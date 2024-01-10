Психолог Бернштейн назвал 3 проверенных способа стать счастливее

Каждый человек хочет быть счастливым, но далеко не всякий знает, как этого добиться. Да и ощущение счастья у разных людей связано с разными эмоциями, впечатлениями и потребностями. Но все же по-настоящему счастливые люди обладают общими чертами, выходящими за рамки внешних обстоятельств.
Психолог с 30-летним стажем Джеффри Бернтшейн
Практикующий психолог с 30-летним стажем работы, доктор философии, автор книг
1. Развивайте позитивный настрой
«Это не значит, что вы должны игнорировать проблемы и трудности, натягивать улыбку и изображать радость, если на душе тяжело, — говорит психолог Джеффри Бернштейн. — Просто надо не забывать обо всем хорошем, что есть у вас, даже самом незначительном, сосредоточиться на положительных аспектах своей жизни, возможно, даже переосмыслить не самую приятную ситуацию в более оптимистичном свете».
То самое пресловутое позитивное мышление, от которого многие отмахиваются как от зудящего над ухом комара, не так уж плохо, признает психолог.
«Это не отрицание реальности, а подход к проблеме с точки зрения, ориентированной на решение, — рассказывает эксперт. — За 30 лет работы психологом я заметил, что счастливые люди склонны окружать себя позитивом. Они ищут воодушевляющие отношения, занимаются деятельностью, которая приносит им радость, и сознательно избегают негатива».
2. Ищите значимые отношения и проявляйте доброту
Счастливый человек — тот, кто нацелен строить и поддерживать значимые отношения с близкими и обществом в целом, кто умеет отдавать, чувствует причастность и принадлежность, имеет «своих» людей в окружении и получает эмоциональную поддержку.
«Счастливые люди понимают ценность человеческих связей, они активно слушают других, открыто выражают свои мысли, — говорит психолог. — А еще они добры и щедры к другим: умеют дарить подарки, готовы помочь, принести пользу. Акты доброты, большие или маленькие, создают петлю положительной обратной связи, способствующую ощущению целеустремленности и самореализации».
3. Стремитесь стать лучше
Отличительная черта счастливого человека — желание развиваться и становиться лучше.
«Такой человек рассматривает проблемы как возможности для обучения и развития, а не как препятствия, — говорит Джеффри Бернштейн. — Счастливые люди принимают перемены и готовы адаптироваться к ним. Они понимают, что жизнь — это динамичное путешествие, в котором есть место для роста и совершенствования».
Такие люди всегда заботятся о своем здоровье — в меру, без фанатизма, стараются вести правильный образ жизни, берегут свое тело и работают над ментальным состоянием, которое напрямую влияет на качество жизни и все ее сферы — от карьеры до отношений с близкими.