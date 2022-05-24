Ортопед

В США

По статистике, это вторая по высокооплачиваемости медицинская специализация в стране. Оперирующие ортопеды стали довольно востребованы с появлением операций по восстановлению поврежденных суставов. Люди стали дольше жить, а вот организм на долгожительство не перестроился, срок службы суставов не увеличивается, наоборот, из-за нагрузок и неправильного питания сокращается. Поэтому помощь требуется все чаще и даже в молодом возрасте.

В среднем ортопед получит за год работы в США 557 тысяч долларов, или 33,4 миллиона рублей. Вычитаем налоги и получаем около 1,68 миллиона рублей в месяц.

В России

Необходимость во врачах-ортопедах в России примерно такая же, как и в США. А вот зарплата отличается существенно. На сайтах вакансий к ортопедам предъявляют много требований: опыт работы от 10 лет оперирующим врачом, наличие действующих сертификатов. При этом готовы платить максимум 200-300 тысяч рублей в месяц. За вычетом налогов будет примерно столько же, сколько и у «средних» пластических хирургов — 180-250 тысяч .

Кардиолог

В США

На третьем месте в топе самых высокооплачиваемых врачей — кардиологи. Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в мире находится на первом месте. Поэтому без медиков этой специализации не обойтись. Работа и пациенты у них будут всегда. Кардиологи в США в среднем получают 490 тысяч долларов, или 29,4 миллиона рублей. В месяц выходит чуть меньше полутора миллионов рублей .

В России