Ждать помощи, критиковать других и еще 7 привычек, которые разрушают, назвал нейрофизиолог

Привычки — часть нашей личности, отличающая нас от других. Есть полезные рутинные дела, без которых мы не мыслим жизнь: зарядка по утрам, завтрак, прогулки. Но есть и те, которые развивать вредно. И это не только злоупотребление алкоголем, курение, привычка мало двигаться и заедать стресс сладким. Про них мы и так знаем.
Но есть и неосознанные привычки, которые медленно, но верно разрушают гармонию жизни и в итоге здоровье. О них рассказал нейрофизиолог Александр Россинский, эксперт по развитию мозга.
Нейрофизиолог, эксперт по развитию мозга
1. Ждать поддержки и помощи
Лучшая опора для себя — мы сами. Когда мы ждем поддержки от других, мы ставим себя в зависимое положение, теряем самостоятельность в принятии решений. Но ведь никто кроме нас не знает, как лучше. Вы опираетесь на мнение родителей, супруга, друзей, коллег. А где в этом вы сами? Где ваше личное мнение, свобода выбора? Вы перекладываете ответственность на других людей, что ставит вас в инфантильную, слабую позицию.
2. Быть в унынии
Каждый из нас периодически испытывает пониженное настроение, погружается в грусть и апатию. Привычка быть в унынии ведет к потере радости жизни. Люди предпочитают избегать тех, кто находится в депрессивном состоянии, так как негативным настроением и пессимизмом легко заразиться. Отрицательные эмоции, кроме того, негативно влияют на здоровье, способствуют развитию психосоматических заболеваний.
3. Обещать, но не выполнять
Вы можете пообещать что-то друзьям, родственникам, деловым партнерам, а затем благополучно забыть про свои обещания. Почему вы так делаете? Вероятно, из-за страха отказать, показаться недобрым, невнимательным. Однако привычка обещать, но не делать, приводит к тому, что вы лишаетесь доверия со стороны других людей.
Вы можете также обещать что-то самому себе, но «забить» на данное обещание из-за лени, недостаточной силы воли или других причин. Обещания самому себе еще более опасны, ведь вам кажется, что вы предаете себя. Не пошли на тренировку, выпили очередную рюмку, съели лишний кусок торта. Вы испытываете вину перед собой, что увеличивает уровень тревожности и стресса.
4. Всегда быть впереди, несмотря ни на что
Движение к успеху похвально. Но стремление всегда быть первым выматывает, создает дополнительное напряжение. Вы не можете расслабиться, потому что всегда должны быть на коне. А малейшие неудачи расстраивают, вплоть до развития неврозов и погружения в депрессию. Позвольте себе хотя бы иногда проигрывать, и тогда каждый выигрыш, достижения будут доставлять большее удовольствие.
5. Искать себя
Конечно, каждому из нас хочется найти свое место в жизни, быть значимым, жить ради чего-то. Однако постоянный поиск своего предназначения способен завести в тупик. Намного полезнее ставить цели, краткосрочные и долгосрочные, уметь планировать свои шаги, при этом жить в настоящем, наслаждаясь моментом.
6. Критиковать других
Насколько часто вы критикуете других людей? Если это стало привычкой, то лучше от нее избавиться побыстрее. Привычка критиковать все и всех приводит к тому, что люди стремятся держаться от вас подальше, ведь никому не нравится негатив в свой адрес.
7. Верить в звезды
Чтение гороскопов может успокаивать. Звезды предсказали, что все будет хорошо, день выдастся удачным. Со временем вы привыкаете ориентироваться на рекомендации гороскопов, тем самым словно снимая с себя ответственность за происходящее, ведь так предсказали звезды. Чтение гороскопов — попытка убрать нервозность, неуверенность в себе. Но излишнее погружение приводит к тому, что вы отдаете внешним силам и обстоятельствам контроль за своей жизнью.
8. Долго думать, а не делать сразу
Как часто вы говорите: «Надо подумать»? Вы сомневаетесь или не хотите что-то делать, но не говорите сразу «нет». Почему вы так делаете? Пока вы думаете, другие предпринимают хоть маленькие, но шаги вперед. Конечно, нельзя всегда бросаться в омут с головой и принимать необдуманные решения, особенно касаемо сложных дел. Но если вы слишком часто берете паузу, вам это может помешать. Друзья, деловые партнеры будут вас расценивать как нерешительного человека, не способного на действия. Поэтому от привычки говорить «надо подумать» стоит избавляться.
9. Зацикливаться на духовном развитии
Мы живем в материальном мире. Нам необходимо есть, одеваться, жить в комфорте и достатке. Мы контактируем с другими людьми, вынуждены находить с ними общий язык, быть здесь, а не в иллюзорном мире. Развиваться духовно хорошо после того, как в жизни все сложилось, есть стабильность, понимание, кто вы есть, какие цели ставите. Здоровый человек уделяет внимание развитию всестороннему: физическому, материальному, духовному. Только гармония всех элементов приводит к счастью и удовлетворению от жизни.
Знание о том, как не надо делать, помогает стать успешной, гармоничной, здоровой личностью.