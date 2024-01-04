Ваш браузер устарел, поэтому сайт может отображаться некорректно. Обновите ваш браузер для повышения уровня безопасности, скорости и комфорта использования этого сайта.
Обновить браузер

Ученые назвали идеальную форму челюсти, при которой человек считается красивым

Какая деталь играет главную роль во внешности человека? Глаза, губы, может, нос? Вовсе нет! Ученые выяснили, что красота лица напрямую зависит от формы челюсти.

4 января 20244
идеальная форма челюсти, идеальная форма лица, какое лицо считается красивым
Источник:

iStock

Не стоит судить человека по внешности, но ученые все-таки попробовали. Исследователи задались вопросом, какое лицо — мужское и женское — считается самым красивым. Самое удивительное, что решающим значением при выборе симпатий стали не форма носа или разрез глаз, а угол челюсти.

Ученые из Брюссельского университета в Бельгии провели два онлайн-опроса, используя черно-белые фотографии как знаменитостей, так и простых людей.

Участникам эксперимента, половина из которых были пластическими хирургами, показали серию изображений и попросили оценить, на каких фотографиях люди кажутся им более или менее привлекательными. Глаза на снимках были закрыты, чтобы добровольцы сделали свой выбор на основе личных симпатий, а также не отвлекались на другие черты лица.

Среди фотографий со звездами-женщинами были Анджелина Джоли, Кейт Мосс, Мила Кунис, Ирина Шейк, Скарлетт Йоханссон, Марго Робби и другие.

Вопреки ожиданиям, первое место в рейтинге самых красивых челюстей заняла не актриса Анджелина Джоли. Хотя именно в честь нее назвали процедуру коррекции линий лица — «углы Джоли» или «профиль Джоли».

Читайте также

Самой красивой большинство респондентов (76%) признали модель Кейт Мосс. Ее гониальный угол (угол нижней челюсти) составил 139 градусов. А вот наименее привлекательной признали неизвестную женщину (смотрите фото ниже). Ее угол челюсти и форма головы не понравились 98% участников опроса.

Ученые назвали идеальную форму челюсти, при которой человек считается красивым

Слева — самая привлекательная женщина, а справа — самая непривлекательная, по мнению опрошенных

Источник:

www.sciencedirect.com

Подсчитали ученые и идеальный угол челюсти у мужчин. В результате около 74% участников признали, что невыдающаяся челюсть, пухлые щеки и квадратная форма головы их не привлекают. Самими красивыми назвали мужчин на первом и пятом фото (смотрите ниже).

Ученые назвали идеальную форму челюсти, при которой человек считается красивым
Источник:

www.sciencedirect.com

«Хорошо очерченная линия подбородка является эстетически приятной особенностью как для женщин, так и для мужчин. Идеальная женская нижняя челюсть имеет угол 142 градуса, у мужчин — 130 градусов», — говорят авторы исследования. 

Впрочем, сегодня с помощью филлеров и имплантов можно изменить даже «самый некрасивый» угол. Кстати, ученые подметили, что форма челюсти и подбородка сильно выдает возраст их обладателя.

«Четко очерченная линия подбородка, плавно идущая от угла нижней челюсти к подбородку и не прерываемая предчелюстной бороздой (морщины-марионетки. — Прим. ред.) — один из признаков молодости. В то время как провисание кожи вдоль линии подбородка считается показателем старения лица и может оказать существенное влияние на общий внешний вид», — говорят авторы исследования.

Автор текста:Ксения Воронежцева
Материалы по теме
Красота