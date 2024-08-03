Простой ежедневный ритуал, который поможет спасти ваш брак: он занимает всего 6 секунд

Работа, трое детей, 13 лет брака и кризис среднего возраста. О романтике в отношениях американка Бетани Меола уже и не мечтала. А потом Бетани узнала о простом психологическом трюке, который помогает возродить былые чувства, — о ежедневном 6-секундном поцелуе.
«Довольно забавно было включать это в список дел», — говорит Меола.
Такой ритуал казался женщине немного глупым, но он сыграл важную роль в ее отношениях.
«Шести секунд достаточно, чтобы вы успокоились и осознали: вот еще один человек, которого я люблю и которому я предана. И после этого вы даже чувствуете себя отдохнувшим», — рассказывает Меола изданию
Почему именно 6 секунд
Это не случайное число, взятое из головы. Впервые это ежедневное упражнение на близость предложили семейные терапевты и клинические психологи Джон и Джули Готтман.
В течение 30 лет они изучили более 3000 пар и обнаружили, что шести секунд намеренной близости достаточно, чтобы вызвать выброс окситоцина. Известный как «гормон любви и привязанности», окситоцин отвечает за связь матери с ребенком. Он же, по мнению психологов, укрепляет доверие в отношениях, успокаивая центр страха в мозге.
Кстати, такой же эффект, согласно исследованиям нейроэкономиста Пола Зака, можно получить, если обниматься с человеком в течение 20 секунд. Пол Зак вообще считает окситоцин волшебным гормоном в деле любых отношений. А людям семейным эксперт советует обниматься не менее восьми раз за день.
Силу прикосновений подтверждают и
В другом
Для кого это не подходит
«Затяжной поцелуй лучше всего подходит парам, которые преданы друг другу и выстроили определенный уровень доверия. Пары, которые на грани развода или только прорабатывают свои проблемы в терапии, могут быть не готовы к такому. Им это будет казаться фальшивым», — говорит Джули Готтман.
Как сделать 6-секундный поцелуй привычкой
Для начала можете рассказать об этом упражнении супругу. Объясните, что так вы сможете сделать вашу связь еще более глубокой.
Выделите для поцелуя конкретное время. Например, когда собираетесь уходить на работу или прямо перед сном.
Не воспринимайте этот ритуал как то, что вы должны делать. Наслаждайтесь вашим поцелуем.
«А что, если у людей нет времени на долгие поцелуи?» — спросили у Джули Готтман.
«У вас действительно нет шести секунд? Знаете, мы тут не о шести часах говорим. Если вы не можете найти шесть секунд в день, значит, у вас явные проблемы в отношениях», — ответила психолог.