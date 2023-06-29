В городе Домодедово Московской области четырехлетнего мальчика привезли в больницу после укуса змеи. Рептилия оказалась ядовитой, об этом
Змея напала на ребенка на территории СНТ «Лесные дали». Медики оценивают состояние пострадавшего мальчика как среднетяжелое. Это не первый подобный случай в регионе. Так, еще 27 июня появилась новость о 12-летней школьнице, которую также госпитализировали после укуса гадюки в Подмосковье.
В Петербурге подобные происшествия тоже не редкость. По словам главного токсиколога города, руководителя отдела клинической токсикологии НИИ скорой помощи Алексея Лодягина, за сезон в институт приезжают с десяток пострадавших от змей.
Специалист объяснил, что нужно делать, если вас все-таки укусила рептилия. В первую очередь необходимо вызвать скорую. До приезда врачей постарайтесь поменьше двигаться и правильно расположить свою руку или ногу. Для этого подвяжите конечность на косынку в согнутом виде или ложитесь горизонтально.
При укусе змеи важно пить много жидкости, так вы ускорите процесс вывода яда из тела. Не лишним будет принять антигистаминное.
Некоторые популярные советы из Интернета могут вам только навредить. Например, нельзя ни в коем случае накладывать жгут на пострадавшую зону. Пока ваша рука или нога будут пережаты, в крови станут скапливаться продукты метаболизма. После снятия повязки самочувствие только ухудшится.
А еще не нужно отсасывать яд из ранки. Если в полости рта есть даже небольшие ссадины, ядовитые вещества смогут через них попасть в кровь.
Как отмечает фельдшер скорой помощи Екатерина Синицына, разрезы, прижигание огнем или лед тоже не облегчат состояние при укусе ядовитой змеи. В экстренной ситуации главное — не впадать в панику и сохранять трезвый ум. В половине случаев змея даже не впрыскивает яд в жертву, так что укус необязательно означает отравление.
После укуса важно снять все, что в случае отека будет мешать кровотоку. Если змея мертва, попробуйте сфотографировать ее, это поможет медикам понять, кто именно вас укусил.