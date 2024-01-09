«Головокружения мы часто воспринимаем как нечто обыденное, особенно если они возникают в силу понятных и очевидных нам причин. Например, когда мы прокатились на карусели или пропустили обед и теперь страдаем от голода и слабости, — объясняет врач Кирилл Алмазов. — Но когда головокружения возникают без видимых оснований, продолжаются длительное время или происходят регулярно, это уже может быть признаком какого-либо заболевания. В этом случае следует обратиться к врачу и пройти диагностику».