Вопрос психологу: «Чувствую себя ущербной, постоянно хочу плакать»

Теперь важно понять, когда проблемы появились в вашей жизни. Вспомните тот момент. Не с рождения же у вас чувство ущербности, угнетенность, плаксивость и страх общения, скованность?

Были ситуации, в которых вы ощущали уверенность, легкость? Да, подобное может вспоминаться с трудом, может, такого и не было. Тогда действительно стоит работать со специалистом по ментальному здоровью лично.