Для того чтобы больше узнать о пластичности мозга новоиспеченных отцов, исследователи из Университета Южной Калифорнии в Лос-Анджелесе и Института санитарных исследований имени Грегорио Мараньона в Мадриде набрали 40 добровольцев — 20 в Испании, 20 в Калифорнии. Каждого из них по 2 раза поместили в МРТ-сканер: в первый раз еще во время беременности их женщины, второй — после того, как ребенку исполнилось полгода. Кроме того, для сравнения в исследовании также приняли участие еще 17 бездетных мужчин.

Ученые заметили несколько существенных изменений в мозге отцов от дородового до послеродового периода, которых не было у мужчин без детей. И у испанцев, и у американских добровольцев мозговые изменения были очевидны в областях коры головного мозга, отвечающих за визуальную обработку, внимание и сопереживание по отношению к ребенку .

Авторы работы предположили, что степень изменений может быть напрямую связана с тем, как часто отцы взаимодействуют со своим ребенком. Например, у испанцев, в стране которых действует более щедрая политика в сфере отпусков по уходу за ребенком, изменения были более заметными, чем у американских отцов.