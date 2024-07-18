Вокруг была бездна: женщина, чудом выжившая в ДТП, рассказала о своих видениях

34-летняя Уиллоу Кейлан из Великобритании пережила что-то очень похожее. Она попала в серьезное ДТП: в машину женщины врезался грузовик. Несмотря на то что автомобиль был сильно деформирован, а Уиллоу во время трагедии выбросило из автомобиля, женщине удалось выжить. Она получила сотрясение мозга, у нее были серьезные повреждения мышц и позвоночника, на какое-то время Уиллоу даже потеряла зрение. Очевидцы трагедии признают: они были уверены, что женщина мертва.