Все сама, все сама: Лабковский объяснил, можно ли обойтись без помощи психолога

Психологи часто говорят о важности адекватной самооценки. Однако одно дело, когда вы просто привыкли занижать собственные достоинства и не замечать успехов. Другое — когда ваше мнение о себе постоянно меняется в зависимости от того, что говорят вам окружающие. О том, почему «самооценка из ватки» может вам навредить, узнайте ЗДЕСЬ.