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Посуда для запекания в духовке: 6 опасных и 5 идеальных вариантов

Мясо, рагу, рыба с травами или курица с рисом, утка с яблоками — эти продукты легко можно приготовить в духовке. Но какую посуду выбрать, чтобы блюдо пропеклось и было безопасным?

28 марта 2024
духовка посуда как выбрать
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iStockphoto

Иногда возникает необходимость приготовить продукты в духовом шкафу. Стандартный противень, который обычно идет в комплекте к духовке, подходит для наших кулинарных шедевров далеко не всегда.

Поэтому стоит выяснить, какие из видов посуды можно ставить в духовку, а какие — категорически запрещено и почему?

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Категорически нельзя ставить в духовку

  1. Пластиковые изделия или металлические кастрюли с пластиковыми ручками и крышками. Безопасного и термостойкого пластика для духовки не существует, поэтому подобные изделия использовать нельзя: при нагревании они плавятся и выделяют токсичные соединения.

  2. Стеклянная посуда со сколами или повреждениями либо стоявшая в холодильнике, морозилке. Для духовки допустимо использование посуды из жаропрочного стекла, причем предварительно нагретой хотя бы до комнатной температуры. Такая посуда при готовке может в любой момент лопнуть, из-за чего можно обжечься или пораниться, испортить духовку и продукты.

  3. Эмалированные кастрюли с повреждениями, сколами или трещинами эмали. Подобная посуда уже не безопасна для здоровья, готовить в ней не стоит, в том числе в духовке. Кстати, если вы готовите в духовке в эмалированных изделиях, ставить их нужно в холодную духовку, чтобы они постепенно нагревались, и не превышать температуру в 200 градусов.

  4. Посуда из алюминия — не вариант для духовки, если только это не анодированный металл, не вступающий в реакцию с кислотами. Если готовить в обычной кастрюле, продукты с кислотой будут приобретать металлический привкус.

  5. Любые кастрюли или формы с деревянными или бакелитовыми ручками. Эти детали посуды могут быстро плавиться или деформироваться, испортив духовку и саму посуду. Не менее внимательно нужно смотреть на крышки: они должны быть стеклянными с силиконовыми или металлическими ручками, пластик или дерево — не для духовки.

  6. Сковородки с антипригарным покрытием. Если это недорогая сковорода, не стоит ставить экспериментов: при высокой температуре возможно повреждение антипригарного слоя, изделие пойдет на выброс, пища — в мусорку.

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Если все компоненты, из которых сделаны кастрюли или формы, жаропрочные, выдерживают нагрев, эта посуда может подойти для духового шкафа. Но смотрите на крышки, ручки и сами материалы.

Чугун

Чугунная форма или кастрюля, сковорода идеальны для духовки. Мясные, рыбные или овощные блюда, рагу в духовке получаются идеально, поскольку посуда полностью металлическая. Ни единая часть не расплавится в период приготовления. Единственный минус — цена на качественные изделия и вес кастрюль и сковородок.

Нержавейка

Посуда из нержавейки подходит для духовки, но при условии, если ручки и крышки металлические или из специального силикона. С деревянными и пластиковыми ручками посуду в духовку ставить нельзя.  Нержавейка выдерживает нагрев до 250 градусов, хорошо моется вручную и в посудомоечной машине, но быстро остывает. В идеале посуда должна быть с многослойным дном и алюминиевым сердечником, тогда она будет равномерно нагреваться, а блюда в ней — быстрее готовиться.

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Жаропрочное стекло

Эти изделия медленно прогреваются, но распределяют тепло равномерно, в них еда не пригорает, можно готовить и мясо, и овощи, и выпечку. Это инертный и гигиеничный материал, не меняющий вкуса пищи и не выделяющий токсичных соединений. В них же можно хранить пищу после запекания, предварительно остудив до комнатной температуры. Стекло отлично моется, не впитывает запахов. Единственный минус — она может разбиться при резких ударах или лопнуть от перепадов температур.

Керамика

Еще один хороший вариант для запекания — это керамика. Эта посуда медленно и равномерно распределяет тепло, может дать продуктам возможность протомиться в собственном соку. Блюда сохраняют витамины, минералы и вкус, аромат. Посуда выдерживает нагревание, не изменяя вкуса пищи.

В любом случае, выбирая посуду для духового шкафа, стоит прочитать этикетку и инструкцию, чтобы убедиться: это изделие выдержит нагрев и позволит приготовить блюдо быстро и безопасно. Важно также помнить о том, что любая посуда в духовке нагревается,. Нужно быть аккуратными, чтобы не получить ожоги.

Автор текста:Елена Мишина
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