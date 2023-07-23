Вечно попадаются кривые очки или при ходьбе перекручивается юбка. Врач объяснил, в чем причина

Как рассказал врач-остеопат Владимир Животов, ему часто приходится слышать жалобы от своих пациентов на очки, в том числе солнцезащитные, — мол, кривые, плохо сидят, сложно подобрать, производители делают некачественный одноразовый «мусор». По мнению врача, дело далеко не всегда в качестве вещей. Причина может скрываться в асимметрии головы.
Остеопат, мануальный терапевт, член Регистра остеопатов России
«Если у вас есть постоянная проблема подобрать очки или дужки быстро деформируются, причем на разных ваших очках, разных моделей и марок, это признак того, что у вас деформирован череп, что есть выраженная асимметрия. Конечно, качество работы производителя играет важную роль, хорошее не может быть дешевым. И все же, если даже очень качественные очки сидят на вас неудачно, есть повод задуматься об асимметрии своего черепа: уши находятся на разном уровне из-за разворота височных костей, поэтому даже идеально ровные очки будут на вас сидеть криво», — объясняет Владимир Животов в своем телеграм-канале.
Бывают и другие ситуации, причину которых тоже не стоит искать в плохом качестве вещей. Например:
вам все время приходится регулировать лямки на рюкзаках;
у вас при ходьбе постоянно перекручивается юбка;
у вас все время скашивается вырез на блузке;
сложно подобрать бюстгальтер из-за разной формы и размеров молочных желез.
По словам Владимира Животова, все перечисленные проблемы — типичные для людей, страдающих сколиозом.
«Бывает, что у человека из-за сколиоза стопы разного размера. И тогда это четко прослеживается: когда он надевает любую пару обуви, одна стопа чувствует себя немного свободнее. Но если вы выбираете себе обувь в магазине и чувствуете, что стопа заваливается чуть внутрь или немного наружу либо как бы скатывается к носку, — не нужно считать это признаком каких-то ваших проблем. Это у производителя явные проблемы. Покупать такую обувь ни в коем случае не стоит», — заключил специалист.