при, 10 победителей и один выбор редакции: «Доктор Питер» наградил лучшие частные клиники Петербурга

Сегодня состоялось долгожданное вручение премии «Доктор Питер — частная медицина» 2024 года. Церемония не обошлась без сюрпризов, а победителей оказалось больше, чем номинаций.

20 июня 2024Обсудить
Два Гран-при, 10 победителей и один выбор редакции: «Доктор Питер» наградил лучшие частные клиники Петербурга

Путь к победе был долгим и начался в марте. На первом этапе читатели портала «Доктор Питер» выдвигали своих претендентов на выход в финал по 10 номинациям. Кто набрал больше голосов — тот прошел в следующий этап, голосование. Все клиники, попавшие в ТОП-10, получили дипломы на торжественной церемонии.

Голосование продолжалось до 16 июня — на сайте премии, а также в соцсетях «Доктора Питера» и «Фонтанки». В результате определили 10 победителей в каждой из номинаций. И мы рады огласить этот список клиник, которых наши читатели посчитали самыми достойными:

  • В номинации «Лабораторная диагностика» — ХЕЛИКС.

  • В номинации «Многопрофильные клиники» — СКАНДИНАВИЯ.

  • В номинации «Инструментальная диагностика» — АМИ.

  • В номинации «Офтальмология» — ЗРЕНИЕ.

  • В номинации «Эстетическая медицина (Центры косметологии)» — ЛАЗЕРНЫЙ ДОКТОР.

  • В номинации «Пластическая хирургия» — КЛИНИКА ПИРОГОВА.

  • В номинации «Стоматология» — МЕДИ.

  • В номинации «Детские клиники» — НЕМЕЦКАЯ СЕМЕЙНАЯ КЛИНИКА.

  • В номинации «Центры репродукции (Клиники ЭКО)» — СКАНДИНАВИЯ АВА-ПЕТЕР.

  • В номинации «Специализированные клиники» — ДИНАСТИЯ.

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В этом году премия проводилась в четвертый раз — и есть клиники, которые все годы побеждали в своих номинациях и в этом году также стали лучшими. Оргкомитет премии принял решение отметить их ГРАН-ПРИ премии «Доктор Питер — частная медицина».

Это клиники:

  • ЭКСИМЕР — номинация «Офтальмологические клиники».

  • ГЕНЕЗИС — номинация «Центры репродукции (Клиники ЭКО)».

Два Гран-при, 10 победителей и один выбор редакции: «Доктор Питер» наградил лучшие частные клиники Петербурга

Еще одна номинация в этом году была дополнительно учреждена командой «Доктора Питера» — «Выбор редакции» для клиники-рекордсмена по числу экспертных комментариев на страницах интернет-издания. Награду получила СМ-КЛИНИКА.

Подробнее о том, как проходила церемония награждения и что говорили победители и гости — читайте в ближайшее время на нашем сайте.

Премия Частная медицина