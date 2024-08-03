У каждого человека свое понятие о красоте. Порой кому-то женщина или мужчина может казаться невероятно привлекательными, а другой подумает, что это самая незаурядная внешность. Что касается психологов, то они давно сошлись во мнении: внешние данные стоят далеко не на первом месте. Чтобы добиться успеха в карьере, личной жизни и других сферах, необходимо работать над своей самооценкой. Если человек любит себя, то к нему так же будут относиться и окружающие.
Ученые из Техасского университета совместно с коллегами из Университета штата Аризона озадачились вопросом, может ли привлекательность влиять на продолжительность жизни. Для этого эксперты провели
В результате эксперты составили выборку из 8386 человек. Чтобы оценить привлекательность всех участников испытания, исследователи привлекли к эксперименту группу из 6 мужчин и 6 женщин. Каждого человека обучили специальной балльной системе оценки: они отмечали внешность выпускников на фотографиях по специальной шкале с диапазоном от «совсем непривлекательный» до «чрезвычайно привлекательный».
Используя специальные аналитические модели, ученые рассчитали риск смертности участников и сопоставили результаты с оценками их внешности. Эксперты учитывали и другие данные: уровень интеллекта, доход, семейное положение, ментальное и физическое здоровье.
В результате ученые пришли к выводу: у самых несимпатичных людей риск смерти был на 16,8% выше, чем у группы со средним уровнем привлекательности. Эксперты также сравнили статистику между теми, кого считали просто привлекательными и очень привлекательными — у них аналогичной взаимосвязи не обнаружилось.
То есть, по оценке, те люди, которых признали самыми непривлекательными, действительно жили меньше. Однако у «красавчиков» не было преимуществ: внешность не гарантировала того, что они точно проживут дольше в сравнении с людьми со средней привлекательностью.
Кстати
Ранее исследователи из Университета Монпелье во Франции пришли к выводу, что определенный завтрак может сделать человека красивее. Причем это правило работает как для мужчин, так и для женщин, а эффект от съеденного блюда виден практически сразу. Все подробности — ЗДЕСЬ.