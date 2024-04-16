С этими секретами вы легко найдете свою любовь и построите отношения

Важно также помнить о культуре активного согласия («да» — значит «да», «нет» — значит «нет») и уважать личные границы . Вы всегда спросите у человека, комфортно ли ему отвечать на ваши вопросы, хотел бы он, чтобы вы его проводили до дома, не против ли получить от вас откровенное фото и т.д. С сексом — все то же самое, только «да» говорит о согласии человека на интим.