В Лаборатории солнечной астрономии предупредили о магнитных бурях 20 и 21 апреля

Как ранее отмечали специалисты Лаборатории солнечной астрономии, с начала 2023 года активность на Солнце в целом резко возросла. В частности, в конце марта астрономы сообщали о самой крупной за последние несколько лет магнитной буре на Земле. По их словам, она произошла не из-за вспышек на Солнце. Ее вызвал исключительно редкий для событий такой силы фактор: Земля попала в поток солнечного ветра.