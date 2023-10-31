В Калининграде тюлень поссорился с соседкой Килькой и начал рисовать картины

В Калининградском зоопарке тюлень по кличке Кайус освоил необычное хобби — рисование. О новом увлечении подопечного рассказала директор учреждения Светлана Соколова.
«Где-то рисуют слоны, где-то обезьяны, а у нас рисует… тюлень!» —
Искусство помогло Кайусу справиться со стрессом. По словам Светланы Соколовой, тюлень никак не мог ужиться со своей соседкой — самкой-тюленем по имени Килька. Животные постоянно конфликтовали.
Из-за напряженной обстановки Кайус стал агрессивным. Ветеринары и смотрители зоопарка сначала пробовали справляться с помощью тренировок. Тюлень прекрасно выполнял все команды, но его состояние все равно не улучшалось. Вскоре занятия и вовсе перестали быть ему интересны.
Тогда сотрудники решили перейти к нестандартным методам — нагрузить тюленя творчески. Кайусу вручили кисточку, показали холст и краски. Удивительно, но это сработало! Тюлень охотно взял кисть в пасть и с удовольствием начал творить.
«Мы пришли к выводу, что, если тренировать его когнитивные функции, он становится спокойнее, агрессия уходит», — пояснила Светлана Соколова.
Сейчас Кайус активно пишет картины, он уже легко удерживает кисточку во рту. Агрессия ушла, тюлень стал гораздо спокойнее. Сотрудники зоопарка надеются, что новое занятие захватит его надолго.
Арт-терапия — эффективный метод борьбы со стрессом
Практикующий психолог, автор книг, член АКПП (Санкт-Петербург), схема-терапевт
Психологи не зря советуют: все негативные эмоции надо выплескивать. С этим прекрасно помогают письма — просто изливайте на бумагу все, что крутится в голове, не задумывайтесь о логике или пунктуации. После все стоит перечитать и уничтожить.
Также свои эмоции можно нарисовать, этот метод называется когнитивно-поведенческой арт-терапией.
«В процессе создания рисунка своего расставания прислушивайся к себе. Как тревога отзывается в теле? Например, я могу начать задыхаться в моменты сильного беспокойства. Какого цвета тревога у вас на листке? А сколько радости, предвкушения у вас сейчас? И так далее», — рассказывал психолог Петр Галигабаров.
Через познание своих эмоций и физических ощущений любой негатив станет более осязаемым, видимым и поэтому осознанным. Вы сможете легче его принять и прожить.