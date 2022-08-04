Не кладем на живот и не стучим по спине: фельдшер скорой рассказала, как откачать утопленника

Как спасать тонущего

- Если вы не обладаете специальными навыками, то ни в коем случае не бросайтесь на помощь на глубину. Неподготовленный «спасатель» в 90% случаев становится второй жертвой — он тонет вместе с тем, кого пытается вытащить, — предупредила в своем телеграм-канале Екатерина Синицына.

По словам медика, если вы непрофессионал, в таких случаях следует:

кричать,

звать на помощь,

бежать за спасателями,

использовать вспомогательные средства, если они есть поблизости: круг, веревку, длинную палку и так далее.

7 правил первой помощи

У многих при разговоре о помощи утопленникам всплывают в памяти «картинки» с пострадавшим, которого надо положить на колено так, чтобы голова свисала вниз. Некоторым вообще может показаться логичным перевернуть его вверх ногами. Как предупреждает фельдшер, все это неэффективно.

- Нельзя тратить драгоценное время на удаление воды из легких — мы НЕ укладываем на живот, НЕ стучим по спине, НЕ поднимаем за ноги, НЕ вызываем рвоту. Это бессмысленно и неоправданно. Вода, которая не всосалась, выйдет сама при проведении массажа сердца. Наша главная задача — гнать кровь к мозгу, поддерживая его жизнедеятельность, — говорит Екатерина Синицына.

Также не стоит оценивать шансы на спасение, исходя из возраста тонувшего или температуры воды в водоеме. Все эти нюансы, по словам медика, имеют значение только для врачей стационара и выбора метода интенсивной терапии. При оказании первой помощи они не важны — ее оказывают по единому алгоритму.