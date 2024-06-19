В Центре Мешалкина спасли уникального пациента с раком кишечника

В НМИЦ им. Мешалкина удалось спасти сложного пациента с раком кишечника. У мужчины в анамнезе оказался целый «клубок» тяжелых заболеваний — сложное сочетание патологий. Проводить онкологическую операцию ему было нельзя. Риски для сердца повышались многократно. Но хирурги смогли комплексно решить проблему.
Уникальный пациент
К новосибирским хирургам мужчина приехал из Алтайского края. Всю жизнь он управлял большим селом и рулил делами успешного совхоза, работал на пределе сил. Организм ответил сбоями: сначала у мужчины случился инсульт, за ним подряд три инфаркта, пришлось делать операцию на сердце, развились гипертония и сахарный диабет. Недавно мужчина попал в серьезное ДТП и с тех пор передвигается только на костылях.
Когда в очередной раз прихватило сердце, мужчину обследовали в Алтайском краевом кардиоцентре и обнаружили не только опасное ухудшение состояния миокарда, но и рак прямой кишки. Краевые хирурги-онкологи развели руками: операцию делать очень опасно, сердце может не выдержать. Было принято решение отправить пациента в Национальный центр Мешалкина.
План лечения составляла мультидисциплинарная команда. Он был очень сложным, да и его постоянно приходилось корректировать, ведь за слабым сердцем приходилось внимательно наблюдать. Опухоль пациенту удалили, также была выполнена полная реконструкция ЖКТ. Мужчина успешно перенес несколько курсов химиотерапии, и при этом ему было сделано неотложное стентирование коронарных артерий.
Онколог-химиотерапевт Центра Мешалкина
«Это уникальный по сложности коморбидный пациент: распутывая такой клубок диагнозов, высок риск потянуть не за ту ниточку, — рассказала врач-онколог НМИЦ Альфия Войцицкая. — Оказалось, что коронарный шунт, установленный пациенту почти 20 лет назад, работает лишь наполовину. Но делать стентирование сразу было нельзя: высок риск кровотечения из опухоли. В первую очередь решили удалить новообразование лапароскопически, поскольку опухоль уже привела к кишечной непроходимости».
К счастью, сердце пациента справилось и со сложной операцией, и с последующей химиотерапией, которая понадобилась, потому что опухоль сразу полностью удалить оказалось невозможным.
Еще одна операция
Несколько курсов химиотерапии позволили врачам провести еще одну операцию по удалению опухоли, после этого мужчине полностью восстановили функциональность желудочно-кишечного тракта.
Планировалось довести количество циклов химиотерапии до 12, но сердце мужчины позволило провести только девять. Из-за резкого ухудшения сердечной деятельности пациенту провели срочное стентирование. Кровоснабжение сердца значительно улучшилось, и это позволило завершить лечение онкопатологии в полном объеме.
Пациент выписался из Центра в клинически стабильном состоянии. Его опухоль после проведенного лечения побеждена на продолжительное время, а риск возникновения сердечно-сосудистой катастрофы значительно снижен.