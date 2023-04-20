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В Лаборатории солнечной астрономии предупредили о магнитных бурях 20 и 21 апреля

Два дня подряд магнитосфера Земли будет в неспокойном состоянии. Тем, кто особенно чувствителен к таким явлениям, стоит позаботиться о своем самочувствии заранее.

20 апреля 2023
магнитная буря
Источник:
iStockphoto

По прогнозам специалистов Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЭФ, 20 и 21 апреля магнитосфера Земли придет в возбужденное состояние. Всплески активности ожидаются сегодня вечером примерно с 18 часов до полуночи, а завтра, наоборот, в первой половине дня.

магнитные бури
Источник:
tesis.xras.ru

Согласно последним данным астрономов, в субботу все должно прийти в норму. Начало следующей недели тоже обещают спокойным, а вот уже начиная со среды, 26 апреля, может грянуть череда магнитных возмущений на 6 дней подряд, ожидаемый уровень бурь в этот период составляет максимум G1 (слабая).

Однако при более длительных прогнозах всегда есть вероятность, что ситуация на Солнце и, как следствие, на Земле поменяется в любой момент, и буря из слабой станет сильной или, наоборот, все обойдется.

Как ранее отмечали специалисты Лаборатории солнечной астрономии, с начала 2023 года активность на Солнце в целом резко возросла. В частности, в конце марта астрономы сообщали о самой крупной за последние несколько лет магнитной буре на Земле. По их словам, она произошла не из-за вспышек на Солнце. Ее вызвал исключительно редкий для событий такой силы фактор: Земля попала в поток солнечного ветра.

Автор текста:Анастасия Романова
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