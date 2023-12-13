Ученые из Тегерана нашли связь между прививкой от гриппа и риском умереть от инфаркта

Традиционно осенью и зимой россиян призывают пройти вакцинацию против гриппа. Это снижает шансы тяжело заболеть респираторной инфекцией, нередко дающей опасные осложнения и даже приводящей к летальному исходу.
Те, кто регулярно делает прививки от гриппа, обычно легко проходят подъем заболеваемости, который как раз пришелся в России на конец осени — начало зимы. Так,
Прививка от гриппа: дополнительный плюс
В исследовании анализировали данные 9000 пациентов. Их средний возраст — 61,3 года. Половине сделали прививку от гриппа, оставшимся — нет, они получили укол препарата-пустышки. Далее медики в течение нескольких месяцев наблюдали за состоянием здоровья сердечно-сосудистой системы испытуемых.
Результаты показали, что у получивших вакцину от гриппа наблюдалось значительно меньше серьезных сердечно-сосудистых катастроф по сравнению с теми, кто не делал прививку.
Выводы ученых после анализа массива данных: вакцина против гриппа снижает риск сердечного приступа на 26%, а смертность от сердечно-сосудистых заболеваний — на 33%.
В чем причина
Исследователи предположили, что прививка от гриппа способна снижать воспаление, вызванное гриппом, а также предотвращает развитие вторичных инфекций и способствует стабилизации атеросклеротических бляшек. Как известно, тяжелое течение гриппа может резко увеличить вероятность сосудистых катастроф.
Ученые подчеркивают необходимость дальнейших исследований для выяснения точных механизмов, лежащих в основе этой связи, и изучения долгосрочного воздействия вакцинации против гриппа на сердечно-сосудистую систему.
Медики — «за»
На днях министр здравоохранения Германии
Основные осложнения гриппа
Пневмония — причина номер один смертельных исходов от гриппа. Ее отличие — колоссальная летальность — до 40%, даже при проведении своевременного квалифицированного лечения.
Сердечно-сосудистая система — миокардит и перикардит.
Мочеполовая система — гломерулонефрит.
Нервная система — менингит, менингоэнцефалит, энцефалит. Поражение центральной нервной системы проявляется менингеальным синдромом, спутанным сознанием, головной болью и рвотой.