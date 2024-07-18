Вокруг была бездна: женщина, чудом выжившая в ДТП, рассказала о своих видениях

Клиническая смерть — это крайне загадочное состояние организма. В этот момент у человека останавливается сердце, он перестает дышать, однако в тканях сохраняются обменные процессы. Человека еще можно спасти — обычно говорят, что после клинической смерти люди возвращаются буквально с того света.
34-летняя Уиллоу Кейлан из Великобритании пережила что-то очень похожее. Она попала в серьезное ДТП: в машину женщины врезался грузовик. Несмотря на то что автомобиль был сильно деформирован, а Уиллоу во время трагедии выбросило из автомобиля, женщине удалось выжить. Она получила сотрясение мозга, у нее были серьезные повреждения мышц и позвоночника, на какое-то время Уиллоу даже потеряла зрение. Очевидцы трагедии признают: они были уверены, что женщина мертва.
Сама пострадавшая помнит, как быстро потеряла сознание: мир отключился за секунду. В этот момент женщина подумала, что умирает.
«Я была готова к страшной агонии. Однако вместо этого ощутила полную безмятежность, меня окутало чувство легкости. Ничего больше не имело значение. Я чувствовала, как моя душа поднимается вверх и парит над телом», —
По словам женщины, ее в какой-то момент стало тянуть к огромной черной бездне, которая была повсюду. Но при этом у нее не было никакого страха перед этой неизвестностью. Уиллоу ощущала связь с чем-то божественным и космическим.
У нее также отключились органы чувств, она не ощущала ни запахов, ни звуков. Но при этом было понимание, что манящая бездна — теплая, она принесет полный покой, если в нее окунуться.
Когда женщина пришла в себя, то не сразу поняла, что вернулась к жизни. Было ощущение, что она проснулась в альтернативной вселенной, где все живет по другим законам.
«Мои родители и друзья казались мне другими, словно мы были незнакомцами. Я сама говорила и ощущала себя другим человеком. Вокруг все словно стало новым, реальность заиграла другими красками, при этом я ощущала огромный прилив сил, несмотря на ужасные травмы», — говорит Уиллоу.
Сейчас женщина уже восстановилась после трагедии, она чувствует себя хорошо. По ее словам, пережитое заставило посмотреть на мир другими глазами, полностью изменить свое отношение к жизни.
Уиллоу признается, что после ДТП у нее остался страх смерти, ведь страшная трагедия может произойти в любой момент. Однако она очень благодарна судьбе за второй шанс на жизнь.