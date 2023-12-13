Ваш браузер устарел, поэтому сайт может отображаться некорректно. Обновите ваш браузер для повышения уровня безопасности, скорости и комфорта использования этого сайта.
Обновить браузер

Ученые из Тегерана нашли связь между прививкой от гриппа и риском умереть от инфаркта

Как прививка от гриппа связана с шансом заработать сердечный приступ? Полезно ли ее делать? Ответ на вопрос знают ученые Тегеранского университета, которые проанализировали результаты нескольких исследований.

13 декабря 2023
прививка от гриппа
Источник:

iStockphoto

Традиционно осенью и зимой россиян призывают пройти вакцинацию против гриппа. Это снижает шансы тяжело заболеть респираторной инфекцией, нередко дающей опасные осложнения и даже приводящей к летальному исходу.

Те, кто регулярно делает прививки от гриппа, обычно легко проходят подъем заболеваемости, который как раз пришелся в России на конец осени — начало зимы. Так, по данным Роспотребнадзора на 12 декабря, отмечен рост числа случаев заболевания во всех возрастных группах на 8,8% по сравнению с прошлой неделей. Кстати, в этом сезоне от гриппа привились более 50% россиян. И для них есть хорошие новости. Они защитили себя не только от вируса, но и от инфаркта. К такому выводу пришли ученые Тегеранского университета. Результаты метаанализа опубликованы в Scientific Reports, сообщает The Jerusalem Post.

Читайте также

Прививка от гриппа: дополнительный плюс

В исследовании анализировали данные 9000 пациентов. Их средний возраст — 61,3 года. Половине сделали прививку от гриппа, оставшимся — нет, они получили укол препарата-пустышки. Далее медики в течение нескольких месяцев наблюдали за состоянием здоровья сердечно-сосудистой системы испытуемых.

Результаты показали, что у получивших вакцину от гриппа наблюдалось значительно меньше серьезных сердечно-сосудистых катастроф по сравнению с теми, кто не делал прививку.

Выводы ученых после анализа массива данных: вакцина против гриппа снижает риск сердечного приступа на 26%, а смертность от сердечно-сосудистых заболеваний — на 33%.

Читайте также

В чем причина

Исследователи предположили, что прививка от гриппа способна снижать воспаление, вызванное гриппом, а также предотвращает развитие вторичных инфекций и способствует стабилизации атеросклеротических бляшек. Как известно, тяжелое течение гриппа может резко увеличить вероятность сосудистых катастроф.

Ученые подчеркивают необходимость дальнейших исследований для выяснения точных механизмов, лежащих в основе этой связи, и изучения долгосрочного воздействия вакцинации против гриппа на сердечно-сосудистую систему.

Медики — «за»

На днях министр здравоохранения Германии призвал сограждан в преддверии новогодних праздников усилить профилактику против гриппа и ковида. По его словам, прививки надо делать даже сейчас. Лаутербах рекомендует «сделать прививку как можно скорее в ближайшие несколько дней, желательно от гриппа и коронавируса одновременно».

Читайте также

Основные осложнения гриппа

  • Пневмония — причина номер один смертельных исходов от гриппа. Ее отличие — колоссальная летальность — до 40%, даже при проведении своевременного квалифицированного лечения.

  • Сердечно-сосудистая система — миокардит и перикардит.

  • Мочеполовая система — гломерулонефрит.

  • Нервная система — менингит, менингоэнцефалит, энцефалит. Поражение центральной нервной системы проявляется менингеальным синдромом, спутанным сознанием, головной болью и рвотой.

Автор текста:Анна Майская
Материалы по теме
Инфекционные болезни