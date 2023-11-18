Всего добивается и влюбляет навсегда: кто такая «легкая» женщина и как ей стать

Признать, что с вами все нормально: с эмоциями, внешностью, поведением.

Интересоваться жизнью и делать то, что нравится. Когда человек занят делом, которое его привлекает, в организме выделяются гормоны радости и счастья. Чем больше таких дел выполнять в течение дня, тем выше будет уровень удовлетворенности жизнью.

Быть настроенным на хорошее, учиться быть оптимистом. Чем больше думать о хорошем, тем чаще оно будет с вами случаться.

Позволить окружающим людям быть другими. В людях может что-то не нравиться, но это не потому, что они плохие. Они другие, и это заслуживает уважения. Из такой позиции создаются гармоничные отношения.

Быть самодостаточным. Только вы знаете, чего именно хотите и как. Способность удовлетворить свои потребности самостоятельно формирует невероятную силу.