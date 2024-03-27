Психолог Лабковский объяснил, как избавиться от навязчивых мыслей по методу «пони за дверью»

Если вам легче от общения с близкими, окружите себя родными и друзьями. Если вам проще переживать сильный стресс, когда вы очень много спите, не отказывайте себе в этом. Если понимаете, что ресурсов на общение совсем нет, дайте себе возможность погулять в одиночестве. Не осуждайте себя и не думайте, что с вами что-то не так.