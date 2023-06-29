Некоторые популярные советы из Интернета могут вам только навредить. Например, нельзя ни в коем случае накладывать жгут на пострадавшую зону. Пока ваша рука или нога будут пережаты, в крови станут скапливаться продукты метаболизма. После снятия повязки самочувствие только ухудшится.

А еще не нужно отсасывать яд из ранки. Если в полости рта есть даже небольшие ссадины, ядовитые вещества смогут через них попасть в кровь.