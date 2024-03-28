Посуда для запекания в духовке: 6 опасных и 5 идеальных вариантов

Пластиковые изделия или металлические кастрюли с пластиковыми ручками и крышками. Безопасного и термостойкого пластика для духовки не существует, поэтому подобные изделия использовать нельзя: при нагревании они плавятся и выделяют токсичные соединения.

Стеклянная посуда со сколами или повреждениями либо стоявшая в холодильнике, морозилке. Для духовки допустимо использование посуды из жаропрочного стекла, причем предварительно нагретой хотя бы до комнатной температуры. Такая посуда при готовке может в любой момент лопнуть, из-за чего можно обжечься или пораниться, испортить духовку и продукты.

Эмалированные кастрюли с повреждениями, сколами или трещинами эмали. Подобная посуда уже не безопасна для здоровья, готовить в ней не стоит, в том числе в духовке. Кстати, если вы готовите в духовке в эмалированных изделиях, ставить их нужно в холодную духовку, чтобы они постепенно нагревались, и не превышать температуру в 200 градусов.

Посуда из алюминия — не вариант для духовки, если только это не анодированный металл, не вступающий в реакцию с кислотами. Если готовить в обычной кастрюле, продукты с кислотой будут приобретать металлический привкус.

Любые кастрюли или формы с деревянными или бакелитовыми ручками. Эти детали посуды могут быстро плавиться или деформироваться, испортив духовку и саму посуду. Не менее внимательно нужно смотреть на крышки: они должны быть стеклянными с силиконовыми или металлическими ручками, пластик или дерево — не для духовки.