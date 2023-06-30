Вызывают рак и пропадают от сока лимона: 3 мифа о веснушках, в которые пора перестать верить

В последние годы веснушки можно считать своего рода трендом. Те, кого природа ими обделила, даже специально рисуют веснушки с помощью специальных спреев.
Несмотря на это, «солнечные пятнышки» все еще окружены большим количеством предрассудков, которые на самом деле ничего общего с реальностью не имеют. О нескольких таких мифах в своем
Миф № 1. Веснушки со временем могут перейти в рак кожи
Существует мнение, что веснушки способны превращаться в злокачественные новообразования. Однако, отмечает специалист, на самом деле они неопасны. По своей сути веснушки — просто особенность проявления фототипа кожи. Существует несколько ключевых генов, которые врачи связывают с активной выработкой меланина. Кстати, у многих людей веснушки проявляются в определенные сезоны — весной и летом.
Что такое вообще веснушки по своей сути? Это наследуемый тип гиперпигментации. Выглядят как небольшие плоские пятна и могут быть разных оттенков, от красного и кофейного до черного. Появляться веснушки могут в любом месте на теле.
Миф №2. Веснушки можно удалить своими силами — например, если протирать кожу лимонным соком или соком петрушки
Попытка своими силами избавиться от веснушек может дорого вам обойтись. Как предупреждает доктор Стецкая, подобные эксперименты могут спровоцировать аллергические реакции, а еще повысить чувствительность кожи к ультрафиолетовому излучению. Так что любые вмешательства лучше заранее обговорить с косметологом.
Миф № 3. Веснушки — признак легкомысленного и ветреного человека
Даже забавно, что такой миф может существовать в современном мире. Мы живем не в Средневековье, на костер за определенные внешние особенности никого не отправляют. Темперамент человека, его характер никак не связаны с наличием или отсутствием веснушек.
Кстати
А есть ли действительно работающие способы раз и навсегда полностью избавиться от веснушек? Без помощи специалиста тут не обойтись. А еще веснушки можно предупредить, если правильно ухаживать за кожей. Подробнее об этом можно узнать ЗДЕСЬ.