Психолог Бернштейн назвал 3 проверенных способа стать счастливее

«Это не значит, что вы должны игнорировать проблемы и трудности, натягивать улыбку и изображать радость, если на душе тяжело, — говорит психолог Джеффри Бернштейн. — Просто надо не забывать обо всем хорошем, что есть у вас, даже самом незначительном, сосредоточиться на положительных аспектах своей жизни, возможно, даже переосмыслить не самую приятную ситуацию в более оптимистичном свете».