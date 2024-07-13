Как отмечает эндокринолог Зухра Павлова, не все врачи согласны с тем, что магнитные бури вообще способны оказывать влияние на организм человека. Однако при этом все знают, как сильно это природное явление может менять работу тонких приборов. А человеческое тело устроено сложнее любой аппаратуры — так что неудивительно, что многие из-за бурь чувствуют себя неважно, страдают от головной боли и проблем с давлением.