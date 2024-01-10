Быстрый тест: посмотрите на большие пальцы, чтобы узнать о здоровье сердца и легких

Этот тест некоторые еще называют «алмазным» или «Окно Шамрота», а изменения пальцев при дефиците кислорода в организме — симптомом барабанных палочек или «пальцами Гиппократа». Но не потому, что древнегреческий врач страдал кислородной недостаточностью, — считается, что он одним из первых заметил такой признак. Суть его в том, что концевые фаланги пальцев на руках утолщаются, а ногти деформируются — становятся круглыми и выпуклыми, как часовые стекла.
Итак, чтобы заподозрить серьезные болезни сердца или легких, вплоть до рака, достаточно посмотреть на свои пальцы.
Тест выглядит следующим образом. Прижмите ногти больших пальцев обеих рук друг к другу. Если между основаниями ногтей есть небольшой просвет в виде ромба, а ногти соединяются — это хороший знак. Если же ромбовидного зазора нет, а кончики ногтей направлены под углом в разные стороны — это подозрительный признак и повод дойти до врача, чтобы проверить сердце и легкие.
По словам врачей, этот симптом встречается как у мужчин, так и у женщин, но у мужчин все же чаще. Например, у заядлых курильщиков, а также при:
хроническом бронхите;
эмфиземе легких;
бронхиальной астме;
хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ);
туберкулезе;
раке легких;
тяжелых врожденных пороках сердца.
Мнения врачей
Как ранее объясняла врач-кардиолог с 23-летним стажем Анна Кореневич, пальцы при кислородном голодании действительно приобретают такой вид. Это происходит за счет разрастания соединительной ткани: «Организм перераспределяет кислород таким образом, что больше направляет его в головной мозг, сердце, внутренние органы, а периферические ткани — на пальцах рук и ног — перестают получать достаточное количество кислорода. Поэтому соединительная ткань разрастается, и пальцы приобретают характерный вид».
Как рассказывал «Доктору Питеру» Дмитрий Полежаев, хирург-онколог торакального отделения Городского клинического онкодиспансера, так называемый симптом барабанных палочек нельзя назвать ранним признаком рака легких. Как правило, он появляется уже при распространенном злокачественном процессе, когда у человека есть и другие признаки болезни.
По словам Никиты Левченко, онколога, торакального хирурга НМИЦ онкологии им. Петрова, коварность рака легких заключается в том, что до III–IV стадии зачастую нет каких-либо симптомов, поэтому такой тест вряд ли поможет распознать вовремя болезнь. Клиническая картина появляется при полном перекрывании опухолью бронха, врастании в соседние органы или появлении симптомов при отдаленном метастазировании. Играет роль также расположение опухоли в легком и бронхе — в некоторых случаях вообще может не быть заметных симптомов.
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