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В Центре Мешалкина спасли женщину с самой агрессивной опухолью мозга

Вопреки прогнозам и статистике пациентка Центра Мешалкина справилась с самой агрессивной опухолью мозга, даже несмотря на тяжелые осложнения в процессе лечения. Историю пациентки рассказали врачи.

9 января 2024
В Центре Мешалкина спасли женщину с самой агрессивной опухолью мозга
Источник:
AMPIR

48-летняя жительница Кемеровской области узнала, что у нее глиобластома, пять лет назад, в 2018 году. Эта злокачественная опухоль мозга считается самой опасной и агрессивной. Растет она стремительно и глубоко поражает окружающие ткани мозга. Какой бы маленькой ни была эта опухоль и в каком бы месте ни находилась, удалить ее полностью практически невозможно.

Порядка 10% микроскоплений клеток глиобластомы может находиться на расстоянии от основного узла и даже в другом полушарии мозга. Поэтому рецидивы часто локализуются в отдалении от того места, которое лечили первоначально.

Есть только один способ лечения глиобластомы, который используется врачами во всем мире: максимально возможное удаление объема опухоли и проведение лучевой терапии с большими отступами в сторону смежных здоровых тканей в комплексе с химиотерапией.

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Отягчающие обстоятельства

Именно такой курс и провели пациентке из Кемерова в Центре Мешалкина. Врачи верили в успех лечения, несмотря на осложнения, возникшие в процессе, и неоптимистичную статистику: период без рецидивов у пациентов с глиобластомой составляет лишь год.

Елена Самойлова
Онкология

Заведующий отделением радиотерапии Центра Мешалкина, врач-радиолог, кандидат медицинских наук

«У пациентки возникли индивидуальные осложнения в виде панцитопении тяжелой степени — резкого снижения количества всех типов клеток крови (эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов) — и двусторонней пневмонии», — рассказала заведующая отделением радиотерапии Центра Мешалкина Елена Самойлова.

Онкологи и трансфузиологи помогали в коррекции с помощью заместительной терапии, переливания тромбомассы, антибактериальной и противогрибковой терапии.

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Одна из пяти счастливчиков

К счастью, врачам удалось стабилизировать состояние пациентки. Женщину выписали домой, но она регулярно проходила обследования, медики следили за развитием ситуации, были на связи. Показатели крови у пациентки восстанавливались до нормы еще в течение года, поэтому она не смогла получить необходимую ей химиотерапию.

Даже несмотря на все это, кемеровчанка с глиобластомой выжила и спустя пять лет чувствует себя хорошо.

В Центре Мешалкина спасли женщину с самой агрессивной опухолью мозга

МРТ-снимки пациентки «до» и «после»

Источник:

НМИЦ Мешалкина

По словам врачей, это редкий случай. Из сотни пациентов с глиобластомой выживают всего пять. Это общемировая статистика.

Сегодня женщина живет полной жизнью и ощущает себя здоровой: она ходит в походы, сплавляется на байдарках и радуется каждому дню. Новых очагов опухоли в головном мозге не обнаружено.

«Онкологические диагнозы, как правило, не снимаются, — говорит Елена Самойлова. — У пациентки он в любом случае останется на всю жизнь, и она должна будет периодически проходить обследования, но сейчас мы фиксируем достижение стойкой ремиссии. Это вдохновляет не только всех, кто лечится, но и нас — тех, кто лечит».

Возможные признаки опухоли головного мозга

  • Внезапное начало эпилептических припадков. Судороги часто становятся первым симптомом многих типов опухолей головного мозга.

  • Повышенное давление на головной мозг. Обычно проявляется такими симптомами, как головная боль, тошнота, рвота или нарушения сознания.

  • Неврологические нарушения. Они проявляются, например, в виде паралича, головокружения или нарушений чувствительности (например, зрения или слуха).

  • Поведенческие изменения. Изменения личности, дезориентация или трудности с концентрацией внимания.

Автор текста:Анна Майская
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