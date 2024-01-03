Врач Асанов назвал лучший напиток от похмелья, и это не рассол

Слабость, головная боль и обещание «Больше так пить не буду!» — с похмельем хоть раз в жизни сталкивался, наверное, каждый. В большинстве случаев это состояние проходит самостоятельно: день в горизонтальном положении, много воды, таблетка от головной боли — и вроде бы к вечеру жизнь налаживалась. Но есть несколько опасных симптомов при похмелье, когда без врачей уже не обойтись, промедление может стоить здоровья и даже жизни.