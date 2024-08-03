Простой ежедневный ритуал, который поможет спасти ваш брак: он занимает всего 6 секунд

«Затяжной поцелуй лучше всего подходит парам, которые преданы друг другу и выстроили определенный уровень доверия. Пары, которые на грани развода или только прорабатывают свои проблемы в терапии, могут быть не готовы к такому. Им это будет казаться фальшивым», — говорит Джули Готтман.