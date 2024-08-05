«Завтра я точно стану счастливым»: 7 признаков, что вы откладываете жизнь на потом

Синдром отложенной жизни (СОЖ) — это состояние, при котором человек постоянно откладывает свои желания, мечты и цели на потом. Каждый день превращается в ожидание и подготовку к каким-то будущим моментам, которые, как правило, так и не наступают. Почему плохо постоянно все откладывать и как с этим бороться, «Доктору Питеру» рассказала Алена Макарова — психолог.
Психолог
И в мелочах, и в важном
Проявляется такой синдром как в мелочах, так и в чем-то действительно важном. Красивый сервиз, который десятилетиями пылится в серванте, ожидая «особого случая» — классический пример того, как мы откладываем эстетическое и тактильное удовольствие на какие-то более важные дни. Желание обновить гардероб, купить стильные и удобные вещи, которое постоянно переносится со словами «сначала похудею», тоже не что иное, как откладывание жизни на потом.
Мифические сроки
В проявлении синдрома отложенной жизни всегда есть мифический срок: когда перееду, пойду в отпуск, дети подрастут, ну и любимое — с понедельника… Но разумное планирование отличается от синдрома отложенной жизни тем, что при наступлении загаданного момента (если он вообще наступает), как правило, находится новый повод отложить задуманное.
Сам термин «синдром отложенной жизни» появился в 1997 году благодаря российскому профессору Владимиру Серкину. Он занимался изучением миграции людей из северных регионов и заметил распространенное убеждение северян, что настоящая счастливая жизнь начнется, когда они переедут в более благоприятный климат и регион с более развитой инфраструктурой. Как будто лишь подобный шаг может дать начало чему-то стоящему. В результате жизнь превращается в бесконечное ожидание, а настоящее время становится лишь подготовкой к будущему, перманентной репетицией.
Признаки синдрома отложенной жизни
1. Отсутствие удовлетворения от настоящего момента
Человеку, который откладывает жизнь на потом, трудно испытывать позитивные эмоции, связанные с текущим моментом, так как все его мысли заняты будущим. Он не видит ценности в том, что происходит сейчас, и не получает удовольствия от простых радостей жизни.
2. Перфекционизм и стремление к идеалу
Люди с синдромом часто стремятся к совершенству во всем, что делают. Они могут откладывать выполнение задач до тех пор, пока не будут уверены, что сделают все идеально. Это приводит к тому, что они никогда не бывают полностью удовлетворены результатом своей работы. Как правило, это лишь способствует еще большему оттягиванию «того самого момента».
3. Страх перед неудачей
Страх неудачи — еще один признак СОЖ. Человек боится, что если он начнет действовать прямо сейчас, то потерпит крах. Поэтому он предпочитает ждать, пока условия станут благоприятными.
4. Неумение принимать решения
Люди с синдромом отложенной жизни часто не могут принять решение даже в самых простых ситуациях. Они боятся сделать неправильный выбор и предпочитают ждать, пока кто-то другой примет решение за них.
5. Постоянная занятость
Еще одним признаком СОЖ является постоянная занятость второстепенными делами. Человек с этим синдромом всегда находит себе занятие, чтобы не думать о своих мечтах и целях. Он может быть занят работой, учебой, домашними делами или чем-то еще, но при этом не получать удовлетворения от своей деятельности.
6. Сравнение себя с другими
Люди с СОЖ часто сравнивают себя с другими людьми, которые, по их мнению, добились большего успеха. Это может привести к чувству зависти и неудовлетворенности собой. Более того, постоянные сравнения могут привести к ложным выводам, что «получается у кого угодно, кроме меня», «я этого не достоин» и другим деструктивным убеждениям.
7. Чувство вины и стыда
Человек с синдромом отложенной жизни может испытывать вину и стыд за то, что он не реализует свои мечты и цели. Он может чувствовать себя неудачником и никчемным человеком. Часто это трансформируется в закрытость и даже агрессию по отношению к внешнему миру. Создается иллюзия, что окружающие непременно обратят внимание на ошибки и неудачи, даже если никто о них не знает.
Все можно исправить
Важно понимать, что синдром отложенной жизни — это не приговор. С ним можно и нужно работать. Для этого необходимо научиться ценить настоящее, ставить перед собой реалистичные цели и принимать решения. Также важно понимать, что именно послужило началом его развития.
Часто мы принимаем сценарии отложенной жизни из детства, внимая наставлениям родителей по типу: вот окончишь институт, тогда и подумаешь о личной жизни. Или засматриваемся на идеализированные образы медийных людей, думая, что «вот она, настоящая жизнь».
Важно помнить, что каждый день — ценный и важный. Только вам решать, чем он будет наполнен и какими красками вы разрисуете свою жизнь. Завтра не наступит никогда. Чувствуйте, любите и радуйтесь сегодня.