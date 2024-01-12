«Лучше бы МРТ закупили»: в поликлиниках Москвы вводят «прослушку». Что об этом думают врачи?

«Да, возможно, в некоторых случаях нужна аудиозапись, потому что пациенты у нас неадекватные и иногда это решает спорные вопросы. Но считаю, что работать и говорить по алгоритму — это полный бред! Я работаю в одной из таких поликлиник и вижу, как это происходит. Мало того, что врачи за 12 минут стараются выполнить невозможное : нужно и осмотреть пациента, и занести все в карту, да еще и выписать штук десять льготных рецептов, а это уже 20-30 минут занимает. А если еще и система виснет, то и все 40. А за дверью непонимающие и орущие в очереди другие пациенты, которые обвиняют во всем врача. И после всех „оров“ врач как ни в чем не бывало будет говорить им: „Здравствуйте!"»