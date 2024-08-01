«Вы не в пентхаусе»: почему нельзя терпеть, если муж стал холоден и грубит

«Абсолютно нормально ругаться и выяснять отношения, но абсолютно ненормально жить в этом каждый день годами, — считает и психотерапевт Анна Дусалиева (Саба). — Здоровые отношения — это прежде всего источник радости и удовольствия. Вот видите своего мужа — и радуетесь. Поругались, помирились — и снова радуетесь. А если ваш муж вас не радует, он вам зачем? Вы терпите, потому что он вас содержит? Значит, он папа, а не муж. Родителей не выбирают. Или вы терпите, потому что вы его содержите? Значит вы мама, а не жена. Детей тоже не выбирают».