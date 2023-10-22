Хирург Айрапетян объяснил, почему нос с возрастом увеличивается и можно ли это остановить

Возрастные изменения внешности — это совершенно нормально, но современная эстетическая медицина предлагает сотни способов замедлить этот процесс. Нос — самая заметная черта лица, поэтому, если его размер, форма или качество кожи меняется, это может привести к тому, что остальные части лица будут выглядеть несбалансированными и менее привлекательными.
Об изменениях носа, которые можно ожидать с возрастом, и способах борьбы с ними рассказал пластический хирург.
Очевидное старение
«Рост костей окончательно завершается примерно к двадцати годам, но ткани организма продолжают меняться в течение всей жизни, — рассказал «Доктору Питеру» пластический хирург Арташес Айрапетян. — Нос, состоящий из костей, хрящей и мягких тканей, действительно с возрастом может постепенно изменить свою форму.
В подростковом возрасте нос постоянно претерпевает изменения формы и структуры, но к 15-16 годам у девочек и 18 годам у мужчин носы полностью формируются. Далее в течение нескольких десятилетий форма остается неизменной, после чего медленно запускается процесс старения, который для большинства людей становится очевидным в возрасте от 40 до 50 лет.
Как выглядит возрастной нос
Железы, расположенные в коже носа, особенно на кончике, могут увеличиваться, и нос становится шире и тяжелее.
С возрастом кожа носа становится тоньше, а костно-хрящевая структура носа ослабевает и теряет опору. Эти изменения приводят к опущению кончика носа, в результате чего он кажется не только шире, но и длиннее.
«Гравитация оказывает на нос такое же воздействие, как и на кожу лица. Поэтому, хотя многим и кажется, что с возрастом их носы стали больше, на самом деле это не так. Иллюзия более выдающегося носа возникает в результате его опущения с течением времени», — объясняет хирург.
Растяжение и провисание может также создать видимость бугорка на переносице. Даже если бугорок был всегда, он становится более заметным, когда кожа становится тоньше. Люди с тонкой от природы кожей могут заметить этот эффект в более молодом возрасте.
«Изменения будут касаться и качества кожи, — продолжает хирург. — С возрастом выработка коллагена в коже уменьшается, что приводит к снижению ее эластичности. Эти изменения могут отразиться на внешнем виде, приводя к появлению мелких морщин или глубоких складок. Кожа становится более пористой и пигментированной, покрывается сосудистой сеткой».
Но с этими проблемами помогают справиться нехирургические процедуры, такие как лазерная шлифовка, фототерапия, биоревитализация и так далее, уточняет врач.
Проблемы со здоровьем
Помимо косметических проблем, старение может также способствовать возникновению функциональных проблем, таких как затрудненное носовое дыхание.
«Структурные изменения в верхних дыхательных путях в сочетании с уменьшением их эластичности могут привести к закупорке и нарушению потока воздуха», — говорит Арташес Айрапетян.
Как решить проблему
«Если изменения касаются формы носа, а не качества кожи, то, к сожалению, совсем безболезненных методов решения проблемы не существует, — рассказывает пластический хирург. — Эстетические и функциональные проблемы легко решаются с помощью ринопластики. Традиционная ринопластика предполагает выполнение небольших разрезов внутри носа или вдоль полоски ткани между ноздрями для доступа к носовому хрящу и кости. Специалист тщательно моделирует носовые структуры для достижения желаемой формы. Стоит отметить, что ринопластика — одна из самых безопасных и безболезненных пластических операций, которая занимает минимум времени и не требует длительного восстановительного периода».