По данным специалистов Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, в ночь с субботы на воскресенье нас ждет магнитная буря. Судя по онлайн-графику магнитной лаборатории, первые волнения в магнитосфере появятся уже ближе к вечеру 13 июля. К полуночи буря получит уровень G1, что соответствует слабой бури.
Вероятность сильного магнитного шторма, по оценкам астрономов, не слишком высока — всего 20%.
Продолжаться вспышки будут до 6 часов утра. Затем обстановка стабилизируется — и до конца июля магнитосфера будет оставаться, по предварительным прогнозам, спокойной.
Как помочь себе
Как отмечает эндокринолог Зухра Павлова, не все врачи согласны с тем, что магнитные бури вообще способны оказывать влияние на организм человека. Однако при этом все знают, как сильно это природное явление может менять работу тонких приборов. А человеческое тело устроено сложнее любой аппаратуры — так что неудивительно, что многие из-за бурь чувствуют себя неважно, страдают от головной боли и проблем с давлением.
К счастью, есть несколько способов облегчить себе жизнь во время бурь:
Если вы по назначению врача регулярно принимаете определенные препараты, то позаботьтесь о том, чтобы дома был необходимый запас лекарств на время вспышек. Зачастую люди перестают принимать медикаменты сразу после первых признаков облегчения, но это неудачное решение: зачастую симптомы болезни пропадают именно из-за приема таблеток;
Проанализируйте свое самочувствие. Если вы знаете, что из-за бурь страдаете от скачков давления или приступов мигрени, можно заранее подготовить лекарства и для этих состояний;
В некоторых случаях привести себя в порядок помогут травяные успокаивающие чаи;
Если у вас чувствительный желудок, в дни бурь постарайтесь поменьше есть жирной, жаренной, соленой пищи. Откажитесь от продуктов, которые могут вызвать расстройство желудка;
Иногда улучшить состояния помогают ароматерапия, йога и массаж.
Будьте бережны к своему организму и постарайтесь не перенапрягать тело, если чувствуете себя и без того не слишком хорошо.
Кстати
Чтобы хорошо себя чувствовать в знойные деньки, нужно следить за питьевым режимом. Однако важно нет только то, сколько вы пьете, но и то, какую конкретно воду вы используете. Подробнее на эту тему можно прочитать ЗДЕСЬ.
Наши домашние животные, увы, тоже могут страдать в душную и жаркую погоду. Братья наши меньшие вынуждены ходить в шерстяной шубе круглый год и не могут по желанию принять прохладный душ. К счастью, есть несколько способов облегчить им жизнь. Узнать об этом можно ЗДЕСЬ.