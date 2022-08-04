Не кладем на живот и не стучим по спине: фельдшер скорой рассказала, как откачать утопленника

По словам фельдшера скорой помощи Екатерины Синицыной, утопление — тот случай, когда шансы на спасение жизни пострадавшего во многом зависят от того, как быстро и правильно вы окажете ему первую помощь.
Как спасать тонущего
- Если вы не обладаете специальными навыками, то ни в коем случае не бросайтесь на помощь на глубину. Неподготовленный «спасатель» в 90% случаев становится второй жертвой — он тонет вместе с тем, кого пытается вытащить, — предупредила в своем телеграм-канале Екатерина Синицына.
По словам медика, если вы непрофессионал, в таких случаях следует:
кричать,
звать на помощь,
бежать за спасателями,
использовать вспомогательные средства, если они есть поблизости: круг, веревку, длинную палку и так далее.
7 правил первой помощи
У многих при разговоре о помощи утопленникам всплывают в памяти «картинки» с пострадавшим, которого надо положить на колено так, чтобы голова свисала вниз. Некоторым вообще может показаться логичным перевернуть его вверх ногами. Как предупреждает фельдшер, все это неэффективно.
- Нельзя тратить драгоценное время на удаление воды из легких — мы НЕ укладываем на живот, НЕ стучим по спине, НЕ поднимаем за ноги, НЕ вызываем рвоту. Это бессмысленно и неоправданно. Вода, которая не всосалась, выйдет сама при проведении массажа сердца. Наша главная задача — гнать кровь к мозгу, поддерживая его жизнедеятельность, — говорит Екатерина Синицына.
Также не стоит оценивать шансы на спасение, исходя из возраста тонувшего или температуры воды в водоеме. Все эти нюансы, по словам медика, имеют значение только для врачей стационара и выбора метода интенсивной терапии. При оказании первой помощи они не важны — ее оказывают по единому алгоритму.
Чем же можно помочь утопающему после извлечения из воды и доставки на берег? Итак, просим кого-то вызвать скорую. А пока бригада едет, по словам фельдшера, надо выполнять следующие действия:
Кладем пострадавшего на спину на ровную поверхность.
Освобождаем грудь от одежды, если она есть.
Оцениваем, есть ли у него признаки жизни, а именно сознание и дыхание (на определение пульса время не тратим).
Если признаков жизни нет, сразу же начинаем сердечно-легочную реанимацию — в случае утопления она начинается с 5-ти вдохов. Затем поочередно непрямой массаж сердца и искусственное дыхание «рот в рот» в соотношении 30:2. Обязательно начинайте СЛР, даже если вам кажется, что пострадавший долго пробыл под водой — в холодной воде клиническая смерть продолжается дольше. Зафиксированы случаи успешной реанимации после пребывания под водой более 30-40 минут.
Продолжаем реанимацию до приезда бригады или до появления дыхания/движения/рвоты/кашля.
Если у человека появились признаки жизни, укладываем его в устойчивое боковое положение, согреваем и следим за дыханием до прибытия медиков.
Обязательно отправляем пострадавшего в больницу. После того как человек тонул, может развиться синдром «вторичного утопления» — через несколько часов и даже суток у пострадавшего резко ухудшается состояние, он может даже погибнуть несмотря на успешную реанимацию.
- При утоплении крайне важно выполнять реанимацию в полном объеме — и компрессии, и искусственное дыхание. Это увеличивает шансы на благоприятный исход. Но, если вы не можете или не хотите делать вдохи «рот в рот», хотя бы качайте. Это лучше, чем ничего, — призывает Екатерина Синицына.