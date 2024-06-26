В России претензий к врачам у пациентов столько, что можно написать многотомную энциклопедию. Чаще всего люди жалуются на безразличное и грубое отношение со стороны врачей, на долгое ожидание приема.
Но и у врачей копится свой список нешуточных жалоб на тех, кому они обязаны помогать. Агрессия и неуважение по отношению к медикам становятся уже почти нормой поведения. Есть даже понятие «пациентский экстремизм», когда человек специально выводит врача на эмоции, требует, обвиняет…. «Доктор Питер» собрал несколько очень говорящих историй.
«С какой стати? Она же ребенок!»
Один из последних случаев произошел в Москве. Женщина избила врачей поликлиники за то, что ее 10-летнюю дочь попросили расстелить простынь для УЗИ. Она начала кричать: «С какой стати? Она же ребенок!» — и внезапно напала на врача. На крики прибежала медсестра, но тоже пострадала от рук женщины. По информации
«Вы клятву давали»
Еще об одной нередкой ситуации рассказал врач-невролог одного из петербургских стационаров. Родственники пожилых людей нередко вызывают «скорую» в надежде, что немощных бабушку или дедушку госпитализируют на подольше, и очень часто устраивают скандал, услышав предложение врачей больницы забрать родственника домой, если его состояние не угрожает жизни. По словам дежурного невролога, такое происходит с завидной регулярностью — примерно каждую смену в больнице.
«Начинаются стандартные фразы: „Вы обязаны“, „А как же прокапать?“, „Клятву давали…“, „Да у нее уже год голова кружится, пора что-то делать“, „В Минздраве с вами разберутся“ и так далее, —
Врач отметил, что есть немало и замечательных родственников, с которыми приятно разговаривать и которым хочется идти навстречу даже тогда, когда ситуация этого не требует.
«Мы не оказываем услуги»
Порой врачи готовы даже бросить медицинскую практику, столкнувшись с тем, как ведут себя некоторые пациенты на приеме и какие выражения позволяют себе в адрес врача.
«"Вы должны», «Вы обязаны», «Вы давали клятву Гиппократа» — эти фразы мы слышим с завидным постоянством, — признала в беседе с «Доктором Питером» врач Елена из Волгограда. — Чаще всего бывают две ситуации. Одни пациенты возмущаются, если им предлагают госпитализацию, — говорят, да мы травками и у шаманов полечимся. Другие, наоборот, требуют, чтобы их срочно везли в больницу, даже если человек два раза чихнул…. И в том и в другом случае врачу прилетают жалобы, так как он «не удовлетворил» пациента». Иногда просто хочется бросить медицинскую практику после такого. Надеюсь, что медики скоро хотя бы перестанут оказывать услуги — планируется вернуть формулировку «врачебная помощь»», - отмечает врач.
Добавим, что в феврале 2024 года Владимир Путин
Случаи из практики врачей
«На приеме женщина рассказала, что пожаловалась на врача, назначившего ей обследование для операции! Очень много анализов!»
«Я педиатр. Отец ребенка с ноги дверь в мой кабинет открыл с криками: „Почему вы дочке выписали дешевые капли в нос? Я что, похож на малоимущего? Я могу купить своему ребенку нормальные лекарства“. Объяснила, что выписала стандарт, у них один и тот же МНН, можете выбрать подороже. Он мне: „Так это я идиот?“ Иизвинился и ушел, но осадочек остался».
«На днях пациент продолжал набирать сообщение на телефоне с манжетой тонометра на руке, пока я измерял его давление. Это был первый раз, когда пришлось сказать взрослому человеку, что ему нужно убрать телефон».
«Пришла на вызов, ребенку тр месяца, признаки кишечной инфекции, состояние тяжелое. Даю направление на госпитализацию, мне говорят — нет, не поедем, „капайте“ мне его здесь. Объясняю: нельзя, не имеем права, надо в стационар. Прошу написать отказ от госпитализации — мне закатывают скандал с оскорблениями и угрозами жалобы в Минздрав».
А вы как считаете, кому тяжелее?
- 27.3%Врачам
- 10.8%Пациентам
- 61.9%Всем плохо
Юристы не молчат
Медицинские юристы уже не раз обращались с инициативой ввести ответственность пациентов за необоснованные жалобы на врачей. Сейчас за необоснованные претензии пациентов, как правило, нет никаких последствий. Жалобу на врача могут написать даже на то, что тот назначает слишком много анализов перед операцией.
Не существует и правовых норм, которые эффективно бы могли защитить врачей от агрессивных действий тех, кому они помогают.
Пока же юристы предлагают врачам в качестве защиты от «пациентов-экстремистов» определенный алгоритм действий.
В первую очередь, если врачу угрожают, оскорбляют его, применяют физическое насилие, стоит привлечь в качестве свидетелей как можно больше людей, в том числе среди пациентов.
Следует записать на диктофон оскорбления со стороны пациента. Начать запись со слов: «Я, доктор такой-то, веду запись разговора с пациентом с целью защиты своих прав и сбора доказательств».
Записать происходящее в медицинскую документацию и письменно проинформировать об инциденте своего руководителя.
Вызвать полицию и подать заявление в прокуратуру.