Загадка отражения: почему в зеркале мы выглядим иначе, чем на фото

«Неужели я так ужасно выгляжу? Ведь я в зеркале вижу себя иначе!», — восклицают многие, взглянув на свои фотографии. Как так получается, что «застывший» взгляд со стороны отличается от отражения самих себя в зеркале? И почему фото с фронтальной камеры — те самые «себяшки» — обычно получаются неплохо.
Что не так с нашим восприятием самих себя, почему мы видим себя по-разному? Эти вопросы «Доктор Питер» адресовал психологам.
психолог платформы корпоративного благополучия «Понимаю»
Мозг любит симметрию
«Свое отражение в зеркале людям нравится в определенном ракурсе, в большей степени там, где мы можем зафиксировать свое зеркально симметричное отражение, — объясняет психолог Светлана Лапшина. — А наш мозг выделяет симметрию как предпочитаемый для себя образ и связано это эволюцией в части безопасности и здоровья».
В окружающей природе существует бесчисленное количество симметричных объектов — узоры на крыльях насекомых, радиальная симметрия в множестве растений и морских обитателей. Мы стремимся к симметрии, так мы пытаемся удержать чувство порядка и баланса. И так получилось, что ассиметричные объекты мы воспринимаем, как опасные, нездоровые, уродливые.
«В отличие от зеркала и фронтальной камеры, где мы ловим свой самый удачный ракурс, фотографии передают наши образы в более непривычной для нас реалистичной манере. Мы себя так не видим. В результате мы чувствуем себя не конвенционально красивыми. Удивляемся, расстраиваемся, что на обычной фотографии мы не соответствуем своим представлениям о себе и поэтому начинаем верить, что плохо выходим на фото и отказываемся позировать вовсе», — продолжает психолог.
нейропсихолог
Зеркало и фотография: в чем разница
«Когда мы смотрим в зеркало, мы видим перевернутое изображение самих себя. Это то, что мы привыкли видеть каждый день. Наш мозг адаптируется к этому отражению, и оно становится для нас „нормальным“ образом. Мы видим это изображение настолько часто, что оно становится комфортным и привычным», — объяснила психолог Марина Винберг.
Фотографии, которые сделаны обычной камерой, показывают нас такими, какими нас видят другие люди — непривычно и непривлекательно для нас самих. Это приводит к разрыву в восприятии, когда наше привычное отражение не совпадает с тем, что мы узнаем на снимках.
Фронтальная камера и ее эффекты
Фронтальная камера смартфонов делает селфи, которые ближе к нашему зеркальному отражению, чем фотографии, сделанные обычной камерой. Поэтому изображения, сделанные фронтальной камерой, кажутся нам более приятными. Мы видим себя так, как привыкли видеть в зеркале, что создает ощущение комфорта и узнаваемости.
Психологические аспекты восприятия
1. Эффект знакомства
Одним из ключевых психологических механизмов, объясняющих этот феномен, является «эффект знакомости» или «mere-exposure effect». Этот эффект описывает наше предпочтение к вещам, которые мы видим чаще. Поскольку мы видим свое отражение в зеркале гораздо чаще, чем фотографии, оно становится для нас более знакомым и, следовательно, более привлекательным.
2. Самокритика и ожидания
Мы — самые жесткие критики самих себя. На фотографиях мы можем замечать мельчайшие недостатки, которые в зеркале просто не видим. Это связано с тем, что на фотографиях мы воспринимаем себя более объективно и менее идеализировано. Наши ожидания от своего образа в зеркале могут быть завышенными, что приводит к разочарованию от фото.
3. Влияние перспективы
Фотографии, особенно сделанные обычной камерой, могут искажать перспективу, делая черты лица менее симметричными и более непривлекательными. Наш мозг воспринимает эти искажения как отклонение от привычного образа, что вызывает негативную реакцию.
Как справиться с негативным восприятием себя
«Первый шаг — осознать психологических механизмы, понять, почему мы воспринимаем себя по-разному в зеркале и на фотографиях. Это может помочь снизить самокритику и улучшить самооценку, — объясняет психолог Марина Винберг. — Также полезно практиковать позитивное мышление и саморазвитие. Работайте над принятием себя и своих особенностей. Помните, что каждый человек уникален, и важно ценить эту уникальность».