«Завтра я точно стану счастливым»: 7 признаков, что вы откладываете жизнь на потом

Люди с синдромом часто стремятся к совершенству во всем, что делают. Они могут откладывать выполнение задач до тех пор, пока не будут уверены, что сделают все идеально. Это приводит к тому, что они никогда не бывают полностью удовлетворены результатом своей работы . Как правило, это лишь способствует еще большему оттягиванию «того самого момента».