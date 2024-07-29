Врач Филева рассказала, почему запрещено разогревать в микроволновке вчерашнюю еду

В микроволновке нагрев обычно не такой сильный, как в духовке или на открытом огне, а значит, питательные вещества сохраняются лучше, чем при запекании, варке или жарке. К тому же еда подвергается воздействию меньшее количество времени — это тоже способствует сохранению питательных веществ.