В Университете Далхаузи раскрыли черты характера серийных изменщиков

Вопреки стереотипам, от измены не застрахован никто. С предательством партнера сталкиваются и знаменитости, и первые красавицы, и богатые, и успешные.
Предсказать будущее и узнать, кто точно будет вам верен, а кто нет, — невозможно. Однако исследователи из Университета Далхаузи в Канаде смогли вычислить некоторые черты характера людей, которые более склонны к изменам.
Результаты их работы опубликованы в издании
Что узнали ученые
Ученые проанализировали предыдущие исследования на эту тему и заметили несколько любопытных закономерностей. Одни психологические маркеры измены относятся непосредственно к личности потенциального изменщика, другие — характеризуют тип привязанности.
Чаще всего увлечений на стороне ищут мужчины и женщины с низким уровнем добросовестности. Это проявляется и в других характеристиках — например, в невнимательности и отсутствии настойчивости.
Кроме того, оказалось, что мужчины с низким уровнем доброжелательности и высоким уровнем экстраверсии более склонны к изменам. А у дам тревожными признаками можно считать частые неврозы, проявления нарциссизма и склонность к манипуляциям.
Изменяют чаще женщины с тревожным типом привязанности. А вот избегающий тип, наоборот, снижает вероятность адюльтера.
Безусловно, есть и другие факторы, которые могут повлиять на вероятность измены. Например, общая удовлетворенность отношениями и интимной жизнью, преданность.
Жизнь после измены
Как отмечает психолог Михаил Лабковский, человек, который пошел на измену, часто думает: зачем рассказывать о случившемся мужу или жене? Человек любит меня, мы хорошо живем вместе — стоит ли усложнять? Однако стоит быть честным с собой и попробовать искренне самому себе ответить на вопрос: как бы отреагировала на самом деле вторая половинка на новость о неверности?
Все тайное рано или поздно становится явным. И когда это случится, есть несколько возможных сценариев дальнейших событий.
Вы расстаетесь/расторгаете брак.
Ваш партнер прощает измену, понимая, что ситуация может повториться в будущем.
Вы и ваша вторая половинка отдельно приходите к психологу и прорабатываете проблемы.
Ваша вторая половинка пытается сделать вид, что не знает об измене, и вы вместе продолжите делать вид, что ничего не произошло.
Последний сценарий может казаться самым беспроблемным. На первый взгляд сначала ничего в вашей жизни как будто не изменится. Однако на самом деле именно эта стратегия — самая разрушительная в долгосрочной перспективе.
Напряжение и обиды будут только накапливаться со временем. Рано или поздно все это выльется в ненависть по отношению друг к другу. Вряд ли такой союз можно считать счастливым.