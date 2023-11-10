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Весь секрет в желтке: 5 рецептов коктейлей, которые отрезвят почти моментально

Мы продолжаем утверждать, что волшебной таблетки не существует. А вот волшебные напитки, оказывается, есть.

10 ноября 2023
Весь секрет в желтке: 5 рецептов коктейлей, которые отрезвят почти моментально
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Unsplash

Речь сейчас идет о коктейлях, которые, как утверждают многие «профессионалы» алкогольных застолий, хотя бы чисто внешне превратят человека из вдрызг пьяного в сильно поддатого. Алкоголь в крови все равно останется, но, по крайней мере, сознание прояснится настолько, что вы не останетесь ночевать в баре, а сможете добраться до такси, а потом и до дома.

Речь идет о напитках на базе цельного сырого желтка с перцем — это два обязательных ингредиента. Они могут быть как безалкогольными, так и включать в себя немного спиртного. Называются такие коктейли «oyster», что в переводе с английского значит «устрица». Что интересно, самих устриц нет в составе ни одного из вариантов этого коктейля, но говорят, что название он получил из-за схожести вкуса желтка со вкусом этого моллюска. Хотя, кстати, сами устрицы тоже обладают похмельным эффектом, и это даже доказано.

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Как работает ойстер, точно пока не знает никто, научных доказательств его эффективности нет. По одной из версий, желток за счет своих аминокислот помогает расщеплять ацетальдегид, по другой — это всего лишь плацебо. Наши коллеги из журнала MaximOnline советуют не задумываться о биохимической стороне вопроса и пить эти коктейли залпом. Их мужской опыт подсказывает: это магия и она работает.

В преддверии выходных делимся лучшими рецептами ойстеров. Первые два пункта в любом из них такие.

  • В широкий стакан налить треть чайной ложки растительного масла. Вращать стакан так, чтобы оно растеклось по стенкам и дну.

  • Взять сырое яйцо. Аккуратно отделить от белка желток. Главная задача — опустить его в стакан так, чтобы он остался целым.

А дальше возможны варианты.

Ойстер № 1

Поверх пленки из масла и желтка налить 2-3 чайные ложки водки, присыпать красным и черным перцем.

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Ойстер № 2

Дополнительный к маслу с желтком ингредиент — смесь из 2 чайных ложек томатного пюре или соуса, 3 капель лимонного сока и 10 капель перцовки. Все это посыпается красным или черным перцем. Получается аналог «Кровавой Мэри».

Ойстер «На дорожку»

Смешать 25 мл коньяка или рома, 25 мл томатного сока и одну столовую ложку лимонного сока. Все вылить на желток. Сверху посыпать мелко рубленной зеленью петрушки, красным и черным перцем, солью.

Лимонный ойстер

Смешать 10 мл лимонного ликера и 10 мл коньяка, вылить поверх желтка.

Ойстер «Пульсар»

Масло, желток, сверху — смесь из 25 мл джина, 1 чайной ложки кетчупа, 1 чайной ложки хрена. Посыпать мелко рубленной зеленью петрушки, красным и черным перцем.

Автор текста:Ирина Себелева

По материалам Maximonline.

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