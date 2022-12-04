Материнство переворачивает жизнь любой женщины. Это касается как эмоциональных аспектов, так и здоровья.
А что насчет мужчин? Влияет ли роль папы на представителей сильного пола? Как выяснили ученые, да: появление детей буквально меняет мужской мозг. Исследование на эту тему было опубликовано в издании
Для того чтобы больше узнать о пластичности мозга новоиспеченных отцов, исследователи из Университета Южной Калифорнии в Лос-Анджелесе и Института санитарных исследований имени Грегорио Мараньона в Мадриде набрали 40 добровольцев — 20 в Испании, 20 в Калифорнии. Каждого из них по 2 раза поместили в МРТ-сканер: в первый раз еще во время беременности их женщины, второй — после того, как ребенку исполнилось полгода. Кроме того, для сравнения в исследовании также приняли участие еще 17 бездетных мужчин.
Ученые заметили несколько существенных изменений в мозге отцов от дородового до послеродового периода, которых не было у мужчин без детей. И у испанцев, и у американских добровольцев мозговые изменения были очевидны в областях коры головного мозга, отвечающих за визуальную обработку, внимание и сопереживание по отношению к ребенку.
Авторы работы предположили, что степень изменений может быть напрямую связана с тем, как часто отцы взаимодействуют со своим ребенком. Например, у испанцев, в стране которых действует более щедрая политика в сфере отпусков по уходу за ребенком, изменения были более заметными, чем у американских отцов.
Впрочем, возможно, имеет место и обратная связь: то есть мужчины, у которых произошли более заметные изменения в голове, могут быть более склонны проводить время с ребенком.
Кстати
Иногда будущий отец так сильно переживает за состояние своей беременной жены, что у него начинают появляться такие симптомы, как токсикоз и отекшие ноги. Это состояние называют «симпатическая беременность». О том, что это такое и какой врач сможет помочь избавиться от проблемы, можно прочитать ЗДЕСЬ.