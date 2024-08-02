Нарцисс высокомерен, эмоционально холоден, давит гиперконтролем, зависим от чужой похвалы и очень боится быть отверженным. С такими людьми сложно работать, дружить, а уж тем более строить отношения.
Психологи говорят, что у нарциссизма также есть свои степени. Так, например, некоторые эксперты выделяют так называемый грандиозный нарциссизм — это черта личности, которая разрушает как человека, так и его окружение. У таких людей зашкаливает чувство собственной важности, они требуют постоянного восхищения от других, при этом сами ничего не отдают взамен.
Как понять, что рядом с вами грандиозный нарцисс
Постоянно требует внимания, при этом будет привлекать его всеми возможными способами.
Хочет, чтобы им всегда восхищались, поэтому будет хвастаться всем, чем только можно.
Требует комплиментов — всегда, везде и даже от малознакомых людей.
Идеализирует своего партнера. Не обольщайтесь, это лишь на первых этапах. Как только вы влюбитесь в нарцисса, вас начнут обижать и обесценивать, чтобы подсадить на эмоциональные качели.
Постоянно манипулирует. Кажется, что такой человек добр, мил и очарователен, но при этом вы после общения с ним чувствуете себя выжатым как лимон.
Не проявляет эмпатии. У нарциссов сложно с эмоциональной привязанностью, они не могут искренне сопереживать другим. Поэтому поддержки вы вряд ли дождетесь.
Часто ведет себя агрессивно. Нарцисса легко вывести из себя, особенно когда вы вдруг усомнились в его величии и всемогуществе. Одно лишь слово, что он в чем-то не прав, может спровоцировать сильный гнев.
Постоянно обижается и завидует. Такие люди постоянно хотят быть лучше всех, причем конкурируют с самыми близкими. Любые ваши достижения могут их расстраивать, отсюда зависть и обида.
Не может строить конструктивный диалог. Отсутствие эмпатии может усугубить конфликты и помешать спокойному общению или компромиссу. Не пытайтесь что-то доказать нарциссу — сбережете свои нервы.
Пытается все контролировать. Нарциссу важно, чтобы партнер был для него как открытая книга. Поэтому он всеми силами будет пытаться изучить вас. Это знание также необходимо для выстраивания тактик манипуляции.
«Поначалу люди с грандиозным нарциссизмом могут казаться обаятельными, уверенными в себе и привлекательными. Но потом, когда истинное нутро поднимет голову, вы придете в ужас. С нарциссами важно уметь выстраивать личные границы, ставить себя на первое место. Только так возможно сохранить ментальное здоровье», — заключил эксперт.
Как выжить рядом с нарциссом
Но что же делать, если нарцисс — вы сами или тот, кто находится рядом, близкий родственник или начальник? Психолог Владислав Чубаров дает советы, которые помогут облегчить общение с этими своеобразными людьми. Также он объясняет, как избегать конфликтов и защищать собственные границы.