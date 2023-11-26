Все сама, все сама: Лабковский объяснил, можно ли обойтись без помощи психолога

В последнее время люди стали чаще обращать внимание на свое ментальное здоровье, и это очень хорошо. Если раньше считалось, что ходить к психологу стыдно и зазорно, то сейчас это даже модно.
Но что делать, если на специалиста у вас нет ни времени, ни средств? Возможно ли своими силами решить ментальные проблемы? Ответ на этот вопрос в своем телеграм-канале дает психолог Михаил Лабковский.
По словам специалиста, он очень часто получает этот вопрос в соцсетях от подписчиков. Многие люди в наши дни активно интересуются психологией, подписаны на тематических блогеров и психологов — так, может, им можно и самим работать над собой?
Многие действительно признаются, что все эти новые знания мотивируют решать собственные проблемы и приходить к отличным результатам. Кому-то достаточно этой информации, чтобы перестать винить себя по поводу и без, проработать свою самооценку и научиться защищать границы.
Так что пройти этот путь самостоятельно действительно возможно. Однако очень важно помнить об одном важном препятствии — сопротивлении психики.
Дело в том, что человеческая психика очень не любит меняться. Всю жизнь она работала по одному четкому сценарию и не может теперь мгновенно переключиться. Даже если вы отчетливо понимаете, что сделать это нужно для вашего же блага.
Преимущество психолога как раз в том, что квалифицированный специалист хорошо знает способы преодолеть это сопротивление и помочь вам избавиться от проблемы.
Все знают: чтобы построить крепкий дом, начать нужно с хорошего фундамента. Затем можно будет и стенами заняться, и лишь потом наступит время для декора. Однако очень многие люди спешат сразу выбирать тарелки и расставлять вазочки, что вряд ли поможет сделать жилище более надежным.
Так работает и с психикой, отмечает психолог Лабковский. Вы можете избавиться от привычки ругать себя за любой выбор, но поменяете ли вы отношение к себе?
Кстати
Психологи часто говорят о важности адекватной самооценки. Однако одно дело, когда вы просто привыкли занижать собственные достоинства и не замечать успехов. Другое — когда ваше мнение о себе постоянно меняется в зависимости от того, что говорят вам окружающие. О том, почему «самооценка из ватки» может вам навредить, узнайте ЗДЕСЬ.
Расставание с любимым человеком может стать серьезным испытанием для вашей психики, даже если именно вы были инициатором разрыва. Как помочь себе восстановиться? Что делать, если после расставания у вас совсем нет желания продолжать что-то делать и вообще жить? Прочитать несколько советов психолога можно ЗДЕСЬ.