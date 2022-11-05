Поза «звезда» или ноги на лице — это только малая часть того, с чем приходится сталкиваться родителям, которые делят свою кровать с подросшими детьми. И младшее поколение никак не хочет отселяться в детскую, а предпочитает каждую ночь оккупировать родительское ложе. Тут уж взрослым не до сна и уж точно не до любви. При этом никакие ухищрения не действуют, ровно в полночь малыш, завернутый в одеяло, вновь в слезах просится к родителям.
Договариваться не получается, терпеть нет сил. Психолог Виктория Дмитриева подсказала несколько простых способов ускорить переезд ребенка в собственную кровать. Тем более рано или поздно настанет период, когда это придется обязательно сделать, чтобы не тормозить умственное развитие ребенка.
— От 2-3 до 9-10 лет у детей активно запускается процесс формирования личности, — объяснила доцент кафедры социальных технологий СЗИУ РАНХиГС Светлана Молчанова. — Они начинают самоутверждаться и узнавать окружающий мир. Им необходимо расширять свои границы, в том числе — засыпать в собственной постели.
Кстати, не всегда проблемы с отселением — это только желание ребенка. Если покопаться глубже, есть вероятность, что это родители сами на психологическом уровне не готовы расстаться с малышом на ночь.
Социолог, семейный психолог
— Если вы давно хотите отучить ребенка от сна с родителями, но что-то никак не получается, задумайтесь — так ли сильно вы хотите этого? — рекомендует психолог Виктория Дмитриева. — Или ребенок, спящий рядом с вами, вам для чего-то нужен?
Например, вы не хотите близости с мужем, спящий рядом ребенок может стать «отмазкой», чтобы напрямую не отказывать супругу.
— Когда вы по-настоящему захотите проводить все ночи в обнимку со своим любимым человеком, вы быстро найдете способ отселить ребенка в детскую кровать, — говорит психолог Дмитриева.
Итак, что же надо делать для грядущего переезда?
Игра «Билетики»
— Для этого вам потребуется каждый вечер перед сном выдавать ребенку «билет» в родительскую спальню, — объясняет Виктория Дмитриева в своем
Воспользоваться билетом можно только один раз за ночь. То есть ребенок может прийти в вашу спальню, пообниматься, поговорить. После этого вы аккуратно отводите малыша в свою спальню, но билет оставляете ему. Если же ребенок придет в спальню повторно, то вы забираете билет и все равно отводите в детскую.
— Смысл в том, что если ребенок не использует ночью свой билет и таких ночей будет, например, семь, то за количество билетов он получает то, что сам хочет, — говорит психолог.
«Календарь улыбочек»
Смысл примерно одинаковый, в этот раз ребенок ради исполнения желания будет копить не билетики, а улыбочки.
— Ставите календарь на видное место, в конце месяца рисуете цель, — объясняет Виктория Дмитриева. — Если ребенок хочет на картинг, рисуете гоночную машинку. К цели его приближают улыбочки, которые вы рисуете в календаре за каждую ночь вне родительской кровати.
Важный момент
Все это будет работать, если и вы со своей стороны приложите некоторые усилия:
необходимо отводить ребенка в его комнату, а не лениться и разрешать ему поспать в родительской кровати, так вы его демотивируете, все старания пойдут коту под хвост;
быть спокойным, даже когда ребенок плачет.
— Если в ответ на плач вы готовы сделать что угодно, то вы учите ребенка: чтобы получить желаемое, надо просто сильнее поплакать, — предупреждает эксперт.
Не запрещается ребенка жалеть, обнимите, объясните, что вы его понимаете, но спать с родителями нельзя.