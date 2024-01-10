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Психолог Бернштейн назвал 3 проверенных способа стать счастливее

Эксперт рассказал, какие три важных шага помогут сделать вашу жизнь яркой, наполненной радостью и счастливой.

10 января 20241
счастье
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iStockphoto

Каждый человек хочет быть счастливым, но далеко не всякий знает, как этого добиться. Да и ощущение счастья у разных людей связано с разными эмоциями, впечатлениями и потребностями. Но все же по-настоящему счастливые люди обладают общими чертами, выходящими за рамки внешних обстоятельств.

Психолог с 30-летним стажем Джеффри Бернтшейн уверяет: ставить цель во что бы то ни стало стать счастливым ни в коем случае нельзя, гоняться за счастьем — не самая хорошая идея. Но предпринимать хотя бы что-то, чтобы чаще чувствовать радость от жизни, стоит обязательно. Эксперт назвал три важных шага, которые нужно сделать, чтобы стать хотя бы немного счастливее.

Джеффри Бернштейн
Психология

Практикующий психолог с 30-летним стажем работы, доктор философии, автор книг

1. Развивайте позитивный настрой

«Это не значит, что вы должны игнорировать проблемы и трудности, натягивать улыбку и изображать радость, если на душе тяжело, — говорит психолог Джеффри Бернштейн. — Просто надо не забывать обо всем хорошем, что есть у вас, даже самом незначительном, сосредоточиться на положительных аспектах своей жизни, возможно, даже переосмыслить не самую приятную ситуацию в более оптимистичном свете».

То самое пресловутое позитивное мышление, от которого многие отмахиваются как от зудящего над ухом комара, не так уж плохо, признает психолог.

«Это не отрицание реальности, а подход к проблеме с точки зрения, ориентированной на решение, — рассказывает эксперт. — За 30 лет работы психологом я заметил, что счастливые люди склонны окружать себя позитивом. Они ищут воодушевляющие отношения, занимаются деятельностью, которая приносит им радость, и сознательно избегают негатива».

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2. Ищите значимые отношения и проявляйте доброту

Счастливый человек — тот, кто нацелен строить и поддерживать значимые отношения с близкими и обществом в целом, кто умеет отдавать, чувствует причастность и принадлежность, имеет «своих» людей в окружении и получает эмоциональную поддержку.

«Счастливые люди понимают ценность человеческих связей, они активно слушают других, открыто выражают свои мысли, — говорит психолог. — А еще они добры и щедры к другим: умеют дарить подарки, готовы помочь, принести пользу. Акты доброты, большие или маленькие, создают петлю положительной обратной связи, способствующую ощущению целеустремленности и самореализации».

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3. Стремитесь стать лучше

Отличительная черта счастливого человека — желание развиваться и становиться лучше.

«Такой человек рассматривает проблемы как возможности для обучения и развития, а не как препятствия, — говорит Джеффри Бернштейн. — Счастливые люди принимают перемены и готовы адаптироваться к ним. Они понимают, что жизнь — это динамичное путешествие, в котором есть место для роста и совершенствования».

Такие люди всегда заботятся о своем здоровье — в меру, без фанатизма, стараются вести правильный образ жизни, берегут свое тело и работают над ментальным состоянием, которое напрямую влияет на качество жизни и все ее сферы — от карьеры до отношений с близкими.

Автор текста:Анна Майская
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