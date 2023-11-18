Врач Тамаева объяснила, кому с возрастом грозит выпадение матки

«Чаще всего выпадение матки диагностируется у пациенток пожилого возраста — после 60 лет, — рассказывает врач. — При этом приблизительно у половины женщин, которые родили детей естественным путем, в том числе выявляется генитальный пролапс. В группе риска также женщины, занимающиеся тяжелым физическим трудом, связанным с частым подъемом и переносом тяжестей, пациенты с избыточным весом и люди, ведущие малоподвижный образ жизни».