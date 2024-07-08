Загадка отражения: почему в зеркале мы выглядим иначе, чем на фото

Мы — самые жесткие критики самих себя. На фотографиях мы можем замечать мельчайшие недостатки, которые в зеркале просто не видим. Это связано с тем, что на фотографиях мы воспринимаем себя более объективно и менее идеализировано. Наши ожидания от своего образа в зеркале могут быть завышенными, что приводит к разочарованию от фото.