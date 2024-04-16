С этими секретами вы легко найдете свою любовь и построите отношения

Женщины жалуются на то, что все мужчины вдруг стали инфантильными, а те обвиняют их в меркантильности, узости мышления и закрепощенности. Даже если в приложении случился «мэтч» — это вовсе не гарантия того, что свидание пройдет успешно, а после десяти встреч начнутся полноценные отношения.
Ольга Дулепина, гештальт-терапевт и супервизор, автор книг «Больше двух: полиамория, открытые отношения, альтернативная любовь» и «Здоровые отношения: почему так трудно просто любить друг друга», назвала пять лайфхаков, которые помогут найти любовь.
1. Решите, чего вы хотите
Итак, вы в активном поиске и заполняете анкету в приложении для знакомств. Но хорошо ли вы понимаете сейчас себя и свои потребности? Чего вы ждете от будущих «свайпов» вправо? Лучше всего определиться, какой формат отношений вам подходит, а на что вы категорически не согласны, и прописать все ваши запросы в анкете, чтобы отсечь нежелательные «заявки».
К примеру, мужчины часто не стремятся вступать в серьезные отношения, потому что, к примеру, еще не отошли от предыдущих. Они обычно не стесняются предлагать секс малознакомым женщинам, однако делают это так топорно, что те активно протестуют. У многих возникают проблемы с коммуникацией, им сложно найти подход к женщине.
Женщинам, в свою очередь, мешает знакомиться с другими людьми чрезмерная благопристойность. К примеру, в глубине души она была бы не против форматов «секс без обязательств», «секс на одну ночь» или «дружба с привилегиями», но никогда себе в этом не признается. Ведь это неприлично, и нужно срочно искать мужа! Но в итоге женщина лишает себя огромного количества возможностей.
Также, отмечает психолог, контрзависимые и созависимые люди по-разному ведут себя на сайтах знакомств. Первые живут с мечтой о стабильных отношениях, но, когда не находят того самого, довольствуются одноразовыми форматами. А вторые — зацикливаются на ком-то одном и вообще отказываются перебирать кандидатуры.
2. Ведите диалог, исходя из принципов активного согласия
Для онлайн-знакомств как никогда важны коммуникативные навыки. Умение вести интересный и уважительный по отношению к собеседнику диалог станет огромным преимуществом.
Важно также помнить о культуре активного согласия («да» — значит «да», «нет» — значит «нет») и уважать личные границы. Вы всегда спросите у человека, комфортно ли ему отвечать на ваши вопросы, хотел бы он, чтобы вы его проводили до дома, не против ли получить от вас откровенное фото и т.д. С сексом — все то же самое, только «да» говорит о согласии человека на интим.
В то же время важно, отмечает психолог, заранее обсудить, что в сексе для вас допустимо, а что — нет, обозначить предпочтения и табу. И иногда, даже если отношения начинаются исключительно как сексуальные, у них есть шанс развиться в романтические.
3. Вспоминайте о знакомствах хотя бы раз в неделю
Активный поиск изматывает, однако, если вы действительно решили, что хотите познакомиться, принимайте хотя бы одно решение в этом направлении раз в неделю. Кстати, так работают некоторые приложения знакомств, мотивируя людей решиться на вступление в переписку или на встречу.
Так, приложение Thursday, которым активно пользуются британцы, работает лишь по четвергам, а в пятницу переписка исчезает. Успел договориться о свидании — значит, вы действительно понравились друг другу, нет — значит, не так уж сильно и надо было. Российское приложение Pure работает похожим образом: контакты и переписка хранятся ровно 24 часа. В общем, не пускайте ситуацию на самотек.
4. Воспринимайте свидания как способ познакомиться с интересными людьми
Да, в приложениях знакомств часто сидят люди, которым нужен исключительно секс. Однако, согласно исследованию Tinder, в Европе приложение превратилось прежде всего в источник новых контактов. Иными словами, сходив на свидание, вы вполне можете заполучить нового друга или полезный контакт. А может — какой-то хороший опыт, который вам надолго запомнится, если свидание прошло в интересной локации.
Так что не стоит зацикливаться на романтической подоплеке свидания — воспринимайте это проще. Это поможет расслабиться и не превратить встречу в перекрестный опрос под лампочкой КГБ.
5. Оглянитесь вокруг
Еще один способ найти любовь — просто посмотреть на тех, кто вас окружает. С кем вы то и дело пересекаетесь в фитнес-зале? Что за сосед постоянно заговаривает с вами на лестничной клетке? Почему недавно вам написал ваш одноклассник?
Иногда стоит лишь присмотреться, понять, кто вам действительно нравится, и попробовать сделать первый шаг. Например, подписаться в соцсетях, пригласить на кофе или просто поболтать.