5 вещей, которые надо делать каждый день после восьми вечера, чтобы стать счастливым

Найдите вечером время, чтобы подумать о том, как прошел день, проанализировать, что удалось, чего получилось достичь, а что могло быть лучше, да просто похвалить себя даже за небольшие, но важные изменения и достижения. Это короткое упражнение позволит лучше понять себя, свои чувства и эмоции, избавиться от беспокойства и негативных мыслей, которые могут помешать уснуть.