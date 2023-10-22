Хирург Айрапетян объяснил, почему нос с возрастом увеличивается и можно ли это остановить

Железы, расположенные в коже носа, особенно на кончике, могут увеличиваться, и нос становится шире и тяжелее.

С возрастом кожа носа становится тоньше, а костно-хрящевая структура носа ослабевает и теряет опору. Эти изменения приводят к опущению кончика носа, в результате чего он кажется не только шире, но и длиннее.

«Гравитация оказывает на нос такое же воздействие, как и на кожу лица. Поэтому, хотя многим и кажется, что с возрастом их носы стали больше, на самом деле это не так. Иллюзия более выдающегося носа возникает в результате его опущения с течением времени», — объясняет хирург.