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В Университете Далхаузи раскрыли черты характера серийных изменщиков

Одно только наличие определенных черт характера нельзя считать точным доказательством вины. Однако исследование ученых может дать вам пищу для размышлений.

26 июня 20241
В Университете Далхаузи раскрыли черты характера серийных изменщиков
Источник:
iStockphoto

Вопреки стереотипам, от измены не застрахован никто. С предательством партнера сталкиваются и знаменитости, и первые красавицы, и богатые, и успешные.

Предсказать будущее и узнать, кто точно будет вам верен, а кто нет, — невозможно. Однако исследователи из Университета Далхаузи в Канаде смогли вычислить некоторые черты характера людей, которые более склонны к изменам.

Результаты их работы опубликованы в издании Journal of Sexual Medicine (JSM).

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Что узнали ученые

Ученые проанализировали предыдущие исследования на эту тему и заметили несколько любопытных закономерностей. Одни психологические маркеры измены относятся непосредственно к личности потенциального изменщика, другие — характеризуют тип привязанности.

Чаще всего увлечений на стороне ищут мужчины и женщины с низким уровнем добросовестности. Это проявляется и в других характеристиках — например, в невнимательности и отсутствии настойчивости.

Кроме того, оказалось, что мужчины с низким уровнем доброжелательности и высоким уровнем экстраверсии более склонны к изменам. А у дам тревожными признаками можно считать частые неврозы, проявления нарциссизма и склонность к манипуляциям.

Изменяют чаще женщины с тревожным типом привязанности. А вот избегающий тип, наоборот, снижает вероятность адюльтера.

Безусловно, есть и другие факторы, которые могут повлиять на вероятность измены. Например, общая удовлетворенность отношениями и интимной жизнью, преданность.

Психология

Психолог, писатель, теле- и радиоведущий

Жизнь после измены

Как отмечает психолог Михаил Лабковский, человек, который пошел на измену, часто думает: зачем рассказывать о случившемся мужу или жене? Человек любит меня, мы хорошо живем вместе — стоит ли усложнять? Однако стоит быть честным с собой и попробовать искренне самому себе ответить на вопрос: как бы отреагировала на самом деле вторая половинка на новость о неверности?

Все тайное рано или поздно становится явным. И когда это случится, есть несколько возможных сценариев дальнейших событий.

  • Вы расстаетесь/расторгаете брак.

  • Ваш партнер прощает измену, понимая, что ситуация может повториться в будущем.

  • Вы и ваша вторая половинка отдельно приходите к психологу и прорабатываете проблемы.

  • Ваша вторая половинка пытается сделать вид, что не знает об измене, и вы вместе продолжите делать вид, что ничего не произошло.

Последний сценарий может казаться самым беспроблемным. На первый взгляд сначала ничего в вашей жизни как будто не изменится. Однако на самом деле именно эта стратегия — самая разрушительная в долгосрочной перспективе.

Напряжение и обиды будут только накапливаться со временем. Рано или поздно все это выльется в ненависть по отношению друг к другу. Вряд ли такой союз можно считать счастливым.

Автор текста:Дарья Гапионок
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