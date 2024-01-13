Верите в чудеса и экстрасенсов? У вас может развиться опасная магифрения, считает психолог

Людей, пораженных магифренией, в современном мире становится все больше. Этот синдром проявляется у тех, кто слишком сильно верит идеям и представлениям магического содержания, противоречащим научным представлениям.
Правда, диагноза такого нет. Магифренический синдром не входит в современные классификаторы болезней, но его считают частным случаем магического мышления и активно используют в социальной психиатрии. О магифрении и ее последствиях рассказывает клинический психолог.
Клинический психолог, гипнолог, НЛП-мастер, кандидат медицинских наукЛичный сайт
Вредит здоровью
«Некоторые исследователи называют магифренический синдром расстройством адаптации, — объяснил психолог Денис Долгов. — Человек начинает верить в потусторонние силы, чудеса, посещать колдунов, экстрасенсов, астрологов, целителей и подобных им деятелей, строить жизнь по их рекомендациям».
Опасна магифрения тем, что у человека может развиться болезненное отношение к здоровью: он начинает изнурять себя различными диетами, физическими и психическими тренировками, имеющими иррациональный характер. Некоторые фанатично погружаются в мир различных эзотерических учений либо становятся участниками сект.
«Эпидемия оккультизма»
Как следствие массовой магифрении мир иногда охватывают самые настоящие «эпидемии оккультизма». Как правило, такое «помешательство» случается в период социальных потрясений. В России подобное случалось накануне революции 1917 года и во времена перестройки.
«Деятели типа Кашпировского и Чумака не слезали с экранов ТВ, собирали стадионы, люди массово „заряжали“ воду, ставя емкости к экранам, слушали тишину по радио, а тираж газеты „Вечерняя Москва“, заряженный Аланом Чумаком, был в буквальном смысле съеден его фанатичными поклонниками», — продолжает Денис Долгов.
Кстати, Кашпировский на самом деле был профессиональным врачом-психиатром и неплохим директивным гипнотизером советской школы. Он прекрасно понимал, что своими сеансами просто «рубит бабло» на подверженных магифрении пациентах. А вот Алан Чумак реально верил в то, что делает.
«Психиатр профессор М.Н. Гордеев мне рассказывал, что как-то предложил Чумаку поучаствовать в корректном с научной точки зрения эксперименте, подтвердившем бы его чудесные способности. Тот с готовностью согласился. Когда у целителя предсказуемо доказать ничего не вышло, он искренне расплакался», — говорит Денис Долгов.
Массовая магифрения в России
Психолог отмечает, что сейчас в нашей стране вновь сильно возрос интерес к магам, гадалкам, колдунам, целителям и экстрасенсам. Причем индустрия «развлечений» для магифреников активно пополняется новыми перспективными направлениями.
«Самое плохое в этом то, что и я сам неоднократно был этому свидетелем, особенно в годы хирургической молодости: человек, заболев чем-то серьезным, вместо врача идет к какому-нибудь безумному знахарю или ловкому шарлатану. А когда, оставив там все деньги, все-таки попадает в больницу, время для адекватного лечения бывает безнадежно упущено», — резюмирует эксперт.
Почему мы верим гадалкам и экстрасенсам
«Некоторые события могут спровоцировать тревогу, а она, в свою очередь, приводит в состояние регресса, особого вида психологической защиты: человек начинает чувствовать себя „маленьким ребенком“ и пытается найти „родителя“, который сможет его спасти. Колдун или экстрасенс могут стать как раз такими „родителями“, от которых якобы зависит жизнь. Однако на самом деле это не так», — объясняет известный психолог Михаил Лабковский.
Для того чтобы из регресса выйти, советует Лабковский, нужно вернуться в состояние взрослого человека, осознать это и взять ответственность за свои слова, поступки и судьбу.