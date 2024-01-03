Врач Асанов назвал лучший напиток от похмелья, и это не рассол

Встреча Нового года позади, но новогодние каникулы продолжаются. И хотя врачи настоятельно рекомендуют проводить это время активно, без алкоголя и еды на ночь, получается так не всегда. Хорошо, если на следующий день никуда не надо торопиться и можно подольше не вылезать из постели. Но что делать, если надо быстро обрести бодрость после веселой вечеринки?
По словам Тимура Асанова, заведующего поликлиникой Видновской клинической больницы, первое правило после бурного праздника — никакого алкоголя. Он только добавит нагрузки на организм и усилит похмелье.
Чай и кофе для бодрости — тоже не лучшие напитки утром после гуляний.
Терапевт, заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической сети Видновской клинической больницы
«Кофе повышает давление, что сделает головную боль еще сильнее. Аналогичным действием обладает крепкий чай. Если же вы не можете отказать себе в чашке чая, лучше пить зеленый или каркаде», —
Популярный народный метод от похмелья — рассол. По мнению врача, он хоть и может принести облегчение, но опять же даст дополнительную нагрузку на и без того уставшую печень. Все дело в уксусной кислоте, которая есть и в рассоле, и в крови после переработки выпитых спиртных напитков.
Некоторые предпочитают в таких случаях пить квас. По словам Тимура Асанова, этот напиток подойдет, если он сделан в домашних условиях путем брожения хлебных сухарей и без консервантов.
Спорным терапевт считает и рецепт живительного утреннего эликсира на основе кефира со свежим огурцом и чесноком. По словам специалиста, чеснок может вызвать раздражение слизистой желудка, что в лучшем случае закончится только изжогой.
Но все же выход есть. Как рассказал Тимур Асанов, прийти в себя после вчерашнего и провести весь следующий день продуктивно поможет простой и вкусный коктейль.
«В стакан свежевыжатого апельсинового сока добавьте пару столовых ложек меда, размешайте в блендере и пейте охлажденным. Можно добавить немного цедры лимона. Коктейль прекрасно бодрит вместе с контрастным душем», — посоветовал эксперт.
5 симптомов при похмелье, когда нужно звонить в скорую
Слабость, головная боль и обещание «Больше так пить не буду!» — с похмельем хоть раз в жизни сталкивался, наверное, каждый. В большинстве случаев это состояние проходит самостоятельно: день в горизонтальном положении, много воды, таблетка от головной боли — и вроде бы к вечеру жизнь налаживалась. Но есть несколько опасных симптомов при похмелье, когда без врачей уже не обойтись, промедление может стоить здоровья и даже жизни.
Нет мочеиспускания последние 10 часов.
Кровь в кале или рвоте.
Проблемы с дыханием.
Острая боль в сердце.
Трудно оставаться в сознании.
Если у вас есть хотя бы один из этих симптомов, срочно вызывайте скорую помощь.