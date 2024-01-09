В Центре Мешалкина спасли женщину с самой агрессивной опухолью мозга

48-летняя жительница Кемеровской области узнала, что у нее глиобластома, пять лет назад, в 2018 году. Эта злокачественная опухоль мозга считается самой опасной и агрессивной. Растет она стремительно и глубоко поражает окружающие ткани мозга. Какой бы маленькой ни была эта опухоль и в каком бы месте ни находилась, удалить ее полностью практически невозможно.
Порядка 10% микроскоплений клеток глиобластомы может находиться на расстоянии от основного узла и даже в другом полушарии мозга. Поэтому рецидивы часто локализуются в отдалении от того места, которое лечили первоначально.
Есть только один способ лечения глиобластомы, который используется врачами во всем мире: максимально возможное удаление объема опухоли и проведение лучевой терапии с большими отступами в сторону смежных здоровых тканей в комплексе с химиотерапией.
Отягчающие обстоятельства
Именно такой курс и провели пациентке из Кемерова в Центре Мешалкина. Врачи верили в успех лечения, несмотря на осложнения, возникшие в процессе, и неоптимистичную статистику: период без рецидивов у пациентов с глиобластомой составляет лишь год.
Заведующий отделением радиотерапии Центра Мешалкина, врач-радиолог, кандидат медицинских наук
«У пациентки возникли индивидуальные осложнения в виде панцитопении тяжелой степени — резкого снижения количества всех типов клеток крови (эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов) — и двусторонней пневмонии», — рассказала заведующая отделением радиотерапии Центра Мешалкина Елена Самойлова.
Онкологи и трансфузиологи помогали в коррекции с помощью заместительной терапии, переливания тромбомассы, антибактериальной и противогрибковой терапии.
Одна из пяти счастливчиков
К счастью, врачам удалось стабилизировать состояние пациентки. Женщину выписали домой, но она регулярно проходила обследования, медики следили за развитием ситуации, были на связи. Показатели крови у пациентки восстанавливались до нормы еще в течение года, поэтому она не смогла получить необходимую ей химиотерапию.
Даже несмотря на все это, кемеровчанка с глиобластомой выжила и спустя пять лет чувствует себя хорошо.
По словам врачей, это редкий случай. Из сотни пациентов с глиобластомой выживают всего пять. Это общемировая статистика.
Сегодня женщина живет полной жизнью и ощущает себя здоровой: она ходит в походы, сплавляется на байдарках и радуется каждому дню. Новых очагов опухоли в головном мозге не обнаружено.
«Онкологические диагнозы, как правило, не снимаются, — говорит Елена Самойлова. — У пациентки он в любом случае останется на всю жизнь, и она должна будет периодически проходить обследования, но сейчас мы фиксируем достижение стойкой ремиссии. Это вдохновляет не только всех, кто лечится, но и нас — тех, кто лечит».
Возможные признаки опухоли головного мозга
Внезапное начало эпилептических припадков. Судороги часто становятся первым симптомом многих типов опухолей головного мозга.
Повышенное давление на головной мозг. Обычно проявляется такими симптомами, как головная боль, тошнота, рвота или нарушения сознания.
Неврологические нарушения. Они проявляются, например, в виде паралича, головокружения или нарушений чувствительности (например, зрения или слуха).
Поведенческие изменения. Изменения личности, дезориентация или трудности с концентрацией внимания.