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Психолог Лабковский объяснил, как избавиться от навязчивых мыслей по методу «пони за дверью»

Под воздействием сильной тревоги мы можем накрутить себя так, что страшно будет выходить из дома. Однако есть способ усмирить свой разум.

27 марта 20245
депрессия синий понедельник
Источник:
iStockphoto

К сожалению, в жизни далеко не все вещи нам подвластны. И очень часто происходят настоящие трагедии, к которым не готова психика даже исключительно хладнокровных людей.

Самое нелегкое для многих — возвращаться к привычной рутине после таких травмирующих событий. Что делать, если теперь вы не можете выполнять свои обычные обязанности и живете с ощущением постоянного страха? На этот вопрос в своем телеграм-канале отвечает психолог Михаил Лабковский.

Психология

Психолог, писатель, теле- и радиоведущий

Как отмечает специалист, у всех людей разная реакция на ужасные события. Причем она может быть неожиданной и странной. Некоторые, например, могут начать хохотать после опасного ДТП, шутить и ерничать. Другие люди из-за сильной тревоги не могут уснуть, некоторые пытаются сбежать от реальности с помощью книг или кино, а кто-то начинает аномально много спать.

Вы сами можете думать, что как-то неправильно и нестандартно проживаете горе. Однако на самом деле это не так. Очень важно позволить себе проживать любые ситуации своим способом.

Если вам легче от общения с близкими, окружите себя родными и друзьями. Если вам проще переживать сильный стресс, когда вы очень много спите, не отказывайте себе в этом. Если понимаете, что ресурсов на общение совсем нет, дайте себе возможность погулять в одиночестве. Не осуждайте себя и не думайте, что с вами что-то не так.

В такие моменты в голову могут приходить разные мысли, иногда довольно пугающие. Вы можете думать: почему такое вообще случилось? Как бы вы чувствовали себя, оказавшись на месте пострадавших? Некоторые мысли могут даже показаться вам совсем неэтичными, и тогда, помимо тревоги, вы можете столкнуться еще и с сильной злостью.

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В такие моменты очень важно помнить: ваша психика любыми способами пытается вас защитить. Порой ее инструменты могут быть разными, иногда весьма неожиданными. Однако между мыслями и реальными поступками лежат действия и намерения.

Если в какой-то момент вы начнете переживать, что своими переживаниями накликаете беду, ведь «все мысли материальны», то попробуйте подумать о пони и единороге. Попробуйте представить их за дверью в мельчайших деталях. Затем откройте дверь и посмотрите, появился ли за ней кто-либо. После этого можно сделать вывод о том, насколько на самом деле мысли могут менять реальность вокруг вас.

Все эмоции необходимо проживать. Поэтому важно делать вещи, которые помогут выплеснуть накопившееся чувства и вернуть контроль над своей жизнью. Хороший способ вернуть себе ощущение контроля над жизнью — оказать помощь по силам другим людям.

Автор текста:Дарья Гапионок
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