Верите в чудеса и экстрасенсов? У вас может развиться опасная магифрения, считает психолог

«Деятели типа Кашпировского и Чумака не слезали с экранов ТВ, собирали стадионы, люди массово „заряжали“ воду, ставя емкости к экранам, слушали тишину по радио, а тираж газеты „Вечерняя Москва“, заряженный Аланом Чумаком, был в буквальном смысле съеден его фанатичными поклонниками», — продолжает Денис Долгов.



Кстати, Кашпировский на самом деле был профессиональным врачом-психиатром и неплохим директивным гипнотизером советской школы. Он прекрасно понимал, что своими сеансами просто «рубит бабло» на подверженных магифрении пациентах. А вот Алан Чумак реально верил в то, что делает.



«Психиатр профессор М.Н. Гордеев мне рассказывал, что как-то предложил Чумаку поучаствовать в корректном с научной точки зрения эксперименте, подтвердившем бы его чудесные способности. Тот с готовностью согласился. Когда у целителя предсказуемо доказать ничего не вышло, он искренне расплакался», — говорит Денис Долгов.