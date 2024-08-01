«Вы не в пентхаусе»: почему нельзя терпеть, если муж стал холоден и грубит

В любых отношениях бывают периоды охлаждения и периоды взлета. Не стоит рубить с плеча и разводиться, если сложности во взаимопонимании. Отдаление друг от друга случается время от времени. При желании любой семейный кризис можно преодолеть, если приложить к этому усилия обоим партнерам.
Но что делать, если брак трещит по швам и восстановить добрые чувства друг к другу никак не получается? Многие сохраняют союз, но живут как соседи, как мама и папа общего ребенка, взаимодействуя друг с другом по минимуму. Некоторые даже приспосабливаются и считают такие отношения вполне приемлемыми, несмотря на давно остывшие чувства и негатив со стороны партнера, убеждая себя не принимать все близко к сердцу. Почему не стоит этого делать, объясняет известный психолог.
«Убедить себя, что вы живете в пентхаусе с бассейном, когда на самом деле вы находитесь в клетке, невозможно» — так образно
«Готовы ли вы терпеть такое отношение на протяжении не просто пары месяцев, а годами? Уверены ли, что ситуация не ухудшится?» — задает вопрос психолог. Он признает право человека продолжать терпеть, если это его выбор. Но если у супругов есть ребенок, который наблюдает за происходящим и впитывает все их слова и действия, учится на их опыте, то ему такие отношения точно не пойдут на пользу.
Счастливый и уверенный ребенок вырастает у той матери, у которой все в порядке с самооценкой и которая умеет наслаждаться жизнью.
Психолог предлагает трезво взглянуть на ситуацию и понять для себя, как вы можете поступить дальше — создать финансовую подушку для самостоятельной жизни, заручиться помощью и поддержкой близких и, конечно, найти в себе силы для такого решения.
«Абсолютно нормально ругаться и выяснять отношения, но абсолютно ненормально жить в этом каждый день годами, —
Психиатр советует задать себе вопросы, кто с вами рядом и почему, приносят ли вам отношения радость. Ответы на них могут многое прояснить.