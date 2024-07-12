Наконец-то выспимся: 5 привычек, от которых нужно отказаться за 2 часа до сна

Охладите спальню. Если у вас есть кондиционер, установите его на температуру 18–22 °C, советует доктор Парекх.

Поддерживайте порядок в спальне. Исследование Университета Св. Лаврентия (США) показало , что захламленная комната может испортить сон. Возможно, потому что беспорядок вызывает тревожные мысли, ощущение хаоса не только в квартире, но и в жизни.

Сделайте дыхательные упражнения и легкую растяжку перед сном. Согласно данным Гарвардской медицинской школе, йога помогает даже при хронической бессоннице.

Больше гуляйте в течение дня. По словам доктора Парекха, пребывание на солнце помогает укрепить циркадный ритм организма. В результате, мы чувствуем себя бодрыми, когда светло, а когда темнеет, нас тянет ко сну.

Ложитесь спать в одно и то же время, и вы вскоре заметите, что засыпаете гораздо быстрее.