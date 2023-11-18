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Всего добивается и влюбляет навсегда: кто такая «легкая» женщина и как ей стать

Если женщина обладает «легкостью», то ей под силу все: построить успешную карьеру, создать крепкую семью, реализовать все мечты. Психологи рассказали, в чем именно проявляется легкость характера и что нужно изменить, чтобы жить по-новому.

18 ноября 2023
Всего добивается и влюбляет навсегда: кто такая «легкая» женщина и как ею стать
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freepik

Быть человеком с легким характером интересно и выгодно. Помните водяного из мультфильма «Летучий корабль?» Вот он — пример того, как жить точно не надо: «Жизнь моя жестянка: живу я как в болоте, а мне летать охота». От людей, размышляющих таким образом, хочется убежать, апатия и безнадежность оттолкнет любого.

Так жить, думать и быть таким — это выбор каждого человека. Жить в удовольствие, в легкости и радости — тоже выбор. Каждый из этих выборов определяет характер человека, говорит Ирина Григорьева.

Ирина Григорьева
Психология

Психолог, преподаватель психологии

«Легкость характера проявляется в том, что человек справляется с жизненными трудностями, не испытывая при этом излишнего напряжения. Кроме того, у него нет резких перепадов настроения. Такой человек держит фокус в жизни на хорошем, состоит в приятных отношениях с другими и в целом психологически благополучен», — говорит психолог.

Стать легким человеком реально

Обладающая легким характером женщина имеет особый шарм. В совокупности с ее природной женственностью такой характер позволяет ей добиваться очень многого и вдохновлять других.

Достичь легкости и в характере, и в жизни в целом можно, если:

  1. Признать, что с вами все нормально: с эмоциями, внешностью, поведением.

  2. Интересоваться жизнью и делать то, что нравится. Когда человек занят делом, которое его привлекает, в организме выделяются гормоны радости и счастья. Чем больше таких дел выполнять в течение дня, тем выше будет уровень удовлетворенности жизнью.

  3. Быть настроенным на хорошее, учиться быть оптимистом. Чем больше думать о хорошем, тем чаще оно будет с вами случаться.

  4. Позволить окружающим людям быть другими. В людях может что-то не нравиться, но это не потому, что они плохие. Они другие, и это заслуживает уважения. Из такой позиции создаются гармоничные отношения.

  5. Быть самодостаточным. Только вы знаете, чего именно хотите и как. Способность удовлетворить свои потребности самостоятельно формирует невероятную силу.

  6. Желать для себя самого лучшего. Возможно, этот пункт должен быть первым. И все-таки он в конце, потому что, когда вы уже умеете все вышеперечисленное, желания начинают вас окрылять. И это верный признак того, что вы начинаете жить легко!

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Вера Веткина
Психология

Психолог, сексолог

Легкость невозможна без любви к себе

«Легкий человек — это тот, кто способен шутить над собой, не воспринимает критику как личное оскорбление и умеет находить общий язык с окружающими. Он готов поддержать других и принимать поддержку», — говорит психолог.

Кроме того, легкий человек не зацикливается на мелочах и несовершенствах, а сконцентрирован на важных аспектах жизни.

Легкость особенно важна для женщин, так как она способствует созданию гармонии в различных сферах жизни. Женщины часто балансируют между семейными обязанностями, карьерой и личной жизнью. Способность поддерживать легкость помогает им успешно справляться с давлением и стрессом, сохраняя равновесие и уверенность.

Учитесь понимать свои эмоции, распознавать эмоциональные реакции, чтобы в дальнейшем их контролировать. Это поможет концентрироваться на себе, следовательно, измениться в лучшую сторону. Кроме того, будьте готовы к тому, что в любой момент все может пойти не по плану. И это не катастрофа, а всего лишь повод действовать иначе. И всегда ищите позитив в сложных ситуациях — это тоже отлично тренирует легкость характера.

Вера Веткина приводит несколько примеров жизненных ситуаций, в которых можно распознать легкую женщину.

  • Анна, 35 лет, учится на курсах переподготовки. Ей сложно усваивать новый материал, она многого не понимает. Вместо того чтобы впасть в отчаяние, она поддержала себя и признала, что это естественный процесс и что она сможет справиться.

  • Ольга, 42 года. Ольга воспитывает детей и работает на полную ставку, находит радость в мелочах даже в самый тяжелый день: вот ребенок сам помыл посуду, курьер сделал комплимент, а волосы хорошо выглядят и без укладки этим утром. Концентрация на приятном помогает видеть все больше и больше хорошего вокруг, меняя ваш взгляд на мир.

  • Алина, 53 года, переживая развод, находит в себе силы не зацикливаться на прошлом, а искать новые возможности и создавать счастливое будущее для себя.

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Сергей Розанов
Психология

Психолог

Важные шаги на пути к легкости

«Легкий человек не ставит себе жестких рамок и свободен в выражении своих мыслей и эмоций. Это помогает выглядеть естественно, быть интересным и подчеркивает индивидуальность. При этом он уважает мнения и мысли других людей и не будет вступать в спор, яростно отстаивая свою точку зрения», — говорит Сергей Розанов.

Также он умеет прощать и не держит зла на обидчиков, ведь это уже прошлое, которое никак не повлияет на будущее.

Легкость помогает женщине без труда находить общий язык с окружающими, что в свою очередь способствует ее развитию и самореализации. Большой плюс легкости заключается в том, что она позволяет женщине сохранять энергию и радость жизни, ведь она более свободна от негативных эмоций и переживаний.

Важно помнить, что у каждого путь к достижению легкости индивидуален. Но есть шаги, которые могут помочь всем — как мужчинам, так и женщинам.

  • В любой ситуации делайте акцент на своих достижениях, а не на ошибках.

  • Учитесь прощать. Держа злобу и обиду внутри, вы лишь изнуряете себя и не даете себе развиваться.

  • Старайтесь не делать поспешных выводов, а смотрите на ситуацию с разных сторон.

  • Знайте и уважайте свои личные границы и старайтесь не нарушать личные границы других людей.

  • Учитесь слушать и слышать других людей. Все хотят быть услышанными, понятыми и принятыми.

  • Будьте всегда уверены в себе. Да, случилось неприятное, но вы справитесь, просто пока еще не знаете как.

Автор текста:Софья Хромова
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