Оказалось, что те люди, которые спят на правом боку, просыпаются утром уже уставшими и чувствуют себя более вымотанными и разбитыми, утверждается в исследовании. Те же, кто предпочитает спать на левом боку, просыпаются более бодрыми и отдохнувшими.

При этом, согласно опросу, заснуть в позе на правом боку людям удается легче, чем на левом. Также выяснилось — тот, кто предпочитает укладываться на правый бок перед сном, ночью чаще просыпается из-за беспокойства или других причин.

Одним из главных объяснений, почему сон прерывается, люди назвали тревогу из-за работы и денег, которая не отпускает их даже по ночам.