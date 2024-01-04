Ученые назвали идеальную форму челюсти, при которой человек считается красивым

Участникам эксперимента, половина из которых были пластическими хирургами, показали серию изображений и попросили оценить, на каких фотографиях люди кажутся им более или менее привлекательными. Глаза на снимках были закрыты, чтобы добровольцы сделали свой выбор на основе личных симпатий, а также не отвлекались на другие черты лица.