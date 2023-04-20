В Лаборатории солнечной астрономии предупредили о магнитных бурях 20 и 21 апреля

По прогнозам специалистов Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЭФ, 20 и 21 апреля магнитосфера Земли придет в возбужденное состояние. Всплески активности ожидаются сегодня вечером примерно с 18 часов до полуночи, а завтра, наоборот, в первой половине дня.
Согласно последним данным астрономов, в субботу все должно прийти в норму. Начало следующей недели тоже обещают спокойным, а вот уже начиная со среды, 26 апреля, может грянуть череда магнитных возмущений на 6 дней подряд, ожидаемый уровень бурь в этот период составляет максимум G1 (слабая).
Однако при более длительных прогнозах всегда есть вероятность, что ситуация на Солнце и, как следствие, на Земле поменяется в любой момент, и буря из слабой станет сильной или, наоборот, все обойдется.
Как ранее отмечали специалисты Лаборатории солнечной астрономии, с начала 2023 года активность на Солнце в целом резко возросла. В частности, в конце марта астрономы сообщали о самой крупной за последние несколько лет магнитной буре на Земле. По их словам, она произошла не из-за вспышек на Солнце. Ее вызвал исключительно редкий для событий такой силы фактор: Земля попала в поток солнечного ветра.