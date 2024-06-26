В Университете Далхаузи раскрыли черты характера серийных изменщиков

Как отмечает психолог Михаил Лабковский, человек, который пошел на измену, часто думает: зачем рассказывать о случившемся мужу или жене? Человек любит меня, мы хорошо живем вместе — стоит ли усложнять? Однако стоит быть честным с собой и попробовать искренне самому себе ответить на вопрос: как бы отреагировала на самом деле вторая половинка на новость о неверности?