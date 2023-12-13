Ученые из Тегерана нашли связь между прививкой от гриппа и риском умереть от инфаркта

Те, кто регулярно делает прививки от гриппа, обычно легко проходят подъем заболеваемости, который как раз пришелся в России на конец осени — начало зимы. Так, по данным Роспотребнадзора на 12 декабря, отмечен рост числа случаев заболевания во всех возрастных группах на 8,8% по сравнению с прошлой неделей. Кстати, в этом сезоне от гриппа привились более 50% россиян. И для них есть хорошие новости. Они защитили себя не только от вируса, но и от инфаркта. К такому выводу пришли ученые Тегеранского университета. Результаты метаанализа опубликованы в Scientific Reports, сообщает The Jerusalem Post.