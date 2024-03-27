Психолог Лабковский объяснил, как избавиться от навязчивых мыслей по методу «пони за дверью»

К сожалению, в жизни далеко не все вещи нам подвластны. И очень часто происходят настоящие трагедии, к которым не готова психика даже исключительно хладнокровных людей.
Самое нелегкое для многих — возвращаться к привычной рутине после таких травмирующих событий. Что делать, если теперь вы не можете выполнять свои обычные обязанности и живете с ощущением постоянного страха? На этот вопрос в своем
Как отмечает специалист, у всех людей разная реакция на ужасные события. Причем она может быть неожиданной и странной. Некоторые, например, могут начать хохотать после опасного ДТП, шутить и ерничать. Другие люди из-за сильной тревоги не могут уснуть, некоторые пытаются сбежать от реальности с помощью книг или кино, а кто-то начинает аномально много спать.
Вы сами можете думать, что как-то неправильно и нестандартно проживаете горе. Однако на самом деле это не так. Очень важно позволить себе проживать любые ситуации своим способом.
Если вам легче от общения с близкими, окружите себя родными и друзьями. Если вам проще переживать сильный стресс, когда вы очень много спите, не отказывайте себе в этом. Если понимаете, что ресурсов на общение совсем нет, дайте себе возможность погулять в одиночестве. Не осуждайте себя и не думайте, что с вами что-то не так.
В такие моменты в голову могут приходить разные мысли, иногда довольно пугающие. Вы можете думать: почему такое вообще случилось? Как бы вы чувствовали себя, оказавшись на месте пострадавших? Некоторые мысли могут даже показаться вам совсем неэтичными, и тогда, помимо тревоги, вы можете столкнуться еще и с сильной злостью.
В такие моменты очень важно помнить: ваша психика любыми способами пытается вас защитить. Порой ее инструменты могут быть разными, иногда весьма неожиданными. Однако между мыслями и реальными поступками лежат действия и намерения.
Если в какой-то момент вы начнете переживать, что своими переживаниями накликаете беду, ведь «все мысли материальны», то попробуйте подумать о пони и единороге. Попробуйте представить их за дверью в мельчайших деталях. Затем откройте дверь и посмотрите, появился ли за ней кто-либо. После этого можно сделать вывод о том, насколько на самом деле мысли могут менять реальность вокруг вас.
Все эмоции необходимо проживать. Поэтому важно делать вещи, которые помогут выплеснуть накопившееся чувства и вернуть контроль над своей жизнью. Хороший способ вернуть себе ощущение контроля над жизнью — оказать помощь по силам другим людям.