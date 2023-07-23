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Вечно попадаются кривые очки или при ходьбе перекручивается юбка. Врач объяснил, в чем причина

Часто люди видят причину этих проблем в плохом качестве вещей. Однако это не всегда так. Особенно если вы замечаете подобное с вещами разных марок и моделей.

23 июля 2023
кривые очки
Источник:
iStockphoto

Как рассказал врач-остеопат Владимир Животов, ему часто приходится слышать жалобы от своих пациентов на очки, в том числе солнцезащитные, — мол, кривые, плохо сидят, сложно подобрать, производители делают некачественный одноразовый «мусор». По мнению врача, дело далеко не всегда в качестве вещей. Причина может скрываться в асимметрии головы.

Владимир Животов
Медицина

Остеопат, мануальный терапевт, член Регистра остеопатов России

«Если у вас есть постоянная проблема подобрать очки или дужки быстро деформируются, причем на разных ваших очках, разных моделей и марок, это признак того, что у вас деформирован череп, что есть выраженная асимметрия. Конечно, качество работы производителя играет важную роль, хорошее не может быть дешевым. И все же, если даже очень качественные очки сидят на вас неудачно, есть повод задуматься об асимметрии своего черепа: уши находятся на разном уровне из-за разворота височных костей, поэтому даже идеально ровные очки будут на вас сидеть криво», — объясняет Владимир Животов в своем телеграм-канале.

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Бывают и другие ситуации, причину которых тоже не стоит искать в плохом качестве вещей. Например:

  • вам все время приходится регулировать лямки на рюкзаках;

  • у вас при ходьбе постоянно перекручивается юбка;

  • у вас все время скашивается вырез на блузке;

  • сложно подобрать бюстгальтер из-за разной формы и размеров молочных желез.

По словам Владимира Животова, все перечисленные проблемы — типичные для людей, страдающих сколиозом.

«Бывает, что у человека из-за сколиоза стопы разного размера. И тогда это четко прослеживается: когда он надевает любую пару обуви, одна стопа чувствует себя немного свободнее. Но если вы выбираете себе обувь в магазине и чувствуете, что стопа заваливается чуть внутрь или немного наружу либо как бы скатывается к носку, — не нужно считать это признаком каких-то ваших проблем. Это у производителя явные проблемы. Покупать такую обувь ни в коем случае не стоит», — заключил специалист.

Автор текста:Анастасия Романова
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