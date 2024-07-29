Это из детства: психолог назвала неожиданную причину, за что мы ненавидим понедельники

Хороший день понедельником не назовут. Исследования
Здоровье в первый трудовой день тоже подводит. По
Наблюдение ученых показало, что особенно часто инсульты случались в понедельник у работающих мужчин. А вот среди женщин, пострадавших от инсульта, работающими оказались лишь 20%.
Так почему же даже наш организм ненавидит понедельники?
Доцент кафедры социальной безопасности и гуманитарных технологий Университета Лобачевского, кандидат психологических наук, заведующая лабораторией киберпсихологии факультета социальных наук
Насыщенные выходные
Если говорить с точки зрения физиологии, то нелюбовь к понедельникам возникает из-за резкой смены режима дня.
«В выходные мы спим дольше, ложимся позже, а в итоге получаем чувство разбитости в понедельник, —
Отсюда и результат нашей раздражительности и недовольства в понедельник: мы просто устали за субботу и воскресенье.
Конец свободе
А вот как объясняет ненависть к понедельникам психология.
«Люди считают понедельник таким трудным, потому что он следует за двумя днями свободы и удовольствия. Психологически сложно переходить обратно к обязательствам и ответственности. Понедельник означает возобновление рабочей и учебной недели», — говорит эксперт.
Поэтому психологи не советуют нагружать понедельник серьезными делами. Если возможно, перенесите их на оставшиеся дни рабочей недели. А если сроки поджимают, выполните важные задания заранее.
Развод родителей и другие неприятные ассоциации
«На уровне ассоциаций понедельники часто связаны с переходными периодами, при которых люди склонны испытывать тревогу, — рассказывает психолог. — И это может прочно закрепиться на эмоциональном уровне».
Так, у многих нелюбовь к понедельникам связана с разводом родителей. С началом недели ребенку приходится менять место проживания: выходные он проводит в одной семье, а с понедельника живет в другой.
Причина может быть и в отношениях на расстоянии, когда в понедельник приходится прощаться до следующих выходных.
Чувство неизвестности
«Понедельник — это еще и начало неизвестного. Впереди новая неделя. Возможно, человек предвкушает неприятные моменты, которые она может принести», — говорит Валерия Демарева.
Навязанный стереотип
Возможно, первый день недели проходил бы куда приятнее, если бы не прочно утвердившийся стереотип о том, что понедельник — тяжелый день. Поэтому не будем настраивать себя на плохое. Улыбаемся и пашем, друзья!