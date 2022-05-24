Когда родители в России уговаривают своих детей поступать в медицинский вуз, в качестве аргументов «за» приводят «уважение» и то, что у них «всегда будет работа». В США будущие студенты точно знают, что врач — это одна из самых высокооплачиваемых профессий, даже не самый успешный и распиаренный доктор может получать до полумиллиона долларов в год.
«Доктор Питер» решил сравнить средние зарплаты у них и у нас и пофантазировать, что могут себе позволить врачи России и США.
Пластический хирург
Модная и очень популярная сейчас специализация. Сейчас люди много внимания уделяют самосовершенствованию — внутреннему и внешнему, и упорно пытаются сохранить молодость.
В США
Среднегодовая зарплата у пластического хирурга составляет 576 тысяч долларов, если переводить в рубли по нынешнему курсу, это около 34,5 миллиона рублей. В среднем ежемесячно врач будет получать 2,8 миллиона рублей. Но это до вычета налогов. Налоги в США довольно высокие, могут достигать 39 процентов от дохода. В стране действует прогрессивная шкала, чем больше получаешь, тем больше отдаешь. Но даже если вычесть максимальные 39 процентов, в карман к врачу отправится 1,7 миллиона.
В России
Разброс зарплат довольно высок. В топовых клиниках, которые занимаются пластической хирургией, зарплата врача может достигать 500-700 тысяч рублей в месяц. Но это скорее максимум, чем «средняя температура по больнице». В среднем же, судя по объявлениям на популярных сайтах вакансий, докторам этой специализации предлагают 200-300 тысяч. Опять же, суммы указаны без вычета подоходного налога. Поэтому чистыми на руки хирург получит 180-250 тысяч рублей.
Ортопед
В США
По статистике, это вторая по высокооплачиваемости медицинская специализация в стране. Оперирующие ортопеды стали довольно востребованы с появлением операций по восстановлению поврежденных суставов. Люди стали дольше жить, а вот организм на долгожительство не перестроился, срок службы суставов не увеличивается, наоборот, из-за нагрузок и неправильного питания сокращается. Поэтому помощь требуется все чаще и даже в молодом возрасте.
В среднем ортопед получит за год работы в США 557 тысяч долларов, или 33,4 миллиона рублей. Вычитаем налоги и получаем около 1,68 миллиона рублей в месяц.
В России
Необходимость во врачах-ортопедах в России примерно такая же, как и в США. А вот зарплата отличается существенно. На сайтах вакансий к ортопедам предъявляют много требований: опыт работы от 10 лет оперирующим врачом, наличие действующих сертификатов. При этом готовы платить максимум 200-300 тысяч рублей в месяц. За вычетом налогов будет примерно столько же, сколько и у «средних» пластических хирургов — 180-250 тысяч.
Кардиолог
В США
На третьем месте в топе самых высокооплачиваемых врачей — кардиологи. Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в мире находится на первом месте. Поэтому без медиков этой специализации не обойтись. Работа и пациенты у них будут всегда. Кардиологи в США в среднем получают 490 тысяч долларов, или 29,4 миллиона рублей. В месяц выходит чуть меньше полутора миллионов рублей.
В России
В нашей стране еще более остро стоит вопрос сердечно-сосудистых заболеваний, однако даже в федеральных медицинских центрах рассчитывать на высокие зарплаты не приходится. Например, в Москве на должность заведующего отделением кардиологии в один из госпиталей ищут опытного врача с наличием ученой степени. При этом в качестве ежемесячного вознаграждения предлагают от 120 тысяч рублей на руки.
Оториноларинголог
В США
Дышать, слышать и чувствовать запахи нам помогают оториноларингологи. Пригодятся они и после не совсем удачной пластики. В Америке врачам этой специальности готовы платить 469 тысяч долларов в год или 28,1 миллиона рублей. За вычетом налогов в месяц они могут рассчитывать на 1,4 миллиона рублей.
В России
На удивление, одно из самых высокооплачиваемых предложений на сайте вакансий «Доктор Питер» обнаружил в Липецке. Оперирующему врачу-оториноларингологу предлагают в месяц 200 тысяч рублей. Вероятно, сумма указана без вычета подоходного налога. Поэтому на руки врач, скорее всего, получит около 170 тысяч рублей. В Москве в государственных клиниках предлагают зарплату в 100 тысяч и выше. После уплаты налогов врачу останется менее 90 тысяч в месяц. Кстати, одним из часто встречающихся требований значится бесконфликтность и умение корректно общаться с пациентами.
Уролог
В США
Врач в среднем может рассчитывать на 461 тысячу долларов в год — это 27,6 миллиона рублей. Ежемесячный доход составит около 1,4 миллиона рублей после вычета налогов.
В России
На сайтах вакансий можно отслеживать, сколько человек просмотрели это предложение до вас. Предложения поработать врачом-урологом в некоторых случаях даже никто ни разу не открыл. Вероятно, вопрос с заработной плате. Например, в Москве за «оказание квалифицированной медицинской помощи с использованием современных методов профилактики и диагностики» урологам предлагают от 120 тысяч рублей без вычета налогов.
Врачам-онкологам со специализацией «урология» в одном из многопрофильных центров столицы готовы предложить от 140 тысяч рублей.
Гастроэнтеролог
В США
Проблемы с питанием в стране решают диетологи, но гастроэнтерологи без работы, судя по зарплате, тоже не сидят. В год им готовы платить в среднем 453 тысячи долларов или 27,1 миллиона рублей. То есть их ежемесячный доход после вычета налогов составит более 1,3 миллиона рублей.
В России
Заокеанские зарплатные предложения нашим врачам только снятся. Врачам с опытом работы от 3 лет, умеющих корректно общаться с пациентами, предлагают в месяц платить от 100 тысяч рублей. То есть, за вычетом подоходного налога доктор может рассчитывать на доход от 87 тысяч.
Дерматолог
В США
Врачам этой специализации готовы ежегодно платить по 438 тысяч долларов или 26,2 миллиона рублей. В месяц доход составит 1,3 миллиона.
В России
В крупной коммерческой сети клиник дерматовенерологу готовы платить строго 120 тысяч рублей. На руки выйдет 104 тысячи в месяц. Кстати, в России дерматовенерологам куда выгоднее работать косметологами. Им, как и пластическим хирургам могут предложить ежемесячный доход в сумме полумиллиона рублей. Но это максимальные значения.
Офтальмолог
В США
Труд офтальмолога за океаном оценивают в 417 тысяч долларов в год или 25 миллионов рублей по курсу ЦБ РФ. В месяц спасатели и хранители зрения получат на руки больше 1,2 миллиона рублей.
В России
Многопрофильные центры готовы платить не оперирующим врачам от 80 до 130 тысяч рублей, то есть, от 70 до 115 тысяч после вычета подоходного налога. Кстати, в нашей стране довольно выгодно работать офтальмологом в магазинах по продаже оптики. Нагрузка небольшая при этом зарплатные предложения примерно такие же, как и в крупных клиниках.
Кому и сколько платят в США (после вычета налогов)
Онколог — 1,25 млн рублей в месяц;
анестезиолог — 1,25 млн;
хирург — 1,2 млн;
нефролог — 930 тысяч рублей в месяц;
физиотерапевт/реабилитолог — 970 тыс.;
невролог — 915 тыс.;
аллерголог — 900 тыс.;
ревматолог — 870 тыс.;
психиатр — 870 тыс.;
эндокринолог — 780 тыс.;
семейный терапевт — 770 тыс.;
педиатр 730 тыс.
Что могут позволить
Среднестатистический американский врач ежегодно может рассчитывать на чистый доход в 15-20 миллионов рублей. То есть, вполне может позволить себе купить двухкомнатную квартиру в Москве, пусть не в самом центре и без вида на Кремль из окна. Зато свою, без ипотеки и необходимости два часа пилить на электричке, чтоб добраться до работы.
Правда, у себя на родине врач если и сможет купить жилье, то точно не в столичном городе, и точно не за месячный заработок. На квартиру в Нью-Йорке, к примеру, не хватит даже годовой зарплаты пластического хирурга — скромные апартаменты «в спокойном районе Манхэттена» стоят, например, около 980 тысяч долларов. Так что будем справедливы — без ипотеки нигде не обойтись.
Врачи в России могут рассчитывать на ежегодный доход в 1,8-2 миллиона рублей, если не брать топовые позиции пластических хирургов. В столице или других городах-миллионниках за такую сумму приличные квартиры не предлагают. Можно рассчитывать на маленькие города, например, Урюпинск в Волгоградской области. Да и то, надеяться на новый дом не приходится, скорее, врачу достанется 2-комнатная квартира с «бабушкиным» ремонтом где-нибудь в хрущевке.
Если говорить об автомобилях, то врачи из США могут себе позволить проработать год — и купить последнюю модель BMW. Врачам из России придется сделать выбор в пользу машин с пробегом, например, доступны Kia Ceed или Kia Rio еще на гарантии.
А что еще
США — 350 стиральных машин Samsung.
Россия — 35 стиральных машин.
США — 200 огромных плазменных телевизора.
Россия — 20 телевизоров.
США — 250 IPhone 13.
Россия — 25 IPhone 13.