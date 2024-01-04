Ученые назвали идеальную форму челюсти, при которой человек считается красивым

Не стоит судить человека по внешности, но ученые все-таки попробовали. Исследователи задались вопросом, какое лицо — мужское и женское — считается самым красивым. Самое удивительное, что решающим значением при выборе симпатий стали не форма носа или разрез глаз, а угол челюсти.
Ученые из Брюссельского университета в Бельгии провели два онлайн-опроса, используя черно-белые фотографии как знаменитостей, так и простых людей.
Участникам эксперимента, половина из которых были пластическими хирургами, показали серию изображений и попросили оценить, на каких фотографиях люди кажутся им более или менее привлекательными. Глаза на снимках были закрыты, чтобы добровольцы сделали свой выбор на основе личных симпатий, а также не отвлекались на другие черты лица.
Среди фотографий со звездами-женщинами были Анджелина Джоли, Кейт Мосс, Мила Кунис, Ирина Шейк, Скарлетт Йоханссон, Марго Робби и другие.
Вопреки ожиданиям, первое место в рейтинге самых красивых челюстей заняла не актриса Анджелина Джоли. Хотя именно в честь нее назвали процедуру коррекции линий лица — «углы Джоли» или «профиль Джоли».
Самой красивой большинство респондентов (76%) признали модель Кейт Мосс. Ее гониальный угол (угол нижней челюсти) составил 139 градусов. А вот наименее привлекательной признали неизвестную женщину (смотрите фото ниже). Ее угол челюсти и форма головы не понравились 98% участников опроса.
Подсчитали ученые и идеальный угол челюсти у мужчин. В результате около 74% участников признали, что невыдающаяся челюсть, пухлые щеки и квадратная форма головы их не привлекают. Самими красивыми назвали мужчин на первом и пятом фото (смотрите ниже).
«Хорошо очерченная линия подбородка является эстетически приятной особенностью как для женщин, так и для мужчин. Идеальная женская нижняя челюсть имеет угол 142 градуса, у мужчин — 130 градусов», — говорят авторы исследования.
Впрочем, сегодня с помощью филлеров и имплантов можно изменить даже «самый некрасивый» угол. Кстати, ученые подметили, что форма челюсти и подбородка сильно выдает возраст их обладателя.
«Четко очерченная линия подбородка, плавно идущая от угла нижней челюсти к подбородку и не прерываемая предчелюстной бороздой (морщины-марионетки. — Прим. ред.) — один из признаков молодости. В то время как провисание кожи вдоль линии подбородка считается показателем старения лица и может оказать существенное влияние на общий внешний вид», — говорят авторы исследования.