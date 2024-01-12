Никогда не делайте так, если у вас замерзли руки, предупредил хирург Сенченко

Новогодние каникулы выдались аномально морозными. Настолько морозными, что в Ленобласти от аллергии на холод скончался ребенок. Двухлетний мальчик гулял с бабушкой и дедушкой, а когда вернулся с прогулки, внезапно захрипел, из носа полилась кровь. Мама вызвала скорую помощь, но уже было поздно: врачи констатировали смерть. В тот день термометр показывал -26 градусов (подробнее об этом «Доктор Питер» писал здесь).