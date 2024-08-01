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«Вы не в пентхаусе»: почему нельзя терпеть, если муж стал холоден и грубит

Многие женщины предпочитают закрывать глаза на проблемы в отношениях с супругом, годами продолжают терпеть грубость и живут как соседи. Психолог объяснил, почему этого делать не стоит.

1 августа 2024Обсудить
«Вы не в пентхаусе»: почему нельзя терпеть, если муж стал холоден и грубит
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iStockphoto

В любых отношениях бывают периоды охлаждения и периоды взлета. Не стоит рубить с плеча и разводиться, если сложности во взаимопонимании. Отдаление друг от друга случается время от времени. При желании любой семейный кризис можно преодолеть, если приложить к этому усилия обоим партнерам.

Но что делать, если брак трещит по швам и восстановить добрые чувства друг к другу никак не получается? Многие сохраняют союз, но живут как соседи, как мама и папа общего ребенка, взаимодействуя друг с другом по минимуму. Некоторые даже приспосабливаются и считают такие отношения вполне приемлемыми, несмотря на давно остывшие чувства и негатив со стороны партнера, убеждая себя не принимать все близко к сердцу. Почему не стоит этого делать, объясняет известный психолог.

Психология

Психолог, писатель, теле- и радиоведущий

«Убедить себя, что вы живете в пентхаусе с бассейном, когда на самом деле вы находитесь в клетке, невозможно» — так образно описывает это состояние Михаил Лабковский. Он советует «проехать» мыслями чуть дальше вперед по своей жизни. Готовы вы жить с человеком, представляя, что вы соседи, еще два года, пять или десять? Тем более если сосед этот груб, неадекватен, не принимает ваши личные границы и периодически отравляет вам жизнь.

«Готовы ли вы терпеть такое отношение на протяжении не просто пары месяцев, а годами? Уверены ли, что ситуация не ухудшится?» — задает вопрос психолог. Он признает право человека продолжать терпеть, если это его выбор. Но если у супругов есть ребенок, который наблюдает за происходящим и впитывает все их слова и действия, учится на их опыте, то ему такие отношения точно не пойдут на пользу.

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Счастливый и уверенный ребенок вырастает у той матери, у которой все в порядке с самооценкой и которая умеет наслаждаться жизнью.

Психолог предлагает трезво взглянуть на ситуацию и понять для себя, как вы можете поступить дальше — создать финансовую подушку для самостоятельной жизни, заручиться помощью и поддержкой близких и, конечно, найти в себе силы для такого решения.

Анна Дусалиева
Психология

Психиатр, психотерапевт, сексолог

«Абсолютно нормально ругаться и выяснять отношения, но абсолютно ненормально жить в этом каждый день годами, — считает и психотерапевт Анна Дусалиева (Саба). — Здоровые отношения — это прежде всего источник радости и удовольствия. Вот видите своего мужа — и радуетесь. Поругались, помирились — и снова радуетесь. А если ваш муж вас не радует, он вам зачем? Вы терпите, потому что он вас содержит? Значит, он папа, а не муж. Родителей не выбирают. Или вы терпите, потому что вы его содержите? Значит вы мама, а не жена. Детей тоже не выбирают».

Психиатр советует задать себе вопросы, кто с вами рядом и почему, приносят ли вам отношения радость. Ответы на них могут многое прояснить.

Автор текста:Анна Майская
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