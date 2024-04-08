Вопрос психологу: «Чувствую себя ущербной, постоянно хочу плакать»

Здравствуйте! Меня беспокоит чувство ущербности, сопровождающееся угнетенностью, иногда плаксивостью. Из-за этого я испытываю трудности с общением, скованность, страх.
Легче становится после длительного общения, но ненадолго. Во время общения с кем-либо чувствую боль и напряжение в области плеч, они будто выпрямляются. Как можно избавиться?
Даша, 17 лет
Практикующий психолог, автор книг, член АКПП (Санкт-Петербург), схема-терапевтhttps://dzen.ru/psychologies_galigabarov
Во-первых, вы уже сделали шаг к решению вопроса избавления от своего угнетенного состояния, написав в «Доктор Питер». Это важный поступок — признать проблему и начать работать над ней.
Во-вторых, хотя вы понятно описали жалобы и даже проблему (трудности в общении), стоит обратиться лично к психологу или психотерапевту, чтобы более подробно собрать анамнез и так далее.
В-третьих, далее дистанционно мы сделаем нужные действия на пути к выздоровлению.
Давайте начнем с мотивации.
Возьмите лист бумаги, обеспечьте себе спокойное время и место. Опишите, какие мысли у вас появятся о себе, об окружающих, о мире, после того как проблемы будут решены?
Затем опишите эмоции, которые придут на смену чувству ущербности, страху. Следом укажите новые ощущения в теле, которые будут противоположны скованности, чувству боли и напряжению в области плеч (будто они выпрямляются).
Подумайте и зафиксируйте, какие действия начнете предпринимать, что делать (может, легче и больше общаться, выступать на сцене) после исчезновения жалоб.
Можете усилить написанное, взяв цветные карандаши и нарисовав свой будущий образ без проблем. Либо можно взять ножницы и журналы и создать аппликацию данного образа. К нему вы будете стремиться, то есть обретете цель и дополнительную мотивацию работать над угнетенностью, ущербностью, страхом.
Теперь важно понять, когда проблемы появились в вашей жизни. Вспомните тот момент. Не с рождения же у вас чувство ущербности, угнетенность, плаксивость и страх общения, скованность?
Были ситуации, в которых вы ощущали уверенность, легкость? Да, подобное может вспоминаться с трудом, может, такого и не было. Тогда действительно стоит работать со специалистом по ментальному здоровью лично.
Если же в истории вашей жизни есть радостные и уверенные моменты, припомните, что вы думали о себе, об окружающих и мире в те времена, что чувствовали, что делали? Может, занимались плаванием. Может, стоит вернуть что-то из помогающего в те годы назад?
Даже если причиной вашего угнетенного состояния не были какие-то травмирующие события (абьюзивные отношения, например), то стоит сдать медицинские анализы.
Неудовлетворительное психологическое состояние может быть параллельным с каким-либо заболеванием, отсутствием необходимых для здоровья элементов в теле. Например, обострение хронических болей (например, в колене) потенциально приводит к ухудшению ментального здоровья. Биологические причины, если они есть, решайте с доктором.
По описанию похоже, что у вас тревога из-за общения с окружающими с подозрением на легкую депрессию.
В когнитивно-поведенческой модальности мы бы учились оспаривать ваши негативные мысли, устранять когнитивные (мыслительные) ошибки, практиковать общение. В самостоятельной работе вам стоит понять, какие мысли вызывают чувство ущербности.
Что такое вы думаете о себе, следствием чего становятся угнетенность, плаксивость, страх? Эти мысли и нужно трансформировать, искать доказательства их несостоятельности, доказывать себе обратное или обрести новые навыки, доказывающие несостоятельность негативных мыслей. Этому можно обучиться, чтобы самой себе стать психологом.