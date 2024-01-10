Быстрый тест: посмотрите на большие пальцы, чтобы узнать о здоровье сердца и легких

Этот тест некоторые еще называют «алмазным» или «Окно Шамрота», а изменения пальцев при дефиците кислорода в организме — симптомом барабанных палочек или «пальцами Гиппократа». Но не потому, что древнегреческий врач страдал кислородной недостаточностью, — считается, что он одним из первых заметил такой признак. Суть его в том, что концевые фаланги пальцев на руках утолщаются, а ногти деформируются — становятся круглыми и выпуклыми, как часовые стекла.