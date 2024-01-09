В Центре Мешалкина спасли женщину с самой агрессивной опухолью мозга

«Онкологические диагнозы, как правило, не снимаются, — говорит Елена Самойлова. — У пациентки он в любом случае останется на всю жизнь, и она должна будет периодически проходить обследования, но сейчас мы фиксируем достижение стойкой ремиссии. Это вдохновляет не только всех, кто лечится, но и нас — тех, кто лечит».