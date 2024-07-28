Ждать помощи, критиковать других и еще 7 привычек, которые разрушают, назвал нейрофизиолог

Как часто вы говорите: «Надо подумать»? Вы сомневаетесь или не хотите что-то делать, но не говорите сразу «нет». Почему вы так делаете? Пока вы думаете, другие предпринимают хоть маленькие, но шаги вперед. Конечно, нельзя всегда бросаться в омут с головой и принимать необдуманные решения, особенно касаемо сложных дел. Но если вы слишком часто берете паузу, вам это может помешать. Друзья, деловые партнеры будут вас расценивать как нерешительного человека, не способного на действия. Поэтому от привычки говорить «надо подумать» стоит избавляться.