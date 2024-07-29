Это из детства: психолог назвала неожиданную причину, за что мы ненавидим понедельники

Здоровье в первый трудовой день тоже подводит. По данным 40-летнего наблюдения более 5000 человек, ученые пришли к выводу, что инсульты значительно чаще случаются по понедельникам, чем в любой другой день. А самое опасное время первого рабочего дня — с 8 часов утра до 12 часов дня.