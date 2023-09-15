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Врач Нураева рассказала, что делать, чтобы не рос холестерин после менопаузы

Менопаузу называют фактором риска повышения уровня холестерина у женщин. Почему так происходит и кто попадает под удар первым? Как избежать повышения холестерина после менопаузы? На вопросы «Доктора Питера» отвечает врач.

15 сентября 2023
менопауза
Источник:
iStockphoto

Климактерический период (менопауза), во время которого угасают яичники и случается полное необратимое прекращение менструаций, настигает женщину в среднем в 45-50 лет, иногда позже, иногда раньше.

Главная особенность менопаузы, которая влияет на все процессы в организме? — резкое снижение уровня женских половых гормонов. Проявляется это приливами, повышенным потоотделением, раздражительностью, головными болями, снижением либидо и так далее.

Еще одно неприятное последствие менопаузы, о котором предупреждают врачи,  — внезапное повышение у женщины уровня холестерина. Почему так происходит, как вернуть все в норму, нужно ли пить статины и кто в зоне риска?

Медицина, гинекология

Гинеколог маммологического центра L7, кандидат медицинских наук со стажем работы более 21 года

Почему после менопаузы растет холестерин

«Через 2-4 года после начала менопаузы могут возникнуть эндокринно-обменные нарушения, в частности изменения липидного профиля, — рассказала „Доктору Питеру“ врач-гинеколог, кандидат медицинских наук Тамара Нураева. — Так, на фоне дефицита эстрогенов нередко повышается уровень липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) и холестерина в крови».

Это связано с тем, что довольно большая часть холестерина, синтезируемая печенью, необходима для выработки половых гормонов, уточняет врач

«В связи с угасанием репродуктивной функции эстрадиол перестает продуцироваться, поэтому избыточное количество холестерина поступает в кровь и задерживается в стенках сосудов», — разъясняет Тамара Нураева.

Кроме того, один из признаков менопаузы — повышенный аппетит. Часть женщин предпочитают утолять голод довольно жирной и калорийной пищей, из-за чего в организм в том числе поступает «плохой» холестерин.

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Они — в зоне риска

«Любительницы регулярно питаться фастфудом, хлебобулочными, колбасными и кондитерскими изделиями, а также женщины, ведущие малоподвижный образ жизни и имеющие избыточный вес, находятся в зоне повышенного риска для развития атеросклероза и других сердечно-сосудистых заболеваний, связанных с повышенным холестерином, — предупреждает гинеколог.

Нормы общего холестерина для женщин 45+

  • Для женщин в возрасте 45-50 лет — 3,94-6,86 ммоль/л.

  • Для женщин старше 50-55 лет — 4,20-7,38.

«При повышенном уровне холестерина для снижения вероятности возникновения сердечно-сосудистых катастроф и других опасных состояний некоторым пациентам назначаются статины. Эти лекарственные препараты позволяют снизить уровень „плохого“ холестерина (липопротеинов низкой плотности) в крови и уменьшить воспаление в сосудах», — продолжает Тамара Нураева.

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Кому нужны статины

«Решение о необходимости приема статинов принимает лечащий врач. Основной показатель для назначения лекарственной терапии — высокий уровень липопротеинов низкой плотности в крови, а также наличие сопутствующих кардиологических патологий (ИБС, гипертония и т.д.) и отягощенного анамнеза по сердечно-сосудистым заболеваниям», — отмечает доктор. 

Также важно перед назначением статинов провести дополнительные диагностические обследования, которые также позволят определить целесообразность терапии:

  • УЗИ БЦА (брахиоцефальных артерий) для оценки кровоснабжения мозга;

  • УЗИ вен нижних конечностей;

  • УЗИ печени и желчевыводящих путей.

Что делать, чтобы не рос холестерин

«Для снижения вероятности развития гиперхолестеринемии в период менопаузы рекомендуется придерживаться принципов рационального питания, не переедать, ограничить посещение ресторанов быстрого питания и отказаться от частого употребления быстрых углеводов, — говорит врач Тамара Нураева. — В ежедневный рацион следует включить продукты, нормализующие уровень холестерина — например, красные фрукты и овощи, миндаль, отруби, чеснок, оливковое масло.

Помимо этого очень важно вести активный образ жизни, заниматься спортом, чаще гулять на свежем воздухе, контролировать вес и следить за индексом массы тела. Также не стоит пренебрегать плановыми профилактическими обследованиями и забывать контролировать уровень холестерина и сахара в крови.

Автор текста:Анна Майская
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