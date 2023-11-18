Врач Тамаева объяснила, кому с возрастом грозит выпадение матки

Выпадение матки, или пролапс органов малого таза, — это патология, при которой опускаются стенки влагалища и органы малого таза: матка, мочевой пузырь, кишечник.
Почему может выпасть матка и кому это грозит? Объясняет кандидат медицинских наук.
Маммолог, кандидат медицинских наук, главный врач маммологического центра L7Личный сайт
Слабый мышечный аппарат
«Пролапс сопровождается частичным или полным выходом органов кнаружи от половой щели, — рассказала „Доктору Питеру“ врач-маммолог, кандидат медицинских наук Фатима Тамаева. — Основная причина развития патологии — ослабление связок и мышц диафрагмы, тазового дна и передней брюшной стенки. Под воздействием различных факторов мышечный аппарат перестает удерживать органы в правильном анатомическом положении, из-за чего они опускаются».
Другие причины выпадения матки:
на фоне дисплазии соединительной ткани;
из-за снижения концентрации коллагена и эластина в организме;
вследствие нарушения синтеза половых гормонов;
триггерами могут стать болезни органов желудочно-кишечного тракта, при которых наблюдаются частые запоры;
заболевания дыхательной системы, проявляющиеся хроническим кашлем;
наследственная предрасположенность;
ожирение;
затяжные (тяжелые) или неоднократные роды.
Кому грозит патология
«Чаще всего выпадение матки диагностируется у пациенток пожилого возраста — после 60 лет, — рассказывает врач. — При этом приблизительно у половины женщин, которые родили детей естественным путем, в том числе выявляется генитальный пролапс. В группе риска также женщины, занимающиеся тяжелым физическим трудом, связанным с частым подъемом и переносом тяжестей, пациенты с избыточным весом и люди, ведущие малоподвижный образ жизни».
Признаки выпадения матки
«На начальных стадиях патология проваляется тянущей болью внизу живота, которая может отдавать в область поясницы или крестца, ощущением инородного тела и чувством распирания, — рассказывает Фатима Тамаева. — Несколько реже пациентки отмечают появление кровянистых выделений вне менструации».
Также среди симптомов — половой акт становится болезненным, со временем тазовые боли переходят в хронические.
По мере прогрессирования заболевания в процесс вовлекаются другие органы малого таза: наблюдается учащенное или затрудненное мочеиспускание, появляется необходимость напряжения перед началом мочеиспускания, недержание мочи при кашле и чихании, боль при дефекации, ощущение неполного опорожнения кишечника, снижение либидо.
Лечение заболевания зависит от степени тяжести. Иногда помогают специальные упражнения, могут понадобиться лечебные пессарии — чашки, кубики или кольца из резины или силикона. Но бывает, что не обойтись без хирургического вмешательства.