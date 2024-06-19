В Центре Мешалкина спасли уникального пациента с раком кишечника

К новосибирским хирургам мужчина приехал из Алтайского края. Всю жизнь он управлял большим селом и рулил делами успешного совхоза, работал на пределе сил. Организм ответил сбоями: сначала у мужчины случился инсульт, за ним подряд три инфаркта, пришлось делать операцию на сердце, развились гипертония и сахарный диабет. Недавно мужчина попал в серьезное ДТП и с тех пор передвигается только на костылях.