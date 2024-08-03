У каждого человека свое понятие о красоте. Порой кому-то женщина или мужчина может казаться невероятно привлекательными, а другой подумает, что это самая незаурядная внешность. Что касается психологов, то они давно сошлись во мнении: внешние данные стоят далеко не на первом месте. Чтобы добиться успеха в карьере, личной жизни и других сферах, необходимо работать над своей самооценкой. Если человек любит себя, то к нему так же будут относиться и окружающие.