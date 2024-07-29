Врач Филева рассказала, почему запрещено разогревать в микроволновке вчерашнюю еду

Сегодня микроволновая печь есть практически в каждом доме, но, кроме разогрева пищи, в ней редко готовят что-либо еще. Может ли микроволновая печь разрушать питательные вещества или способствовать образованию опасных соединений в разогреваемой пище? Есть ли продукты, которые категорически не рекомендуется разогревать в микроволновой печи? Об этом «Доктору Питеру» рассказывает врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филёва.
Опасна любая термическая обработка
Стоит отметить, что любая термическая обработка продуктов приводит к разрушению определенного количества содержащихся в них полезных веществ, а в некоторых случаях — к образованию вредных. Поэтому, если рассматривать вопрос в контексте питательной ценности продуктов и образования в них вредных веществ, подогрев в микроволновке не опаснее, чем другие способы приготовления пищи.
«Исследования показывают, что овощи — тестировалось 20 различных видов, приготовленных в микроволновке — сохранили значительно больше антиоксидантов, чем сваренные, — приводит пример врач. — Однако при нагреве в продуктах могут образовываться канцерогенные соединения. Особенно это касается бекона, колбасы и других мясных деликатесов. Но их вредно нагревать не только в микроволновке».
Нагрев не столь сильный
В микроволновке нагрев обычно не такой сильный, как в духовке или на открытом огне, а значит, питательные вещества сохраняются лучше, чем при запекании, варке или жарке. К тому же еда подвергается воздействию меньшее количество времени — это тоже способствует сохранению питательных веществ.
Часть продуктов — под запрет
Некоторые продукты действительно не рекомендуется греть в микроволновке. Это связано с тем, что при разогреве они портятся или страдают их питательные, полезные свойства. Например, одно из исследований показало, что полезные свойства чеснока в микроволновке утрачиваются за 1 минуту, а при запекании в духовке — за 45 минут.
Некоторые исследования указывают на то, что подогрев в микроволновке может лишать грудное молоко полезных свойств. Однако чаще всего рекомендации связаны не с образованием в продуктах вредных веществ или разрушением полезных соединений, а с неравномерным нагревом блюда и риском ожога.
Детское питание
В первую очередь ограничение касается детского питания: молочных смесей, грудного молока, продуктов прикорма и более взрослой пищи.
«Не стоит греть в печи детское пюре или молочную смесь: для этого лучше использовать водяную баню. Просто поставить баночку или бутылку в емкость с горячей водой, а затем хорошо взболтать или перемешать содержимое», — напоминает врач.
Да, такой способ требует больше времени, но он и гораздо безопаснее, чем микроволновая печь. А речь идет о здоровье малыша, поэтому стоит взвесить все «за» и «против».
Постоявшие блюда
Не рекомендуется греть в микроволновке и блюда, которые уже день-два постояли в холодильнике. Этому есть вполне здравое объяснение, помимо того, что постоявшие блюда уже не такие вкусные и полезные в принципе. Но основное, с чем это связано, — температура разогрева.
В микроволновой печи нагрев менее интенсивный, чем в духовке или на сковороде. И если в блюде начали размножаться опасные бактерии, то тепловой обработки в микроволновке будет недостаточно, чтобы избавиться от них.
Например, картофель может стать благоприятной средой для размножения бактерий Clostridium botulinum, если хранится неправильно. При разогреве в микроволновке эти бактерии могут не уничтожаться полностью, что повышает риск ботулизма.
Белки в курице или яйце могут денатурироваться при быстром нагреве в микроволновке, что приводит к неравномерному прогреванию и возможному сохранению опасных бактерий, таких как сальмонелла. Рекомендуется разогревать курицу до внутренней температуры 75 °C — на плите или в духовке.
Выбирать правильные емкости
Еще одно важное правило: не стоит греть в микроволновке блюда в пластиковой посуде или упаковке, которая была у продукта в магазине. Это объясняется тем, что пластик содержит вредные для здоровья вещества, в том числе бисфенол А (BPA) и фталаты.
При нагреве вредные вещества из пластика могут попасть в пищу и крайне негативно влиять на здоровье, нарушая гормональный фон, повышая риск ожирения и даже рака. Использовать можно только емкости, на которых есть пометка о том, что они безопасны для разогрева в микроволновой печи.
«Например, стеклянная и керамическая посуда — безопасная альтернатива», — добавляет эксперт.