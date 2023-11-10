Весь секрет в желтке: 5 рецептов коктейлей, которые отрезвят почти моментально

Речь идет о напитках на базе цельного сырого желтка с перцем — это два обязательных ингредиента. Они могут быть как безалкогольными, так и включать в себя немного спиртного. Называются такие коктейли «oyster», что в переводе с английского значит «устрица». Что интересно, самих устриц нет в составе ни одного из вариантов этого коктейля, но говорят, что название он получил из-за схожести вкуса желтка со вкусом этого моллюска. Хотя, кстати, сами устрицы тоже обладают похмельным эффектом, и это даже доказано .