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Это из детства: психолог назвала неожиданную причину, за что мы ненавидим понедельники

Казалось бы, нелюбовь к понедельникам очевидна: начало рабочей недели мало кого радует. Но почему мы куда лояльнее ко вторникам, а среду вообще считаем «маленькой пятницей»? Вот что говорит эксперт.

29 июля 20243
как пережить понедельник
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Хороший день понедельником не назовут. Исследования показали, что в начале недели самые низкие показатели производительности труда и самый высокий уровень эмоционального стресса. Ученые даже подсчитали, что наибольшее число самоубийств приходится на понедельник.

Здоровье в первый трудовой день тоже подводит. По данным 40-летнего наблюдения более 5000 человек, ученые пришли к выводу, что инсульты значительно чаще случаются по понедельникам, чем в любой другой день. А самое опасное время первого рабочего дня — с 8 часов утра до 12 часов дня.

Наблюдение ученых показало, что особенно часто инсульты случались в понедельник у работающих мужчин. А вот среди женщин, пострадавших от инсульта, работающими оказались лишь 20%.

Так почему же даже наш организм ненавидит понедельники?

Валерия Демарева

Доцент кафедры социальной безопасности и гуманитарных технологий Университета Лобачевского, кандидат психологических наук, заведующая лабораторией киберпсихологии факультета социальных наук

Насыщенные выходные

Если говорить с точки зрения физиологии, то нелюбовь к понедельникам возникает из-за резкой смены режима дня.

«В выходные мы спим дольше, ложимся позже, а в итоге получаем чувство разбитости в понедельник, — объясняет кандидат психологических наук Валерия Демарева. —Изменение режима касается не только сна. Многие люди чрезмерно насыщают выходные, из-за чего в понедельник чувствуют усталость».

Отсюда и результат нашей раздражительности и недовольства в понедельник: мы просто устали за субботу и воскресенье.

Конец свободе

А вот как объясняет ненависть к понедельникам психология.

«Люди считают понедельник таким трудным, потому что он следует за двумя днями свободы и удовольствия. Психологически сложно переходить обратно к обязательствам и ответственности. Понедельник означает возобновление рабочей и учебной недели», — говорит эксперт.

Поэтому психологи не советуют нагружать понедельник серьезными делами. Если возможно, перенесите их на оставшиеся дни рабочей недели. А если сроки поджимают, выполните важные задания заранее.

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Развод родителей и другие неприятные ассоциации

«На уровне ассоциаций понедельники часто связаны с переходными периодами, при которых люди склонны испытывать тревогу, — рассказывает психолог. — И это может прочно закрепиться на эмоциональном уровне».

Так, у многих нелюбовь к понедельникам связана с разводом родителей. С началом недели ребенку приходится менять место проживания: выходные он проводит в одной семье, а с понедельника живет в другой.

Причина может быть и в отношениях на расстоянии, когда в понедельник приходится прощаться до следующих выходных.

Чувство неизвестности

«Понедельник — это еще и начало неизвестного. Впереди новая неделя. Возможно, человек предвкушает неприятные моменты, которые она может принести», — говорит Валерия Демарева.

Навязанный стереотип

Возможно, первый день недели проходил бы куда приятнее, если бы не прочно утвердившийся стереотип о том, что понедельник — тяжелый день. Поэтому не будем настраивать себя на плохое. Улыбаемся и пашем, друзья!

Автор текста:Ксения Воронежцева
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