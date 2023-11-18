Всего добивается и влюбляет навсегда: кто такая «легкая» женщина и как ей стать

Быть человеком с легким характером интересно и выгодно. Помните водяного из мультфильма «Летучий корабль?» Вот он — пример того, как жить точно не надо: «Жизнь моя жестянка: живу я как в болоте, а мне летать охота». От людей, размышляющих таким образом, хочется убежать, апатия и безнадежность оттолкнет любого.
Так жить, думать и быть таким — это выбор каждого человека. Жить в удовольствие, в легкости и радости — тоже выбор. Каждый из этих выборов определяет характер человека, говорит Ирина Григорьева.
Психолог, преподаватель психологии
«Легкость характера проявляется в том, что человек справляется с жизненными трудностями, не испытывая при этом излишнего напряжения. Кроме того, у него нет резких перепадов настроения. Такой человек держит фокус в жизни на хорошем, состоит в приятных отношениях с другими и в целом психологически благополучен», — говорит психолог.
Стать легким человеком реально
Обладающая легким характером женщина имеет особый шарм. В совокупности с ее природной женственностью такой характер позволяет ей добиваться очень многого и вдохновлять других.
Достичь легкости и в характере, и в жизни в целом можно, если:
Признать, что с вами все нормально: с эмоциями, внешностью, поведением.
Интересоваться жизнью и делать то, что нравится. Когда человек занят делом, которое его привлекает, в организме выделяются гормоны радости и счастья. Чем больше таких дел выполнять в течение дня, тем выше будет уровень удовлетворенности жизнью.
Быть настроенным на хорошее, учиться быть оптимистом. Чем больше думать о хорошем, тем чаще оно будет с вами случаться.
Позволить окружающим людям быть другими. В людях может что-то не нравиться, но это не потому, что они плохие. Они другие, и это заслуживает уважения. Из такой позиции создаются гармоничные отношения.
Быть самодостаточным. Только вы знаете, чего именно хотите и как. Способность удовлетворить свои потребности самостоятельно формирует невероятную силу.
Желать для себя самого лучшего. Возможно, этот пункт должен быть первым. И все-таки он в конце, потому что, когда вы уже умеете все вышеперечисленное, желания начинают вас окрылять. И это верный признак того, что вы начинаете жить легко!
Психолог, сексолог
Легкость невозможна без любви к себе
«Легкий человек — это тот, кто способен шутить над собой, не воспринимает критику как личное оскорбление и умеет находить общий язык с окружающими. Он готов поддержать других и принимать поддержку», — говорит психолог.
Кроме того, легкий человек не зацикливается на мелочах и несовершенствах, а сконцентрирован на важных аспектах жизни.
Легкость особенно важна для женщин, так как она способствует созданию гармонии в различных сферах жизни. Женщины часто балансируют между семейными обязанностями, карьерой и личной жизнью. Способность поддерживать легкость помогает им успешно справляться с давлением и стрессом, сохраняя равновесие и уверенность.
Учитесь понимать свои эмоции, распознавать эмоциональные реакции, чтобы в дальнейшем их контролировать. Это поможет концентрироваться на себе, следовательно, измениться в лучшую сторону. Кроме того, будьте готовы к тому, что в любой момент все может пойти не по плану. И это не катастрофа, а всего лишь повод действовать иначе. И всегда ищите позитив в сложных ситуациях — это тоже отлично тренирует легкость характера.
Вера Веткина приводит несколько примеров жизненных ситуаций, в которых можно распознать легкую женщину.
Анна, 35 лет, учится на курсах переподготовки. Ей сложно усваивать новый материал, она многого не понимает. Вместо того чтобы впасть в отчаяние, она поддержала себя и признала, что это естественный процесс и что она сможет справиться.
Ольга, 42 года. Ольга воспитывает детей и работает на полную ставку, находит радость в мелочах даже в самый тяжелый день: вот ребенок сам помыл посуду, курьер сделал комплимент, а волосы хорошо выглядят и без укладки этим утром. Концентрация на приятном помогает видеть все больше и больше хорошего вокруг, меняя ваш взгляд на мир.
Алина, 53 года, переживая развод, находит в себе силы не зацикливаться на прошлом, а искать новые возможности и создавать счастливое будущее для себя.
Психолог
Важные шаги на пути к легкости
«Легкий человек не ставит себе жестких рамок и свободен в выражении своих мыслей и эмоций. Это помогает выглядеть естественно, быть интересным и подчеркивает индивидуальность. При этом он уважает мнения и мысли других людей и не будет вступать в спор, яростно отстаивая свою точку зрения», — говорит Сергей Розанов.
Также он умеет прощать и не держит зла на обидчиков, ведь это уже прошлое, которое никак не повлияет на будущее.
Легкость помогает женщине без труда находить общий язык с окружающими, что в свою очередь способствует ее развитию и самореализации. Большой плюс легкости заключается в том, что она позволяет женщине сохранять энергию и радость жизни, ведь она более свободна от негативных эмоций и переживаний.
Важно помнить, что у каждого путь к достижению легкости индивидуален. Но есть шаги, которые могут помочь всем — как мужчинам, так и женщинам.
В любой ситуации делайте акцент на своих достижениях, а не на ошибках.
Учитесь прощать. Держа злобу и обиду внутри, вы лишь изнуряете себя и не даете себе развиваться.
Старайтесь не делать поспешных выводов, а смотрите на ситуацию с разных сторон.
Знайте и уважайте свои личные границы и старайтесь не нарушать личные границы других людей.
Учитесь слушать и слышать других людей. Все хотят быть услышанными, понятыми и принятыми.
Будьте всегда уверены в себе. Да, случилось неприятное, но вы справитесь, просто пока еще не знаете как.