Поза «звезда» или ноги на лице — это только малая часть того, с чем приходится сталкиваться родителям, которые делят свою кровать с подросшими детьми. И младшее поколение никак не хочет отселяться в детскую, а предпочитает каждую ночь оккупировать родительское ложе. Тут уж взрослым не до сна и уж точно не до любви . При этом никакие ухищрения не действуют, ровно в полночь малыш, завернутый в одеяло, вновь в слезах просится к родителям.

Договариваться не получается, терпеть нет сил. Психолог Виктория Дмитриева подсказала несколько простых способов ускорить переезд ребенка в собственную кровать . Тем более рано или поздно настанет период, когда это придется обязательно сделать, чтобы не тормозить умственное развитие ребенка.