Психолог Ярхунов рассказал, как женщине понять, что из мужчины выйдет хороший отчим

«Несовершеннолетние дети неразрывно связаны с мамой, поэтому она не может планировать жизнь в отрыве от них, — рассказал „Доктору Питеру“ психолог Дмитрий Ярхунов. — Вступая в отношения, женщина должна честно и открыто рассказать о своем положении партнеру и посмотреть на его реакцию. Если последует ответ: „Это твой ребенок, я приму его как своего“, то можно обрадоваться решительности мужчины. Главное при этом — продолжать наблюдать за развитием событий, потому что на деле, как обычно, все оказывается сложнее».