Случаи из практики врачей

«На приеме женщина рассказала, что пожаловалась на врача, назначившего ей обследование для операции! Очень много анализов! »

«Я педиатр. Отец ребенка с ноги дверь в мой кабинет открыл с криками: „Почему вы дочке выписали дешевые капли в нос? Я что, похож на малоимущего? Я могу купить своему ребенку нормальные лекарства“. Объяснила, что выписала стандарт, у них один и тот же МНН, можете выбрать подороже. Он мне: „Так это я идиот?“ Иизвинился и ушел, но осадочек остался».

«На днях пациент продолжал набирать сообщение на телефоне с манжетой тонометра на руке, пока я измерял его давление. Это был первый раз, когда пришлось сказать взрослому человеку, что ему нужно убрать телефон».

«Пришла на вызов, ребенку тр месяца, признаки кишечной инфекции, состояние тяжелое. Даю направление на госпитализацию, мне говорят — нет, не поедем, „капайте“ мне его здесь. Объясняю: нельзя, не имеем права, надо в стационар. Прошу написать отказ от госпитализации — мне закатывают скандал с оскорблениями и угрозами жалобы в Минздрав».