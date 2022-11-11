А вы на каком боку любите спать? Оказывается, поза во время сна может влиять на то, насколько бодрым и отдохнувшим человек чувствует себя с утра.
Об этом говорят результаты опроса, проведенного британскими исследователями,
Оказалось, что те люди, которые спят на правом боку, просыпаются утром уже уставшими и чувствуют себя более вымотанными и разбитыми, утверждается в исследовании. Те же, кто предпочитает спать на левом боку, просыпаются более бодрыми и отдохнувшими.
При этом, согласно опросу, заснуть в позе на правом боку людям удается легче, чем на левом. Также выяснилось — тот, кто предпочитает укладываться на правый бок перед сном, ночью чаще просыпается из-за беспокойства или других причин.
Одним из главных объяснений, почему сон прерывается, люди назвали тревогу из-за работы и денег, которая не отпускает их даже по ночам.
На самом деле, люди предпочитают спать на правом боку. По словам врача-кардиолога, это связано с тем, что мы чаще всего — правши. А поза на левом боку в момент засыпания может вызывать реальный дискомфорт.
— Правая сторона у нас чаще задействована, поэтому справа мышцы больше проработаны и менее спазмированы, справа реже бывают болевые ощущения, чем слева, — делает выводы Анна Кореневич. — Сон на левом боку может вызвать дискомфорт. Но это не имеет никакого отношения к сердцу, а связано с болями напряжения. Психоэмоциональное напряжение с возрастом постоянно увеличивается и вызывает спазм мускулатуры верхней части тела — головы, шеи, грудной клетки. Отсюда возникают головные боли, боли в шее, спине, груди. Спазм мускулатуры вызывает смещение межпозвонковых дисков и ущемление спинномозговых нервов.
Чтобы справиться с этими неприятными ощущениями, надо больше заниматься спортом и двигаться, делать массаж и гимнастику, советует врач.
Ранее «Доктор Питер» рассказывал, что самая физиологичная поза для сна — на спине или на боку. А худшая — на животе. Как объяснил врач-невролог, вертебролог Родион Игнатьев, в такой позе спина переразгибается, ущемляются нервы. Поэтому в этом положении не стоит долго лежать и засыпать.
Еще одна важная деталь: не стоит спать на спине, если вы страдаете от апноэ — кратковременных остановок дыхания во сне. Как правило, она происходит на небольшой промежуток времени — от 2 до 60 секунд. Во время остановки дыхания в крови снижается концентрация кислорода и возрастает уровень углекислого газа.