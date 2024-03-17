Психолог Ярхунов рассказал, как женщине понять, что из мужчины выйдет хороший отчим

Часто женщины, встретив нового мужчину после развода, рассуждают так: если мои дети примут «нового папу» — будем с ним вместе, не примут — расстанемся. Но такой подход в корне неверный.
Во-первых, ребенок не должен выбирать, с кем маме строить отношения. Во-вторых, имея желание и прикладывая усилия, отчим все же способен подружиться с пасынком или падчерицей. Так считает психолог, отчим четверых детей Дмитрий Ярхунов.
Психолог, телесно-ориентированный психотерапевт, отчим четверых детей
Мужчина должен быть готов к этому
«Несовершеннолетние дети неразрывно связаны с мамой, поэтому она не может планировать жизнь в отрыве от них, — рассказал „Доктору Питеру“ психолог Дмитрий Ярхунов. — Вступая в отношения, женщина должна честно и открыто рассказать о своем положении партнеру и посмотреть на его реакцию. Если последует ответ: „Это твой ребенок, я приму его как своего“, то можно обрадоваться решительности мужчины. Главное при этом — продолжать наблюдать за развитием событий, потому что на деле, как обычно, все оказывается сложнее».
От поведения и позиционирования мужчины во многом зависит дальнейшее взаимодействие с неродным ребенком, признает психолог.
«Дети еще не обладают необходимым багажом знаний и опыта, поэтому они не выбирают, что им делать и как себя вести, а лишь реагируют на внешние обстоятельства. Взрослому необходимо создавать среду, в которой ребенку будет комфортно, и минимизировать количество раздражителей. Потенциальному отчиму нужно быть готовым к этому», — говорит эксперт.
Восемь признаков, как ведет себя хороший отчим
Не ждет от ребенка мгновенной любви
Дети не роботы, у них нет кнопки включения и выключения любви. Появление у мамы нового партнера не для каждого радостное событие. Ситуация стрессовая, поэтому злость и отрицание изменений вполне естественны. Мужчине необходимо заложить много времени на то, чтобы заслужить доверие и расположить ребенка к себе.
Ребенок, который привык единолично получать все внимание мамы, будет ревновать; другому покажется, что у него хотят отнять папу; а третьего просто пугает неопределенность. Хороший отчим постарается помочь безболезненно пережить сложный период и не допустить негатива еще и со своей стороны. Ему важно стать для детей источником безопасности и надежным другом.
Не соперничает с биологическим отцом
Что бы ни сделал папа, для ребенка он всегда будет на первом месте. Мужчина, который пытается унизить отца или всецело завладеть его функциями, вряд ли окажется надежным человеком. Хороший отчим понимает, что у него своя роль в жизни неродных детей и не противопоставляет себя родному родителю.
Осознавая важность образа отца, достойный избранник не будет настаивать на том, чтобы его именовали так же. Он понимает, что чужого человека тяжело назвать таким глубоко важным для каждого словом, поэтому дает ребенку право выбора и не подменяет понятия.
Заинтересованный в доверительных отношениях отчим не станет препятствовать общению с биологическим отцом, а объяснит малышу: «Мама и папа больше не вместе, но это не значит, что я хочу занять его место. Я тоже буду рядом и помогу в нужный момент. Посмотри, как замечательно, что о тебе заботится так много людей».
Не пытается купить расположение ребенка
Безусловно, подарки — хороший катализатор дружелюбных отношений. Какой ребенок останется равнодушным, если получит желанную игрушку? Однако хороший отчим не считает, что презент к чему-то обязывает, он просто искренне старается порадовать пасынка или падчерицу.
Мужчина понимает, что задабривание — далеко не главный и отнюдь не единственный способ добиться расположения детей. Он старается как можно больше узнать о ребенке и вызвать у него продолжительные положительные эмоции. Например, мальчика, который занимается футболом, отведет на матч любимой команды, а с девочкой посетит кукольный театр.
Не конкурирует с сыном своей избранницы
Мальчик, который растет без отца, чувствует себя главой и опорой семьи. Новый партнер мамы может быть встречен враждебно, потому что, по мнению сына, он хочет занять его место и самостоятельно защищать женщину и дом. Хороший отчим осознает, каким ударом для мальчика становится появление конкурента, поэтому не вступает в невидимую вражду. Первое время он ведет себя как гость, чтобы показать свою готовность подчиняться власти «маленького хозяина».
Не вмешивается в воспитание
Если накажет родной отец, поставит в угол или запретит пользоваться гаджетами, ребенок, не думая, простит его. В ситуации с неродным человеком все наоборот: даже повышение тона может испортить отношения. Хороший отчим понимает, что обладать правом голоса он будет лишь спустя значительный промежуток времени, поэтому пытаться читать нотации или ругать ребенка — бессмысленно, это только усугубит ситуацию. Мужчина не станет открыто вмешиваться в воспитательный процесс, а будет придерживаться золотой середины. Например, укажет матери на неподобающее поведение ребенка, чтобы она сама решила, как лучше и правильнее поступить.
Здесь же важно, чтобы потенциальный отчим умел грамотно разрешать конфликтные ситуации — не пытался подавить детский протест своим, иногда преувеличенным, авторитетом, а именно заключал перемирие. Возможно, с одним ребенком будет достаточно просто поговорить, с другим же придется переступить через себя и молчать или соглашаться.
Не считает себя спасителем
Вступая в отношения с женщиной с ребенком, многие мужчины считают себя спасителем несчастной мамы. В ответ на такой добрый жест они, разумеется, требуют бесконечной благодарности и полного согласия. Такая позиция порождает нездоровые и созависимые отношения с избранницей и ее детьми.
Надежный и умный партнер никогда не будет упрекать избранницу в легкомыслии и неблагодарности. Но если мужчина убежден, что и так многим жертвует ради новой семьи, то он вряд ли станет хорошим мужем и отчимом.
Не разрушает семейные традиции
У мамы с ребенком наверняка есть совместные ритуалы, которые помогают им сблизиться и приятно провести время. Например, они вместе готовят пиццу в субботу, собирают пазлы или смотрят мультсериал перед сном. Эти традиции важны для них, поэтому появление мужчины не должно сопровождаться прекращением любимых занятий.
Хороший отчим понимает, что он не вправе лишать детей такого времяпрепровождения, поэтому не старается заполучить все внимание женщины. Более того, серьезно настроенный партнер также попытается придумать семейные развлечения. Может быть, он пригласит избранницу с детьми в небольшое палаточное путешествие или устроит вечер настольных игр.
Не ставит общего ребенка выше падчерицы или пасынка
Каждому ребенку очень важно, чтобы взрослые были надежными и принимали его таким, какой он есть. С новым избранником важно заранее обсудить, хочет ли он совместных детей и как их появление скажется на взаимоотношениях с падчерицей или пасынком. Если мужчина готов принять на себя роль отчима, он не должен одного ребенка ставить в приоритет, а другого делать второстепенным.