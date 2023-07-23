Вечно попадаются кривые очки или при ходьбе перекручивается юбка. Врач объяснил, в чем причина

«Если у вас есть постоянная проблема подобрать очки или дужки быстро деформируются, причем на разных ваших очках, разных моделей и марок, это признак того, что у вас деформирован череп, что есть выраженная асимметрия. Конечно, качество работы производителя играет важную роль, хорошее не может быть дешевым. И все же, если даже очень качественные очки сидят на вас неудачно, есть повод задуматься об асимметрии своего черепа: уши находятся на разном уровне из-за разворота височных костей, поэтому даже идеально ровные очки будут на вас сидеть криво» , — объясняет Владимир Животов в своем телеграм-канале.