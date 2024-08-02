Постоянно требует внимания, при этом будет привлекать его всеми возможными способами.

Хочет, чтобы им всегда восхищались, поэтому будет хвастаться всем, чем только можно.

Требует комплиментов — всегда, везде и даже от малознакомых людей.

Идеализирует своего партнера. Не обольщайтесь, это лишь на первых этапах. Как только вы влюбитесь в нарцисса, вас начнут обижать и обесценивать, чтобы подсадить на эмоциональные качели.

Постоянно манипулирует. Кажется, что такой человек добр, мил и очарователен, но при этом вы после общения с ним чувствуете себя выжатым как лимон.

Не проявляет эмпатии. У нарциссов сложно с эмоциональной привязанностью, они не могут искренне сопереживать другим. Поэтому поддержки вы вряд ли дождетесь.