5 вещей, которые надо делать каждый день после восьми вечера, чтобы стать счастливым

То, что вы регулярно делаете вечером, может задать тон всему следующему дню. И в ваших силах создать свою более качественную, здоровую и благополучную жизнь. Что же стоит ввести в привычку по вечерам, чтобы каждое новое утро стало лучше предыдущего? Далеко не только чистить зубы и принимать душ.
1. Оглянитесь назад
Найдите вечером время, чтобы подумать о том, как прошел день, проанализировать, что удалось, чего получилось достичь, а что могло быть лучше, да просто похвалить себя даже за небольшие, но важные изменения и достижения. Это короткое упражнение позволит лучше понять себя, свои чувства и эмоции, избавиться от беспокойства и негативных мыслей, которые могут помешать уснуть.
2. Отложите телефон
Постоянная доступность смартфона может заставить нас оставаться онлайн до поздней ночи и отвлекаться на переписку, чтение новостей и просмотр роликов. Поэтому выключите телефон или переведите его в режим полета как минимум за час до сна, чтобы дать мозгу возможность подготовиться к предстоящему периоду отдыха.
Важно отойти от голубых экранов всех возможных гаджетов за час до сна: не смотреть телевизор, не сидеть в компьютере или планшете. Их синий свет влияет на выработку гормона сна мелатонина и нарушает цикл сна и бодрствования. Вечером хорошо почитать, послушать музыку, пообщаться с близкими или просто подумать о чем-то хорошем.
3. Планируйте следующий день
Используйте вечернее время, чтобы спланировать следующий день. Выберите, что наденете завтра, подумайте, что нужно будет сделать обязательно: куда сходить, что купить и так далее. Можно даже составить небольшой список важных задач. Отличная привычка записывать свои мысли, планы вечером — это поможет успокоить разум и быстро уснуть.
4. Делайте дыхательные упражнения
Буквально несколько минут перед сном уделить время дыхательным практикам — прекрасная привычка. Если вам тревожно или беспокойно, размеренное дыхание, контроль за ним, успокоят вас. Если тяжело засыпать, дыхательные упражнения позволят погрузиться в качественный крепкий сон. Например, отлично работает техника «4-7-11» — сделайте глубокий вдох на счет четыре и выдох на счет семь. Повторяйте это упражнение в течение 11 минут.
5. Уделите время себе
Падать в кровать от усталости, когда только к полуночи закончил с домашними делами, и забываться тяжелым сном — плохая привычка. Найдите для себя хотя бы несколько минут вечером — примите теплую ванную, выпейте расслабляющего чая, прочтите хотя бы несколько страниц интересной книги. Это позволит снять дневной стресс и подготовить тело к отдыху.
Включив эти пять привычек в свой вечерний распорядок дня, вы уже скоро почувствуете, что стали счастливее, спокойнее, менее напряженным и более уравновешенным. А хороший сон даст заряд энергии и сил, что точно улучшит самочувствие,